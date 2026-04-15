Быстров о том, входит ли Сафонов в топ-5 вратарей мира: «Естественно. Матвей выступает просто великолепно. Не удивлен, что с «Ливерпулем» он сыграл на ноль»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров согласился с мнением, что Матвей Сафонов входит в пятерку лучших вратарей мира.
Российский голкипер «ПСЖ» вышел в стартовом составе на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) и сделал 5 сэйвов. Сафонов не пропустил в трех матчах ЛЧ подряд, всего в текущем розыгрыше он провел 4 сухих матча.
«Совсем не удивлен этому. Я ожидал, что он сыграет на ноль. Матвей в хорошей форме и поймал уверенность. Выступает просто великолепно!
Входит ли он в топ-5 вратарей мира? Естественно, он очень хорош. Матвей играет в топ-клубе и доказывает свою состоятельность в лучшем турнире мира», – сказал Быстров.
Зенит
Краснодар
Чудом кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем