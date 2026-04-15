Глава РПЛ Алаев об ужесточении лимита: «Лига инициировала обсуждение изменений, предусматривающих рост доходов клубов в зависимости от времени игроков до 21 года»

Алаев рассказал о планах поощрять клубы РПЛ за использование молодых игроков.

Президент РПЛ Александр Алаев дал комментарий об ужесточении лимита на легионеров в лиге.

Ранее был опубликован проект приказа Минспорта, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7.

«Нет сомнений, что инициатива Министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков. Это приоритетная задача, над которой все субъекты футбола должны работать совместно.

Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении: РФС активно развивает ЮФЛ и продвигает футбол в общеобразовательных школах, клубы РПЛ за пять лет вложили 22 миллиарда рублей в развитие собственных академий, и суммы инвестиций в детско-юношеский футбол растут каждый год. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года.

Также отмечу, что основополагающие правила оказывают комплексное влияние на экосистему футбола, поэтому в контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает в своем проекте поэтапные изменения лимита. Такой подход позволит менеджменту клубов проводить более гладкое финансовое и спортивное планирование – без резких потрясений», – сказал Алаев.