УЕФА может наказать Рафинью за слова про «ограбление» и жесты в адрес фанатов «Атлетико» после матча (As)
УЕФА может наказать вингера «Барселоны» Рафинью по итогам ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».
Мадридцы прошли в следующую стадию турнира по итогам двух матчей (2:0, 1:2). Рафинья жестами показывал фанатам «матрасников», что их клуб вылетит в полуфинале.
Кроме того, после игры бразильский игрок назвал матч «ограблением» и пожаловался на судейство.
Как сообщает As, эта ситуация теперь находится в ведении УЕФА, который отслеживает все, что происходит вокруг матча, а не только на поле. Ранее некоторых футболистов наказывали дисквалификациями за подобные инциденты.
Жесты Рафиньи в адрес болельщиков на поле были восприняты негативно, особенно учитывая, что его даже не было в составе на матч. Позже игрок «Барсы» извинился в социальных сетях за свои жесты в адрес болельщиков «Атлетико».
наказать игроков Барсы - да
Клуб- «девочку», который обижается м не приезжает на церемонию ЗМ, постоянно ноет, что у него украли трофеи 10-15 лет назад, выгораживает своего капризного борца с расизмом, выгоняя ради него крутого тренера, клуб который не может выиграть чемпионство второй сезон подряд, сливая с составом за миллиард клубам со дна таблицы. Все верно, болейте за наш «Реал»😎