Перес верит в камбэк «Реала» после 1:2 с «Баварией»: «За этим мы и приехали»

Перес о камбэке «Реала»: за этим и приехали.

Флорентино Перес рассчитывает на то, что «Реал» обыграет «Баварию» и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

Первая игра между испанским и немецким клубами завершилась победой последнего – 2:1. Ответная встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

В ответ на вопрос о том, верит ли президент «Реала » в камбэк, он уверенно ответил: «За этим мы и приехали». Marca отмечает, что 79-летний менеджер при этом выглядел расслабленным и улыбался.