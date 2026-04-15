  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
0

Быстров о том, входит ли Сафонов в топ-5 вратарей мира: «Естественно. Матвей выступает просто великолепно. Не удивлен, что с «Ливерпулем» он сыграл на ноль»

Быстров включил Сафонова в топ-5 вратарей мира:он очень хорош.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров согласился с мнением, что Матвей Сафонов входит в пятерку лучших вратарей мира.

Российский голкипер «ПСЖ» вышел в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) и сделал 5 сэйвов. Сафонов не пропустил в трех матчах ЛЧ подряд, всего в текущем розыгрыше он провел 4 сухих матча.

«Совсем не удивлен этому. Я ожидал, что он сыграет на ноль. Матвей в хорошей форме и поймал уверенность. Выступает просто великолепно!

Входит ли он в топ-5 вратарей мира? Естественно, он очень хорош. Матвей играет в топ-клубе и доказывает свою состоятельность в лучшем турнире мира», – сказал Быстров.

«Краснодар» или «Зенит» – кто будет чемпионом? После этой ничьей24917 голосов
ЗенитЗенит
КраснодарКраснодар
Чудом кто-то другойСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoВладимир Быстров
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная России по футболу
logoСпорт-Экспресс
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лизаразю о Сафонове в матче с «Ливерпулем»: «Когда «ПСЖ» было тяжело, российский вратарь был лучшим защитником. Но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным»
сегодня, 10:44
Пети недоволен игрой «ПСЖ» против «Ливерпуля»: «Они выстояли благодаря Сафонову и Маркиньосу. Витинья, Хвича – все исчезли. Дембеле в единственной опасной контратаке выключил «Энфилд»
сегодня, 09:15
Сафонов после 2:0 с «Ливерпулем»: «Могу быть доволен этим матчем. Игра была очень сложной, но «ПСЖ» показал, что приехал, чтобы победить»
вчера, 21:45
Рекомендуем
Главные новости
Кто пройдет в полуфинал ЛЧ? Следим за развязкой с бездепозитным бонусом до 15 000 от FONBET!
1 минуту назадПромо
Россия и Египет могут сыграть в Каире 29 мая. Египтяне хотят сыграть дома, чтобы избежать проблем с перелетами перед ЧМ-2026 (Sport24)
11 минут назад
Магуайр не сыграет с «Челси» из-за оскорбления резервного судьи после удаления в матче с «Борнмутом». Апелляцию «МЮ» по красной Лисандро вряд ли удовлетворят (The Athletic)
29 минут назад
Рафинья извинился перед фанатами «Атлетико» за жесты после матча ЛЧ: «Я отвечал болельщику, который проявлял ко мне неуважение. Это не соответствует моим ценностям и характеру»
46 минут назад
ЦСКА обратился в ЭСК по пенальти за наступ Жоао Виктора в матче с «Сочи»
51 минуту назад
На Месси и AFA подали в суд из-за неучастия форварда в матче с Венесуэлой в октябре 2025-го. Промоутер VID, купивший права на матч, требует многомиллионную компенсацию (TMZ)
сегодня, 13:47
ЭСК признала ошибочным удаление Педро с «Краснодаром». Карасев должен был показать желтую игроку «Зенита» и назначить штрафной за фол на Сперцяне («Матч ТВ»)
сегодня, 13:47
Константин Генич: «Следующий тренер «Спартака» – Черчесов. Это все в футбольном комьюнити знают»
сегодня, 13:30
Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Очередная комедия. Мажич не справляется с обязанностями, судьи деградировали, надо что-то исправлять»
сегодня, 13:18
Джику считает, что Моуринью сделал бы «Спартак» чемпионом: «Жозе всегда что-то выигрывал, где бы ни работал – почему бы не добиться успеха и в России?»
сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник «Зенита» Давыдов о фильме «Зенит навсегда»: «Много моментов, где можно прослезиться. Это не просто клуб, который играет для себя – он играет для города, болельщиков»
8 минут назад
Жуков о «Спартаке»: «Летом надо приобрести забивного нападающего и сильного вратаря. Есть вопросы к спортивному блоку по комплектованию состава»
31 минуту назад
Доннарумма набил татуировку с изображением Бэтмена на левой ноге
58 минут назадФото
Каррагер о Салахе в запасе на ответный матч с «ПСЖ»: «У Слота могут быть свои причины, но Исак совершенно не в форме. Все из-за того, что Мохамед уже объявил об уходе? Это бессмысленно»
сегодня, 14:01
«Краснодар» сыграет с «Балтикой». Быки, ждем всех на домашнем матче против калининградцев!
сегодня, 13:00Реклама
Челестини о возможной отставке из ЦСКА: «Вопрос не ко мне. С Бабаевым созваниваемся каждый день, знаем, что делаем. Расположение духа сложное, но команда работает»
сегодня, 12:59
Ричардс о матче «Барселоны» и «Атлетико»: «Лучший в этом сезоне. Я годами спорю с Каррагером, что АПЛ лучше, но это было невероятно. В равных составах «Барса» прошла бы, но это ЛЧ»
сегодня, 12:56
Умтити о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Катастрофа, с этой высокой линией они сами создают себе проблемы. В равных составах они выиграли бы оба матча, но снова красная и снова вылет»
сегодня, 12:37
Вратарь «Атлетико» Муссо о словах Рафиньи: «Уважаем «Барсу», но говорить об ограблении – безумие, глупо выставлять все подобным образом. Жаль, что Фермин травмировался, я этого не хотел»
сегодня, 12:17
Конате об отмене 11-метрового «Ливерпуля» после ВАР в игре с «ПСЖ»: «Я был позади судьи, это чистый пенальти. Если бы мы его реализовали, все сложилось бы иначе»
сегодня, 11:28
Рекомендуем