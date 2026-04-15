Лапорта о том, что судьи благоволят «Барсе»: «Говорить так – бесстыдство. Достаточно взглянуть на матчи ЛЧ с «Атлетико», это позор»

Лапорта о том, что судьи благосклонны к «Барсе»: бесстыдство так говорить.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на высказывания, утверждающие, что судьи благоволят каталонскому клубу. Ранее Лапорта раскритиковал судейство в противостоянии с «Атлетико » в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2, 2:1). «Они бесстыжи. Говорить, что судьи благоволят «Барселоне», – это бесстыдство. Достаточно взглянуть на эти матчи Лиги чемпионов. Это позор, и никто в это не верит», – заявил Лапорта.