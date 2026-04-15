Познер о легионерах: «Я не большой их поклонник. Смешно, когда за лондонский «Арсенал» играют 2-3 англичанина. Футболом ныне правят деньги, к сожалению»

Владимир Познер: хотел бы, чтобы в командах играли местные футболисты.

«Мне смешно, когда команда, называющая себя лондонский «Арсенал », имеет в своем составе только 2-3 англичан. Это странно. Когда-то люди действительно болели за своих. Футболом ныне правят деньги, к сожалению.

Я бы очень хотел видеть команды, в которых большинством являются представители местного города или хотя бы своей страны, а не приезжие, которым платят огромные деньги. Я не большой поклонник истории с приглашением легионеров. В этом смысле я отсталый», – сказал Познер.