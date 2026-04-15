Бубнов за еще большее ужесточение лимита: «До четырех, в каждую линию по легионеру, и только очень высокого уровня. Я говорил это еще лет 10 назад»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поддерживает ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

Ранее Министерство спорта опубликовало проект приказа, согласно которому команды Премьер-лиги в следующем сезоне смогут включать в свою заявку не более 12 иностранных игроков и одновременно выпускать на поле не более 7.

– Вы поддерживаете ужесточение?

– Конечно, 100%.

– Но не такое? Вы бы жестче поступили?

– До четырех (легионеров – Спортс’‘). Я говорил это еще лет 10 назад. В каждую линию – по легионеру. И только легионеров очень высокого уровня, – сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».