Жуков о лимите: «Я сторонник постепенного ужесточения. Нужно давать больше возможностей нашим ребятам. Россияне уже составляют основу в некоторых клубах»

Жуков о лимите: я сторонник постепенного ужесточения, нашим ребятам нужны шансы.

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением о новом лимите на легионеров в Мир РПЛ .

«Я сторонник постепенного ужесточения лимита на легионеров. Нужно предоставлять больше возможностей играть нашим ребятам и воспитанникам клубов. Мы видим, что в некоторых клубах РПЛ основу составляют российские футболисты», – сказал Жуков.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В нем отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.