Жуков о лимите: «Я сторонник постепенного ужесточения. Нужно давать больше возможностей нашим ребятам. Россияне уже составляют основу в некоторых клубах»
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением о новом лимите на легионеров в Мир РПЛ.
«Я сторонник постепенного ужесточения лимита на легионеров. Нужно предоставлять больше возможностей играть нашим ребятам и воспитанникам клубов. Мы видим, что в некоторых клубах РПЛ основу составляют российские футболисты», – сказал Жуков.
13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В нем отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.
Кто выиграет Лигу чемпионов?26296 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это гораздо лучше, чем клятые легионеры Роши с 1.2 млн! Даку с 1 млн и тд.
ЗАТО СВОИ!!!
Мы не сторонники разбоя....... "