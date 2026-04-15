Перес верит в камбэк «Реала» после 1:2 с «Баварией»: «За этим мы и приехали»
Перес о камбэке «Реала»: за этим и приехали.
Флорентино Перес рассчитывает на то, что «Реал» обыграет «Баварию» и выйдет в полуфинал Лиги чемпионов.
Первая игра между испанским и немецким клубами завершилась победой последнего – 2:1. Ответная встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.
В ответ на вопрос о том, верит ли президент «Реала» в камбэк, он уверенно ответил: «За этим мы и приехали». Marca отмечает, что 79-летний менеджер при этом выглядел расслабленным и улыбался.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Объективно сезон у Реала в силу очевидных причин сложный, а игра далека от стабильности и безупречности при условии, что Бавария сейчас - та самая "идеальная немецкая машина, которая практически не допускает ошибок", как говорил Владимир Маслаченко:)
Так что шансы объективно не ахти или лишь немногим выше нуля.
Для нынешнего Реала пройти МС - это уже серьезное достижение, учитывая, что команда Гвардьолы не так плоха, как временами могло казаться.
При минимальной победе дома + с Куртуа и Тчуамени в составе, пожалуй, можно было бы всерьез думать о возможности пройти в полуфинал, но, увы и ах, реальность куда более драматична для Реала.
Остается ее устроить либо Реалу или…Арсеналу со знакомом минус. Верю больше во вторых по традиции)
Вчера же поясняли нам тут в новости иностранное слово иностранным, только наоборот , а сегодня ленитесь , спортс