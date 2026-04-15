Павел Колобков: «Запрет пива на стадионах — надуманная история, которая никак не связана с алкоголизацией страны. Надо людям доверять, а не ограничивать»

Колобков: надо разрешить пиво на стадионах и доверять людям, а не ограничивать.

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков объяснил, почему считает, что пиво нужно вернуть на стадионы.

«Пиво, по любому, надо разрешать, на мой взгляд. Считаю, что запрет — это совершенно надуманная история, которая вообще никак не связана с алкоголизацией страны.

Вопрос‑то не в продаже пива, а в формате. Почему не продавать пиво в перерыве между таймами? Надо людям доверять, а не ограничивать.

Я же прекрасно помню, как проводились игры по хоккею с мячом в Красноярске, в Иркутске на открытых катках. Все на трибунах понемногу выпивали, грелись, никто друг другу морду, извините, не бил, не хулиганил, болели прекрасно.

Сейчас мы построили закрытые стадионы, алкоголь не продаем, да и некому. Зрителей‑то нет.

Что до пива, ну сколько кружек человек способен влить в себя за время перерыва? Так, чтобы из туалета не вылезать? Тогда зачем нужно вообще ходить на стадион? Поэтому я и считаю, что все запреты продиктованы совершенно ложными аргументами», — сказал Колобков.