  Экс-защитник «Зенита» Давыдов о фильме «Зенит навсегда»: «Много моментов, где можно прослезиться. Это не просто клуб, который играет для себя – он играет для города, болельщиков»
Экс-защитник «Зенита» Давыдов о фильме «Зенит навсегда»: «Много моментов, где можно прослезиться. Это не просто клуб, который играет для себя – он играет для города, болельщиков»

Бывший защитник «Зенита» Дмитрий Давыдов поделился впечатлениями от просмотра фильма «Зенит навсегда». 

– Очень хороший фильм получился. Константин Георгиевич [Зырянов] был прав, много моментов, где можно прослезиться. Даже для меня, хотя я больше участвовал в более поздней истории «Зенита», когда, может, звезд мы с неба не хватали, все равно было очень приятно это видеть.

Когда команда становилась чемпионом – такие моменты прямо берут за душу. Можно все это прочувствовать, как будто сам снова участвуешь в этом.

Какой момент фильма запомнился больше всего?

– Если говорить про меня, то это, конечно, Кубок 1999 года. Тогда команда под руководством Анатолия Викторовича [Давыдова] выиграла. Наверное, это было начало новой истории. После этого с клубом начали считаться по-настоящему, мы стали бороться с московскими командами и в итоге начали добиваться чемпионств.

Удалось ли фильму передать главную идею – единство города и команды?

– Думаю, да. На протяжении всего фильма это видно: и футболисты, и тренеры, и обязательно болельщики. Показано, как город болеет за команду. Это не просто клуб, который играет сам для себя – он играет для города, для болельщиков, для зрителей. От наших результатов зависит настроение города.

Если в трех словах описать фильм?

– Величие, душевность и близость города и клуба, – приводит слова Давыдова пресс-служба «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: фильм «Зенит навсегда»
Особенно для болельщиков с Виража😁
В более ранней истории, если быть точным....
Вся Россия будет плакать, посмотрев этот отличный фильм. Хорошего просмотра.
Может когда-то так и было, но это время прошло
Не смотрел, за всю Россию говорить не буду как не которые.
Вся Россия просто не будет смотреть этот отличный фильм
