Магуайр не сыграет с «Челси» из-за оскорбления резервного судьи после удаления в матче с «Борнмутом». Апелляцию «МЮ» по красной Лисандро вряд ли удовлетворят (The Athletic)
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр с высокой долей вероятности пропустит матч против «Челси» из-за обвинений со стороны Футбольной ассоциации Англии.
Магуайр был удален на 78-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) против «Борнмута» за то, что рукой коснулся груди Эванилсона Барбозы, пытавшегося прорваться к воротам. Бразилец упал на газон, а главный судья Стюарт Эттуэлл назначил пенальти и удалил Магуайра. После матча FA предъявила защитнику обвинения в неподобающем поведении из-за предполагаемого оскорбления резервного арбитра после удаления.
Как сообщает The Athletic, FA удалось доказать факт употребления Магуайром оскорбительных выражений в адрес резервного арбитра матча с «Борнмутом» Мэтта Донохью, в связи с чем защитник «МЮ» будет оштрафован и пропустит матч против «Челси» в субботу.
Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» намерен обжаловать красную карточку Лисандро Мартинеса в матче с «Лидсом» (1:2) – арбитр Пол Тирни удалил защитника во 2-м тайме после того, как он дернул за волосы Доминика Калверт-Льюина в центральном круге. Однако в судейском корпусе считают решение рефери правильным, и стандартная трехматчевая дисквалификация вряд ли будет сокращена.
И что мы видим? FA оправдывает судьишек и не вменяет им вообще никакого наказания за их позорную работу. Театр. Занавес.
конечно, в теорию заговоров не верю, но как то странно взяли и дали Маге еще один матч, причем почти перед самым матчем а не в момент, когда была длинная пауза
Де Лигт "решил"за 9 сезонов впервые провести меньше 20 игр (13 на данный момент). И нас ждёт пара Йоро и Хевен на матч с Челси - блеск
Челси-Борнмут Кукурелью дёргают за волосы, вмешивается ВАР-только жёлтая карточка !
Вот такое судейство в АПЛ...
Второй эпизод который наверно все помнят- как дёрнули за волосы Кукурелью в матче с Борнмутом, что вы думаете, удалили игрока который дёрнул испанца за волосы ? Нет ! Только жк дали. Вот так и живём...