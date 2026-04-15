Лапорта о том, что судьи благоволят «Барсе»: «Говорить так – бесстыдство. Достаточно взглянуть на матчи ЛЧ с «Атлетико», это позор»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на высказывания, утверждающие, что судьи благоволят каталонскому клубу.
Ранее Лапорта раскритиковал судейство в противостоянии с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2, 2:1).
«Они бесстыжи. Говорить, что судьи благоволят «Барселоне», – это бесстыдство.
Достаточно взглянуть на эти матчи Лиги чемпионов. Это позор, и никто в это не верит», – заявил Лапорта.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Вчера отсудили на высшем уровне - скажите спасибо, что недофутболеру Гави не выписали прямую КК за локоток в голову соперника.
Никто ни о каких "дискуссионных свистках" ничего не говорит и не пишет на серьезном уровне - только боссы, игроки и фаны Барсы.
Вот она, дискуссия!😆