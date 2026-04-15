  УЕФА может наказать Рафинью за слова про «ограбление» и жесты в адрес фанатов «Атлетико» после матча (As)
УЕФА может наказать Рафинью за слова про «ограбление» и жесты в адрес фанатов «Атлетико» после матча (As)

УЕФА может наказать вингера «Барселоны» Рафинью по итогам ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».

Мадридцы прошли в следующую стадию турнира по итогам двух матчей (2:0, 1:2). Рафинья жестами показывал фанатам «матрасников», что их клуб вылетит в полуфинале.

Кроме того, после игры бразильский игрок назвал матч «ограблением» и пожаловался на судейство.

Как сообщает As, эта ситуация теперь находится в ведении УЕФА, который отслеживает все, что происходит вокруг матча, а не только на поле. Ранее некоторых футболистов наказывали дисквалификациями за подобные инциденты.

Жесты Рафиньи в адрес болельщиков на поле были восприняты негативно, особенно учитывая, что его даже не было в составе на матч. Позже игрок «Барсы» извинился в социальных сетях за свои жесты в адрес болельщиков «Атлетико».

«Это грабеж, судьи боятся победы «Барсы». Рафинью прорвало после вылета из ЛЧ

пора пора...слишком много себе позволяли....
Да скатилась наша Барса,не выходят больше из ее академии новые Кашшаи,Эвребе ,Айтекины...
Я так понимаю Кашшаи - это кто-то типа Фигу, легенда сразу двух грандов одновременно
А вы сооброжаете в футболе)!
признать ошибки ковача и тюрпена - нет,
наказать игроков Барсы - да
Ковача лишили назначений в этом сезоне. Что с ним ещё надо сделать? Хлыстом избить?А Тюрпен в чем ошибся? Что не придумал пенальти в ворота Атлетико? Или должен был сам гол забить? Рафинья опозорил Барсу, а его защитники ещё и усугубляют ситуацию.
Расстрелять!
Пхахаххахах зацепило мафию))) ну ничего, потом еще аукнется продажным тварям
Клуб- «девочку», который обижается м не приезжает на церемонию ЗМ, постоянно ноет, что у него украли трофеи 10-15 лет назад, выгораживает своего капризного борца с расизмом, выгоняя ради него крутого тренера, клуб который не может выиграть чемпионство второй сезон подряд, сливая с составом за миллиард клубам со дна таблицы. Все верно, болейте за наш «Реал»😎
А Симеоне эта "уважаемая" организация не хочет наказать за его провокационные жесты в адрес болельщиков Барсы?
сборище озабоченных мадридастов на сайте...
Поплачь 🤣
ла пута = рафинья?)
