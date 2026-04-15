УЕФА может наказать Рафинью за слова про «ограбление» и жесты в адрес фанатов «Атлетико» после матча (As)

УЕФА может наказать Рафинью за слова про матч и жесты в адрес фанатов «Атлетико».

УЕФА может наказать вингера «Барселоны» Рафинью по итогам ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико ».

Мадридцы прошли в следующую стадию турнира по итогам двух матчей (2:0, 1:2). Рафинья жестами показывал фанатам «матрасников», что их клуб вылетит в полуфинале.

Кроме того, после игры бразильский игрок назвал матч «ограблением» и пожаловался на судейство.

Как сообщает As, эта ситуация теперь находится в ведении УЕФА , который отслеживает все, что происходит вокруг матча, а не только на поле. Ранее некоторых футболистов наказывали дисквалификациями за подобные инциденты.

Жесты Рафиньи в адрес болельщиков на поле были восприняты негативно, особенно учитывая, что его даже не было в составе на матч. Позже игрок «Барсы» извинился в социальных сетях за свои жесты в адрес болельщиков «Атлетико».

