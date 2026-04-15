Жуков о «Спартаке»: «Летом надо приобрести забивного нападающего и сильного вратаря. Есть вопросы к спортивному блоку по комплектованию состава»

Жуков о «Спартаке»: надо приобрести забивного нападающего и сильного вратаря.

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака » Александр Жуков высказался о том, какие позиции у красно-белых требуют усиления.

«Есть вопросы к спортивному блоку по комплектованию состава. Были совершены дорогие покупки – Фернандеш , Угальде и Гарсия . Будем верить, что в будущем эти футболисты заиграют в команде.

Считаю, что клубу летом нужно приобрести забивного центрального нападающего и сильного вратаря, который стабильно будет играть на высоком уровне», – сказал Жуков.