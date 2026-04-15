Минспорт проведет встречу с РФС, РПЛ и клубами лиги 24 апреля на фоне ужесточения лимита, сообщил Дегтярев: «Она будет посвящена тому, как далее совершенствовать наш футбол»

Минспорт проведет встречу с РФС и РПЛ на фоне ужесточения лимита.

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о встрече с Минспорта на фоне ужесточения лимита на легионеров.

Ранее был опубликован проект приказа Минспорта, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7.

«По инициативе министра Дегтярева на следующей неделе состоится встреча с клубами РПЛ. Мы полностью готовы к конструктивному взаимодействию», – сказал Алаев.

Также о встрече подробнее рассказал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Мы регулярно проводим встречи с руководством федераций по видам спорта и других спортивных организаций.

Руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, мы пригласили в Минспорт 24 апреля. Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта», – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Подобная встреча была запланирована осенью 2025 года, но не состоялась.