  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава РПЛ Алаев об ужесточении лимита: «Лига инициировала обсуждение изменений, предусматривающих рост доходов клубов в зависимости от времени игроков до 21 года»
21

Глава РПЛ Алаев об ужесточении лимита: «Лига инициировала обсуждение изменений, предусматривающих рост доходов клубов в зависимости от времени игроков до 21 года»

Алаев рассказал о планах поощрять клубы РПЛ за использование молодых игроков.

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий об ужесточении лимита на легионеров в лиге.

Ранее был опубликован проект приказа Минспорта, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7.

«Нет сомнений, что инициатива Министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков. Это приоритетная задача, над которой все субъекты футбола должны работать совместно. 

Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении: РФС активно развивает ЮФЛ и продвигает футбол в общеобразовательных школах, клубы РПЛ за пять лет вложили 22 миллиарда рублей в развитие собственных академий, и суммы инвестиций в детско-юношеский футбол растут каждый год. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года.

Также отмечу, что основополагающие правила оказывают комплексное влияние на экосистему футбола, поэтому в контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает в своем проекте поэтапные изменения лимита. Такой подход позволит менеджменту клубов проводить более гладкое финансовое и спортивное планирование – без резких потрясений», – сказал Алаев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РПЛ
лимит на легионеров
logoАлександр Алаев
logoОрганизация РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Глава РПЛ Алаев об ужесточении лимита: «Лига инициировала имитацию бурной деятельности!»
Ну теперь заиграют 😂
Перевод: клубы теперь будут легально выпускать на поле молодых ребят только за деньги
Агенты озолотятся
Прикольно, можно команду собрать из 21-летних и младше и рубить бабло! Неплохой стартап.
Ага, все же знают великих бразильских, аргентинских, испанских, британских, (и тд) фигуристов и фигуристок 🙃
ДВАДЦАТИОДНИЛЕТНИЕ - наживаться на дешёвом детском труде?! Это ж империализм бессовестный!!
Уж, лучше пусть у газовых и нефтяных кормушек продолжают пастись те, кто спорит меж собой, кто из них народней и честнее.
Будут выпускать на 90+ минуте одного 22х-леьнего и что?
Кто ставит такие "приоритетные задачи" ? Фамилию можете назвать , г-н Алаев?
Как мне кажется - лучше исключать из лимита выпускников академии клуба, вне зависимости от паспорта.
А то сейчас получается, что русские обучаются в России, иностранцы - в своих школах на родине и в итоге разные принципы игры в футбол, приходится иностранцев адаптировать к РПЛ 1-2 года. Плюс ценник на готового игрока существенно выше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
