Минспорт проведет встречу с РФС, РПЛ и клубами лиги 24 апреля на фоне ужесточения лимита, сообщил Дегтярев: «Она будет посвящена тому, как далее совершенствовать наш футбол»
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о встрече с Минспорта на фоне ужесточения лимита на легионеров.
Ранее был опубликован проект приказа Минспорта, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7.
«По инициативе министра Дегтярева на следующей неделе состоится встреча с клубами РПЛ. Мы полностью готовы к конструктивному взаимодействию», – сказал Алаев.
Также о встрече подробнее рассказал министр спорта Михаил Дегтярев.
«Мы регулярно проводим встречи с руководством федераций по видам спорта и других спортивных организаций.
Руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, мы пригласили в Минспорт 24 апреля. Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта», – приводит слова Дегтярева ТАСС.
Подобная встреча была запланирована осенью 2025 года, но не состоялась.
Как в Анекдоте : уволился мастер с завода, новому сотруднику передал три записки. Говорит, будет задница, открывай первую. Он открывает первую когда задница настала, там написано :"вали все на прошлого работника т.е на меня , что плохо работал". Тот так и сделал. Начальство руки разводит, мол твоя правда, после прошлого начальника разгребать и разгребать. Работает дальше, опять на него агрятся, он второе письмо, а там написано "обещай и проси время". Ну тот пришёл к начальству и говори, мол вот, разгребли после прошлого руководителя, сейчас да, дела не очень, но мы нашли в чем проблема, дальше только больше! Обещаю, все показатели выполним в срок! Ну прокатило, сидит балду пинает дальше,. Начальство опять к нему, почему все не работает? Ну он уже на опыте, думает, у меня ж бумажка есть. Открывает её, а там написано:"все, пора будущему руководителю писать три письма".
Реально, как и писал, если не прокатит, потом министром всея спорта назначьте Милонова. Храни их святой Николай или как там усы лающие сказали.