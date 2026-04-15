  • Магуайр не сыграет с «Челси» из-за оскорбления резервного судьи после удаления в матче с «Борнмутом». Апелляцию «МЮ» по красной Лисандро вряд ли удовлетворят (The Athletic)
Магуайр не сыграет с «Челси» из-за оскорбления резервного судьи после удаления в матче с «Борнмутом». Апелляцию «МЮ» по красной Лисандро вряд ли удовлетворят (The Athletic)

Магуайр пропустит матч с «Челси» из-за дисквалификации за оскорбление судьи.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр с высокой долей вероятности пропустит матч против «Челси» из-за обвинений со стороны Футбольной ассоциации Англии.

Магуайр был удален на 78-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) против «Борнмута» за то, что рукой коснулся груди Эванилсона Барбозы, пытавшегося прорваться к воротам. Бразилец упал на газон, а главный судья Стюарт Эттуэлл назначил пенальти и удалил Магуайра. После матча FA предъявила защитнику обвинения в неподобающем поведении из-за предполагаемого оскорбления резервного арбитра после удаления.

Как сообщает The Athletic, FA удалось доказать факт употребления Магуайром оскорбительных выражений в адрес резервного арбитра матча с «Борнмутом» Мэтта Донохью, в связи с чем защитник «МЮ» будет оштрафован и пропустит матч против «Челси» в субботу.

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» намерен обжаловать красную карточку Лисандро Мартинеса в матче с «Лидсом» (1:2) – арбитр Пол Тирни удалил защитника во 2-м тайме после того, как он дернул за волосы Доминика Калверт-Льюина в центральном круге. Однако в судейском корпусе считают решение рефери правильным, и стандартная трехматчевая дисквалификация вряд ли будет сокращена.

Кто выиграет Лигу чемпионов?11466 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Судьишки вообще могут повлиять на результаты всего чемпионата. Казалось бы, но 2 матча подряд максимальной неадекватности. Плюс, вынос 2 ведущих защитников перед ключевым матчем с прямым соперником.

И что мы видим? FA оправдывает судьишек и не вменяет им вообще никакого наказания за их позорную работу. Театр. Занавес.
Ответ ivannumber1
Судьишки вообще могут повлиять на результаты всего чемпионата. Казалось бы, но 2 матча подряд максимальной неадекватности. Плюс, вынос 2 ведущих защитников перед ключевым матчем с прямым соперником. И что мы видим? FA оправдывает судьишек и не вменяет им вообще никакого наказания за их позорную работу. Театр. Занавес.
100%!
Ответ ivannumber1
Судьишки вообще могут повлиять на результаты всего чемпионата. Казалось бы, но 2 матча подряд максимальной неадекватности. Плюс, вынос 2 ведущих защитников перед ключевым матчем с прямым соперником. И что мы видим? FA оправдывает судьишек и не вменяет им вообще никакого наказания за их позорную работу. Театр. Занавес.
с каждым годом, думаешь, ну вот в прошлом году судьи чудили, может в этом перестанут, но нет, они находят новые и новые приколы
конечно, в теорию заговоров не верю, но как то странно взяли и дали Маге еще один матч, причем почти перед самым матчем а не в момент, когда была длинная пауза
В свете последних событий, складывается впечатление, что кто-то очень не хочет, чтобы МЮ в следующем сезоне был в ЛЧ
Самое главное - никого не покалечили, не поламали, не сломали и два ЦЗ сидят на красных картах.
Де Лигт "решил"за 9 сезонов впервые провести меньше 20 игр (13 на данный момент). И нас ждёт пара Йоро и Хевен на матч с Челси - блеск
Там Барса пожаловалась на судью, так сразу убрали. А в Англии рефери конечно же в привилегированном положении
Ответ Someone from Internet
Там Барса пожаловалась на судью, так сразу убрали. А в Англии рефери конечно же в привилегированном положении
где же ещё они таких тупых найдут потом
Матч Сити-Фулхэм Семенью дёргают за волосы, ВАР смотрит и ничего, судит тот же судья который удалил Личу ! Как же так, почему разные решения от одного и того же человека ?

Челси-Борнмут Кукурелью дёргают за волосы, вмешивается ВАР-только жёлтая карточка !

Вот такое судейство в АПЛ...
Сливают Юнайтед в открытую, дёрнул за косичку... 🤣 первый случай за всю историю футбола наверное .... Суарез лица кусал или что там ...и нормально ...теперь это надо это внести в правила фифа ©️ дёрнул прямая красная🟥
Касаемо Личи: уже был такой прецедент в матче Эвертона» и Вулвз. Тогда Майкл Кин дернул Арокодаре за волосы — его удалили и дали трехматчевую дисквалификацию.
Ответ ozonev
Касаемо Личи: уже был такой прецедент в матче Эвертона» и Вулвз. Тогда Майкл Кин дернул Арокодаре за волосы — его удалили и дали трехматчевую дисквалификацию.
А как же другой прецедент в матче Сити и Фулхэма, когда Тете дернул Семеньо за волосы, но Тирни, который показал красную карточку Личе, никого не удалил? А там эпизод был в штрафной Фулхэма, VAR тоже задействовали, Семеньо сообщил о нарушении судье.
Ответ ozonev
Касаемо Личи: уже был такой прецедент в матче Эвертона» и Вулвз. Тогда Майкл Кин дернул Арокодаре за волосы — его удалили и дали трехматчевую дисквалификацию.
Как вам уже ответили ниже в игре Сити-Фулхэм судил тот же судья что и матч МЮ-Лидс и за дёрганье за волосы ничего не показал. Только вдумайтесь ! Один и тот же судья судит один и тот же эпизод по разному !
Второй эпизод который наверно все помнят- как дёрнули за волосы Кукурелью в матче с Борнмутом, что вы думаете, удалили игрока который дёрнул испанца за волосы ? Нет ! Только жк дали. Вот так и живём...
На правду обиделись.
