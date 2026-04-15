  • Лапорта о том, что судьи благоволят «Барсе»: «Говорить так – бесстыдство. Достаточно взглянуть на матчи ЛЧ с «Атлетико», это позор»
71

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на высказывания, утверждающие, что судьи благоволят каталонскому клубу.

Ранее Лапорта раскритиковал судейство в противостоянии с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2, 2:1).

«Они бесстыжи. Говорить, что судьи благоволят «Барселоне», – это бесстыдство.

Достаточно взглянуть на эти матчи Лиги чемпионов. Это позор, и никто в это не верит», – заявил Лапорта.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
В принципе, его можно понять. Когда тебе благоволят всю жизнь, а потом начинают судить как положено, это ощущается как предвзятость
Комментарий скрыт
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий скрыт
Штук 15 Эльче как раз есть в Сегунде , не хотите туда?
Учитывая что барса последний раз брала ЛЧ 11 лет назад, то большинство ее "болельщиков" ни разу в жизни и не видели чтобы их команда брала крупный турнир. Все новое поколение их болел построено на вечном страдании и бесконечных позорах в ЛЧ, с невероятными счетами и вылетами когда вылететь уже казалось бы невозможно. По этому мы и видим здесь массы травмированных "болел", которые, как известно, самые громкие (ввиду огромной обиженности на судьбу), просто смешно уже читать этот детский лепет. Ну а Лапорта, как популист с большой буквы, упорно продолжает играть на их чувствах
А где критерии большого турнира? Вот например позор с милиардным составом не взять 2 года подряд внутренний чемпионат, когда в составе главного конкурента наполовину молодёжь. Как команда может считаться лучшей ( победитель ЛЧ), если она не может выиграть лигу своей страны? И Кубок. И Суперкубок. ЛЧ - типичный турнир на вылет, где настрой на конкретный матч и удача решают.
Так и запишем: настрой и удача - залог успеха в ЛЧ, короче, труха-турнир xD
Надо матчи Барселоны в плей офф лч перенести на зиму. Таким пожаром можно целые регионы отапливать несколько месяцев
Я кажись понял, почему в Испании так тепло
На такой жопной тяге можно покорять не только Луну !
Любой президент большого клуба на месте Лапорты сказал бы то же самое. Защита игроков и команды в целом от внешнего давления - это прямая обязанность руководства. Если можно придраться к судейству- почему нет? Приведите мне пример, когда руководитель клуба после вылета из ЛЧ( с дискуссионными свистками в пользу соперника и близкой концовки) сказал: поздравляю соперников, они были лучше, мы заслужили поражение, мы все исправим, мы боролись- удачи в поисках:)
О каких "дискуссионных свистках" вообще речь?:))
Вчера отсудили на высшем уровне - скажите спасибо, что недофутболеру Гави не выписали прямую КК за локоток в голову соперника.
Никто ни о каких "дискуссионных свистках" ничего не говорит и не пишет на серьезном уровне - только боссы, игроки и фаны Барсы.
Вы прямо сейчс отреагировали и сами же себя опровергли
Вот она, дискуссия!😆
привыкли к работе негрейровских свистунов за 20лет подкупа. В лч раньше тоже проходили за счет подкупа судей , после вар - в лч в пролете.
Маргариновые с чего так возбудились? Чья бы корова мычала.
Честно не понимаю Лапорта, он президент или прессаташе. Начинает раздражать его болтовня. Напоминает Трампа оба во втором пришествие на должность погнали
Да успокойтесь вы уже с этой барсой. Других тем нету что ли в футболе и спорте. Пофиг че он там говорит. Хочется им поныть , пускай ноют. Есть же каналы фанатские .Зачем на главной это постить?
Так разговор то про ла лигу был :) а тут ЛЧ
Материалы по теме
Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Поздравляю «Атлетико», но это не отменяет позорного судейства и ВАР. Мы подадим еще одну жалобу, это невыносимо»
вчера, 12:47
Лапорта встретился с игроками «Барсы» на базе и поддержал команду после 0:2 от «Атлетико» в ЛЧ. Президент клуба заявил, что верит в камбэк
11 апреля, 16:27
Лапорта о деле Негрейры: «Это клеветническая кампания. «Реал» затягивает процесс, пытается сфабриковать ложь и дискредитировать самые славные годы «Барсы»
29 марта, 11:37
Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»
29 марта, 08:53
