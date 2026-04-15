  Жуков о лимите: «Я сторонник постепенного ужесточения. Нужно давать больше возможностей нашим ребятам. Россияне уже составляют основу в некоторых клубах»
Жуков о лимите: «Я сторонник постепенного ужесточения. Нужно давать больше возможностей нашим ребятам. Россияне уже составляют основу в некоторых клубах»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением о новом лимите на легионеров в Мир РПЛ.

«Я сторонник постепенного ужесточения лимита на легионеров. Нужно предоставлять больше возможностей играть нашим ребятам и воспитанникам клубов. Мы видим, что в некоторых клубах РПЛ основу составляют российские футболисты», – сказал Жуков.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В нем отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

Кто выиграет Лигу чемпионов?26296 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Источник: «Спорт-Экспресс»
Александр Жуков
Кто им мешает играть в ПФЛ и ФНЛ так, чтобы их захотели заполучить клубы РПЛ?
Да, постепенно ниочемные Карпукасы по мировым меркам оскорбляются с предложений 1.8 млн долларов!

Это гораздо лучше, чем клятые легионеры Роши с 1.2 млн! Даку с 1 млн и тд.

ЗАТО СВОИ!!!
Кому давать, а самое главное зачем? Если российский игрок сильнее лега он и так будет играть
вот так мы и узнали что у Самошникова и Денисова есть свои персофаны...
Вот! Жуков молодец! И песни у него хорошие!
"Какое, небо голубое
Мы не сторонники разбоя....... "
Идеально, если в конкретном матче за команду выступают 3 легионера из ведущих сборных мира ( по одному игроку в каждой линии), у которых ещё можно что то полезное перенять ... Российские игроки должны нести полную ответственность за результат матча, а не надеяться на легионеров на поле или на скамейке для запасных, как сейчас ... По большому счету у присутствующих легионеров уже мало чему можно научиться ... Только противоборствуя сильным легионерам можно прибавить в опыте, тактике и других компонентах футбольной борьбы ...
