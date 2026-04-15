Бубнов за еще большее ужесточение лимита: «До четырех, в каждую линию по легионеру, и только очень высокого уровня. Я говорил это еще лет 10 назад»
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поддерживает ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.
Ранее Министерство спорта опубликовало проект приказа, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7.
– Вы поддерживаете ужесточение?
– Конечно, 100%.
– Но не такое? Вы бы жестче поступили?
– До четырех (легионеров – Спортс’‘). Я говорил это еще лет 10 назад. В каждую линию – по легионеру. И только легионеров очень высокого уровня, – сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Кто выиграет Лигу чемпионов?27237 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто гарантирует его? Где взять его/их?
Перрен это же высокий уровень? Ну и чего, где он? За сколько его купили рассказать? В итоге проиграл конкуренцию можно сказать копеечным Са и Батчи, которых взяли из каких-то помоек на сдачу. Как такой кейс расценивать?
У коней ЦЗ пришел из Спортинга, где 5 лет был основным основным и играл в ЛЧ постоянно. Господи, он же вообще никакой оказался, привозит по несколько раз в каждом матче, даже Лукин Игнашевичем на его фоне смотрится.
Кто даст эти гарантии? Почему вдруг от одного лимита селекционеры вдруг начнут брать только высокий уровень? Вы думаете у них есть такие гарантированные списки с топарями, которые просто придержали до лучших времен? Так чтоли? Ахаха, бред.
Я вам скажу как это работает. Как раз как сейчас. Берут МНОГО разных легов, кто-то один из трёх начинает играть на уровне РПЛ. И никак иначе. Зенит с бразилами тоже самое делает - все эти Педры и Мантуаны с ДуКейросами. Да, есть чуваки за 20-30 млн, но на таких денег от принятия одного только лимита не появится, тк их просто нет этих денег. И опять же, даже чел за 30 лямов не даёт никакой гарантии на успех. Это футбол, это жизнь, тут нет никаких гарантий, всё что угодно может быть. Кошка заболела и всё, не пошло.
Единственное что РЕАЛЬНО при новом ужесточении может как-то начать двигаться - ещё болоее активное привлечение парней из ЮФЛ. А с легами будет тоже самое что и сейчас, только на 1 вакансию меньше.
Чушь про высокий уровень оставьте при себе, пожалуйста.
Робсон пришел в Спартак никем и ушел в никуда, но в Спартаке пользу принес. Кавенаги был тем самым игроком высокого уровня, и?
Элвир Рахимич в Анжи в 2001 г. откуда пришел-то? А в России дорос до уровня игрока сборной.
Федорычев в 2005 году целую команду "игроков высокого уровня" накупил. В 2006 чуть не вылетел.