  • Бубнов за еще большее ужесточение лимита: «До четырех, в каждую линию по легионеру, и только очень высокого уровня. Я говорил это еще лет 10 назад»
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поддерживает ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. 

Ранее Министерство спорта опубликовало проект приказа, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7. 

Вы поддерживаете ужесточение?

– Конечно, 100%.

Но не такое? Вы бы жестче поступили?

– До четырех (легионеров – Спортс’‘). Я говорил это еще лет 10 назад. В каждую линию – по легионеру. И только легионеров очень высокого уровня, – сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Да он бы и за какой-нибудь ГУЛАГ обеими руками проголосовал.
Ответ Антон Фалафель
Это дело и без его голоса уже в активной фазе строительства.
Ответ Антон Фалафель
А че, за ГУЛАГ было голосование?
То есть дурной он был ещё 10 лет назад
Ответ Антон Волков_1116554259
Его никто всерьез никто никогда и не воспринимал. Только в качестве шутки
Ответ Давид Agabekyan
Про "всерьёз" вы зря. Там в комментариях коммент шоу целая секта его свидетелей процветает
Критерии "очень высокого уровня" какие? Только игроки сборных из топ-10 рейтинга? Много ли клубов РПЛ смогут позволить себе таких и много ли таких футболистов захотят ехать в РПЛ? В итоге вся лига будет состоять из игроков уровня ФНЛ и Второй лиги. Короче маразм процветает.
А что это за мифический такой ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ?
Кто гарантирует его? Где взять его/их?
Перрен это же высокий уровень? Ну и чего, где он? За сколько его купили рассказать? В итоге проиграл конкуренцию можно сказать копеечным Са и Батчи, которых взяли из каких-то помоек на сдачу. Как такой кейс расценивать?
У коней ЦЗ пришел из Спортинга, где 5 лет был основным основным и играл в ЛЧ постоянно. Господи, он же вообще никакой оказался, привозит по несколько раз в каждом матче, даже Лукин Игнашевичем на его фоне смотрится.
Кто даст эти гарантии? Почему вдруг от одного лимита селекционеры вдруг начнут брать только высокий уровень? Вы думаете у них есть такие гарантированные списки с топарями, которые просто придержали до лучших времен? Так чтоли? Ахаха, бред.
Я вам скажу как это работает. Как раз как сейчас. Берут МНОГО разных легов, кто-то один из трёх начинает играть на уровне РПЛ. И никак иначе. Зенит с бразилами тоже самое делает - все эти Педры и Мантуаны с ДуКейросами. Да, есть чуваки за 20-30 млн, но на таких денег от принятия одного только лимита не появится, тк их просто нет этих денег. И опять же, даже чел за 30 лямов не даёт никакой гарантии на успех. Это футбол, это жизнь, тут нет никаких гарантий, всё что угодно может быть. Кошка заболела и всё, не пошло.
Единственное что РЕАЛЬНО при новом ужесточении может как-то начать двигаться - ещё болоее активное привлечение парней из ЮФЛ. А с легами будет тоже самое что и сейчас, только на 1 вакансию меньше.
Чушь про высокий уровень оставьте при себе, пожалуйста.
Ответ ХольтманЖеня
Педро топчик, Мантуан крепкий середняк, ДуКейрос мимо, но его уже и сплавили. =)
Ответ Святой Патрик
Утопчик, он пока далёк от статуса лидера "Зенита", много игр назовёшь где его действия определили результат, или его сильные стороны выделяющие его в "Зените"?
Проблема в том, что не на всяком игроке написано, высокого он уровня или нет. И, даже когда написано, не факт, что он заиграет и принесет результат. С другой стороны, неизвестный футболист может раскрыться.
Робсон пришел в Спартак никем и ушел в никуда, но в Спартаке пользу принес. Кавенаги был тем самым игроком высокого уровня, и?
Элвир Рахимич в Анжи в 2001 г. откуда пришел-то? А в России дорос до уровня игрока сборной.
Федорычев в 2005 году целую команду "игроков высокого уровня" накупил. В 2006 чуть не вылетел.
Уровень легионера будет утверждать лично Бубнов! За отдельную плату.
Интересно, а какой критерий выбора между высоким уровнем и очень высоким...
Ответ Святой Патрик
А нет клитериев, усем дуойка!! Гыгыгы
Без мнения Ловчева и Мостового - это всё не катит
Зачем легионерам "очень высокого" уровня ехать в наше болото, чтобы играть с условным Газмясом?
Не ниже Кариоки!
Материалы по теме
Мостовой о словах Мазепина про сборную России: «Странно слышать про футбол от главы федерации водных видов. Этим он и отличается – все в нем разбираются и хотят пообсуждать»
15 апреля, 10:59
Глава ФНЛ: «Если раньше во Вторую лигу приходили заканчивать, то сейчас основная группа — молодежь. Любой талант найдет себе применение»
15 апреля, 04:05
Адиев о лимите: «Я вообще против ограничений, спортсмен должен развиваться в конкуренции, но с учетом санкций решение дать шанс нашим ребятам оправданно»
14 апреля, 17:02
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала. «Аль-Иттихад» играет с «Матидой Зельвией», ВидеоСпортс’’ показывает матч совместно с ТВ Старт
1 минуту назадВидео
Ули Хенесс: «Компани повторял, что надо купить Симонса. Я сказал: «Венсан, можешь съесть еще кусочек яблочного пирога, но Хави ты не получишь. Мы хотим, чтобы ты выпускал молодежь»
4 минуты назад
Куман о фаворитах ЛЧ: «ПСЖ» и «Бавария» очень сильны, за ними «Арсенал» и «Атлетико». Мадридцы выбили «Барсу» из Кубка и ЛЧ – это большое достижение»
15 минут назад
Гаджиев предложил обсудить с Дегтяревым судейство, календарь, лимит и расширение РПЛ до 18 клубов: «Страна большая, конкуренция ниже не станет»
20 минут назад
Камавинга не намерен уходить из «Реала» и ссылается на действующий контракт. Так ведут себя 90% игроков, поэтому перестройка в клубе затруднительна (Cadena SER)
28 минут назад
Пирс Морган: «Арсенал» победит «Сити» 1:0 благодаря голу Габриэла головой после спорного углового на 98-й – у меня предчувствие»
32 минуты назад
Капитан «Ювентуса» Локателли продлил контракт до 2030 года
42 минуты назадФото
Бруну – лучший игрок АПЛ-2025/26 у ESPN. Холанд – 2-й, Сака – 5-й, Собослаи – 9-й
58 минут назад
Чемпионат России. «Ростов» принимает «Сочи», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
сегодня, 16:50Live
Селюк о лимите: «Ограничения отрицательно влияют на РПЛ. В Беларуси с 5 легионерами все вылетают из еврокубков с ходу. В Европе любая команда может заявить 11 африканцев – и ничего»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Промес, Зе Луиш и Фернандо». Зобнин назвал тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»
2 минуты назад
Черников дисквалифицирован на 2 матча Кубка, один из них – условно с месячным испытательным сроком. КДК наказал хавбека «Краснодара» за удаление в игре с «Динамо»
43 минуты назад
Лига PARI. «Торпедо» победило «КАМАЗа», «Енисей» разгромил «Челябинск»
сегодня, 16:57
Кэррик о банах Магуайра и Лисандро перед «Челси»: «МЮ» разочарован этими решениями. Но мы должны принять это и двигаться дальше»
сегодня, 16:54
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала. «Аль-Иттихад» Фабиньо в гостях у «Матида Зельвия», «Аль-Ахли» Тоуни обыграл «Дарул Такзим»
сегодня, 16:50
Юношеская лига УЕФА. 1/2 финала. «Реал» против «ПСЖ», «Брюгге» обыграл «Бенфику»
сегодня, 16:45Live
«Балтика» хочет 4-5 млн евро за Андраде. Орлов говорил, что защитник интересен «Зениту»
сегодня, 16:44
Холанд о матче с «Арсеналом»: «Ман Сити» нечего терять, мы весь сезон в роли догоняющих. Я не чувствую давления – надо спрашивать, чувствуют ли давление они»
сегодня, 16:37
«Ростов» – «Сочи». Роналдо и Игнатов играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 16:31Live
Розе возглавит «Борнмут» летом. Клуб начнет планировать новый сезон с экс-тренером «Лейпцига» и «Дортмунда» (Sky Sports)
сегодня, 16:26
Рекомендуем