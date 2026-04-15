Экс-защитник «Зенита» Давыдов о фильме «Зенит навсегда»: «Много моментов, где можно прослезиться. Это не просто клуб, который играет для себя – он играет для города, болельщиков»

Экс-защитник «Зенита» Давыдов о фильме «Зенит навсегда»: моментами берет за душу.

Бывший защитник «Зенита» Дмитрий Давыдов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Зенит навсегда ».

– Очень хороший фильм получился. Константин Георгиевич [Зырянов ] был прав, много моментов, где можно прослезиться. Даже для меня, хотя я больше участвовал в более поздней истории «Зенита», когда, может, звезд мы с неба не хватали, все равно было очень приятно это видеть.

Когда команда становилась чемпионом – такие моменты прямо берут за душу. Можно все это прочувствовать, как будто сам снова участвуешь в этом.

– Какой момент фильма запомнился больше всего?

– Если говорить про меня, то это, конечно, Кубок 1999 года. Тогда команда под руководством Анатолия Викторовича [Давыдова] выиграла. Наверное, это было начало новой истории. После этого с клубом начали считаться по-настоящему, мы стали бороться с московскими командами и в итоге начали добиваться чемпионств.

– Удалось ли фильму передать главную идею – единство города и команды?

– Думаю, да. На протяжении всего фильма это видно: и футболисты, и тренеры, и обязательно болельщики. Показано, как город болеет за команду. Это не просто клуб, который играет сам для себя – он играет для города, для болельщиков, для зрителей. От наших результатов зависит настроение города.

– Если в трех словах описать фильм?

– Величие, душевность и близость города и клуба, – приводит слова Давыдова пресс-служба «Зенита».