Магуайр не сыграет с «Челси» из-за оскорбления резервного судьи после удаления в матче с «Борнмутом». Апелляцию «МЮ» по красной Лисандро вряд ли удовлетворят (The Athletic)

Магуайр пропустит матч с «Челси» из-за дисквалификации за оскорбление судьи.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр с высокой долей вероятности пропустит матч против «Челси» из-за обвинений со стороны Футбольной ассоциации Англии.

Магуайр был удален на 78-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) против «Борнмута» за то, что рукой коснулся груди Эванилсона Барбозы, пытавшегося прорваться к воротам. Бразилец упал на газон, а главный судья Стюарт Эттуэлл назначил пенальти и удалил Магуайра. После матча FA предъявила защитнику обвинения в неподобающем поведении из-за предполагаемого оскорбления резервного арбитра после удаления.

Как сообщает The Athletic, FA удалось доказать факт употребления Магуайром оскорбительных выражений в адрес резервного арбитра матча с «Борнмутом» Мэтта Донохью, в связи с чем защитник «МЮ» будет оштрафован и пропустит матч против «Челси » в субботу.

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед » намерен обжаловать красную карточку Лисандро Мартинеса в матче с «Лидсом» (1:2) – арбитр Пол Тирни удалил защитника во 2-м тайме после того, как он дернул за волосы Доминика Калверт-Льюина в центральном круге. Однако в судейском корпусе считают решение рефери правильным, и стандартная трехматчевая дисквалификация вряд ли будет сокращена.