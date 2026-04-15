  • Россия и Египет могут сыграть в Каире 29 мая. Египтяне хотят сыграть дома, чтобы избежать проблем с перелетами перед ЧМ-2026 (Sport24)
РФС ведет переговоры о товарищеском матче с Египтом.

РФС и Египетская ассоциация футбола ведут переговоры о товарищеском матче между сборными России и Египта.

Как сообщает Sport24, игра может пройти в Каире 29 мая. Отмечается, что российская сторона надеется провести матч на территории России, но египтяне хотят сыграть на своем поле, чтобы избежать логистических проблем и длительных перемещений перед стартом чемпионата мира. 6 июня сборная Египта должна провести матч с Бразилией в американском Кливленде.

В последний раз сборные России и Египта встречались на групповом этапе ЧМ-2018 в России (3:1). В сентябре 2023-го российская национальная команда провела два товарищеских матча с египетской олимпийской сборной (1:1, 1:2).

Кто выиграет Лигу чемпионов?32246 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Египет в мае, ух жаришка будет, это я не про матч
Такая же погода, как у нас в июле-августе. Вечером спокойно можно играть же
Неужели? Третий год живу в Египте и конец мая это гарантированные 30+ днём.
это очень сильный соперник...
