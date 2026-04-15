Лам о Нойере: «Он на одном уровне с Месси и Роналду – должен был выиграть «Золотой мяч». Кто бы с этим не согласился?»

Лам о Нойере: он на одном уровне с Месси и Роналду, заслужил «Золотой мяч».

Экс-капитан «Баварии» Филипп Лам высоко оценил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера .

«[Нойер] на одном уровне с величайшими игроками в истории футбола, наравне с Лионелем Месси или Криштиану Роналду .

И он действительно должен был когда-нибудь выиграть «Золотой мяч ». Кто бы с этим не согласился?» – написал Лам в колонке для The Athletic.

С полной статистикой 40-летнего Нойера можно ознакомиться здесь .

