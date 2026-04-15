  • Лам о Нойере: «Он на одном уровне с Месси и Роналду – должен был выиграть «Золотой мяч». Кто бы с этим не согласился?»
Лам о Нойере: «Он на одном уровне с Месси и Роналду – должен был выиграть «Золотой мяч». Кто бы с этим не согласился?»

Экс-капитан «Баварии» Филипп Лам высоко оценил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

«[Нойер] на одном уровне с величайшими игроками в истории футбола, наравне с Лионелем Месси или Криштиану Роналду.

И он действительно должен был когда-нибудь выиграть «Золотой мяч». Кто бы с этим не согласился?» – написал Лам в колонке для The Athletic.

С полной статистикой 40-летнего Нойера можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
Ну по факту, давать каждый раз зм Месси и Роналду - это муветон. Они герои спору нет. Но Нойер новатор, который поменял представление о игре вратаря. Считаю, что один можно было дать.
Месси и Роналду - это синоним слова стабильность по сезону и по карьере, а таких как Нойер на разных позициях полно: Снейдер, Рибери, Иньеста, Хави, Пуйоль и тд, которые бесконечно крутые, но по совокупности и стабильности ниже обоих этих титанов!

Им просто реально не повезло играть в эпоху этих двух гениев!
вот в 40 лет он играет в лч с Баварией, а где они?
нойер в 14 году мог взять, но увы
случилось ровно как обычно все
Ровно что?) чел не брал ни одного мёртвого мяса из-за защиты и атаки, а чел провел донную сборную до финала
По той же логике где ЗМ Рибери, а?
Из-за прохода Швеции внимание...... На отборе?
И не поспоришь! Нойер как по мне реально заслуживает быть хотя бы раз лучшим футболистом!!! Но увы, в наше время только забитые мячи показатель хорошего футбола 🥺
В 2014 Нойер должен был брать. Но получился очередной позор
К сожалению в современном мире,вратарю практически не реально выиграть ЗМ,никогда их не будут так мусолить как нападающих(
Если б не тот эпичный ляп Кана в финале ЧМ-2002 и немцы бы победили - ему бы вручили вместо Роналдо... Такого вратарского перфоманса на одном турнире ни разу не видел) Каннаваро с его мячом в 2006м даже послабее было. Но кто знал, что в самый ответственный момент Оливер такую ошибку вытворит)
Футбол не хоккей, где вратарь влегкую может затащить команду на кубок Стэнли главной силой. В футболе все же атакующие игроки гораздо больше влияют на результат
Не знаю как в процентах выразить, всё это будет в любом случае спорным и основаным на личных недоказуемых ощущениях.
Но вклад в некоторые победы Реала в ЛЧ , я бы охарактерезовал как ( по личным ощущениям) как : 50% -- Куртуа.
50% -- вся остальная команда
хз, вон в прошлом году доллар тащил псж как бог
Плюсую. Нойер расширил границы понимания роли вратаря
Золотой мяч, необъективная награда. Его много кто не получил. Забейте на него. Футболист либо сильный, либо нет.
ЗМ давным давно уже не для вратарей. Для них нужна отдельная награда, золотая перчатка
Нойер и чемпионат мира только
Куртуа – лучший вратарь мира по версии The Athletic. Доннарумма – 2-й, Нойер – 4-й, Гарсия – 9-й
Нойер о лучшем вратаре в истории: «Были Буффон, Касильяс, Кан, Шмейхель, есть Куртуа – у всех свои заслуги. За последние десятилетия было как минимум 10 топ-голкиперов»
«Нойер – самый важный трансфер «Баварии» за 15-20 лет. Против «Реала» в воротах стоял гигант». Румменигге о голкипере
Тони Кроос: «Нойер – лучший вратарь всех времен. У него уникальный стиль игры и невероятная аура – в движениях, элегантности»
