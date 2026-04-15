  Минспорт проведет встречу с РФС, РПЛ и клубами лиги 24 апреля на фоне ужесточения лимита, сообщил Дегтярев: «Она будет посвящена тому, как далее совершенствовать наш футбол»
Минспорт проведет встречу с РФС, РПЛ и клубами лиги 24 апреля на фоне ужесточения лимита, сообщил Дегтярев: «Она будет посвящена тому, как далее совершенствовать наш футбол»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о встрече с Минспорта на фоне ужесточения лимита на легионеров.

Ранее был опубликован проект приказа Минспорта, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7.

«По инициативе министра Дегтярева на следующей неделе состоится встреча с клубами РПЛ. Мы полностью готовы к конструктивному взаимодействию», – сказал Алаев.

Также о встрече подробнее рассказал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Мы регулярно проводим встречи с руководством федераций по видам спорта и других спортивных организаций.

Руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, мы пригласили в Минспорт 24 апреля. Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта», – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Подобная встреча была запланирована осенью 2025 года, но не состоялась.

Чую так насовершенствуются там, что потом не разгребëшь годами
Ответ Милдронат Бромантанов
Уже всякие Воробьевы требуют ЗП чистыми на уровне лидеров серии А, под три ляма зеленых, так это только начало!
Ответ ser91337
Я вот задумался, если Воробьёв хочет три, то сколько захочет Обляков, Глушенков, Кисляк, от 5 и выше... Это то самое развитие ДЮСШ?

А сколько получал бы Головин? 10???
Делайте ставку, по какой причине сольется Дегтярев с этой встречи
Ответ ShuhratKL
Веники замочены, ну не дело чтоб стояли, ждали
Ответ ShuhratKL
Там же придётся рот открывать и что-то умное отвечать на вопросы и претензии пострадавших клубов РПЛ, а банщик так не умеет...
Вау - вау! Полегче! Ну куда дальше модернизировать футбол? И так, побеждаем всякие Гранады и непалы. Дальше только победы над внеземными цивилизациями.
Ответ Тестостерон
Через два года новость: Фёдор Кудряшов улетел в нокаут от племени Майя, Мостовой назвал их нефутбольными людьми, но с уровнем чеканки явно лучше, чем у Абаскаля!

Смолов проиграл 10 миллионов, поставив на победы нашей сборной над ацтеками!
Есть вот идея как усовершенствовать наш футбол, Дегтярев уйдет с поста министра, и на его место придет тот, кто не будет убивать спорт в России
Ответ Алексей Филиппов
Мостовой?
Ответ diversant
Наверное, стало бы лучше
А кому то потом эти ваши улучшения исправлять и опять сетовать, что время потеряли.
Как в Анекдоте : уволился мастер с завода, новому сотруднику передал три записки. Говорит, будет задница, открывай первую. Он открывает первую когда задница настала, там написано :"вали все на прошлого работника т.е на меня , что плохо работал". Тот так и сделал. Начальство руки разводит, мол твоя правда, после прошлого начальника разгребать и разгребать. Работает дальше, опять на него агрятся, он второе письмо, а там написано "обещай и проси время". Ну тот пришёл к начальству и говори, мол вот, разгребли после прошлого руководителя, сейчас да, дела не очень, но мы нашли в чем проблема, дальше только больше! Обещаю, все показатели выполним в срок! Ну прокатило, сидит балду пинает дальше,. Начальство опять к нему, почему все не работает? Ну он уже на опыте, думает, у меня ж бумажка есть. Открывает её, а там написано:"все, пора будущему руководителю писать три письма".
Тебя от него держать подальше - вот главный путь к совершению футбола
Ответ Денис Давыдов
Министр хочет лично услышать ...от клубов...."Как же давно мы ждали ужесточения лимита, сил нет больше этими иностранцами играть"......
Сначала наломал дров, а потом хочет для галочки показать имитацию бурной деятельности.

Клинический Д....
Так куда дальше совершенствовать, он уже совершенен! Астанавитесь!
"далее совершенствовать" 🤣🤣🤣
Реально, как и писал, если не прокатит, потом министром всея спорта назначьте Милонова. Храни их святой Николай или как там усы лающие сказали.
банщик, что с него взять..
