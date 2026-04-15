Перес верит в камбэк «Реала» после 1:2 с «Баварией»: «За этим мы и приехали»

Флорентино Перес рассчитывает на то, что «Реал» обыграет «Баварию» и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.

Первая игра между испанским и немецким клубами завершилась победой последнего – 2:1. Ответная встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

В ответ на вопрос о том, верит ли президент «Реала» в камбэк, он уверенно ответил: «За этим мы и приехали». Marca отмечает, что 79-летний менеджер при этом выглядел расслабленным и улыбался.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Бавария фаворит, но первая показала, что Реал может выиграть, и суда, как говорил Флик, не надо. Жду интересную игру и проход Баварии.
Старый президент насмотрелся Реал ТВ и сам поверил в свою пропаганду. Надо же…
главное фото в черных очках не ставить
Президент клуба и не может сказать что-то иной - это понятно:)
Объективно сезон у Реала в силу очевидных причин сложный, а игра далека от стабильности и безупречности при условии, что Бавария сейчас - та самая "идеальная немецкая машина, которая практически не допускает ошибок", как говорил Владимир Маслаченко:)

Так что шансы объективно не ахти или лишь немногим выше нуля.
Для нынешнего Реала пройти МС - это уже серьезное достижение, учитывая, что команда Гвардьолы не так плоха, как временами могло казаться.

При минимальной победе дома + с Куртуа и Тчуамени в составе, пожалуй, можно было бы всерьез думать о возможности пройти в полуфинал, но, увы и ах, реальность куда более драматична для Реала.
Значит, дед, Винчича уже зарядил 👍
Сезон конечно уже слили , но все равно болеем за любимую команду и верим в победу , соперник конечно в фаворитах , но надежды есть ... Кто знает это же великий Реал Мадрид, все может случиться, а так по хорошему нужно строить игру , чистить состав и надеяться что придет топ тренер
Не помню точно, но вроде перед теми знаменитыми камбэками Реала не было столько разговоров о камбэках. Меньше слов, больше дела
Какая то неожиданность должна случиться на этой стадии ЛЧ
Остается ее устроить либо Реалу или…Арсеналу со знакомом минус. Верю больше во вторых по традиции)
Камбэк ( ремонтада -- * от редакции спортс) .

Вчера же поясняли нам тут в новости иностранное слово иностранным, только наоборот , а сегодня ленитесь , спортс
Судья начудит 100%
