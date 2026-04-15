ЦСКА обратился в ЭСК по пенальти за наступ Жоао Виктора в матче с «Сочи»

Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.

ЦСКА уступил «Сочи» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура Мир РПЛ. Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич с 11-метрового, назначенного арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.

Источник: «Матч ТВ»
Даже интересно, что ЭСК скажет. Красную Педро посчитали ошибкой, всё-таки. Как здесь, тоже нормально оценят?
Даже интересно, что ЭСК скажет. Красную Педро посчитали ошибкой, всё-таки. Как здесь, тоже нормально оценят?
Мажич сказал, пенальти ошибка...
Много уже было прикольных нарушений, а это вообще обхохочешься!
Не забывай, забитый гол сильно переворачивает игру. Кстати, заметил, что ЦСКА очень плохо играет ранние матчи. Как будто не проснулись.
Согласен 💯 После драки кулаками не машут... Не забить такой команде как Сочи на своём поле... Это надо ухитриться.... 0:1 с Сочи это нам приговор??? Просто дичь какая-то...
Каждый год одно и тоже, судейство всё хуже и хуже
Ну вот как после таких решений судьи они могут работать? Ну ладно раньше, вара не было, трудно было. Но сейчас то? Как?? Как можно смотреть этот вар по 10 минут в несколько кротовьих рыл и не видеть?
Где обеденный доступ к переговорам ВАР? Где система штрафов для арбитров? Мажичу что будет за все это? Ну вот признают они, что ошиблись, может быть кого-то на матч в ФНЛ отправят, потом все забудут и все заново? Ну вот толку то?
Раньше мы обсуждали 1-4 ошибки за тур, потом количество ошибок выросло. Мы начали обсуждать, что ошибок стало больше. Потом их тура в тур стали меняться трактовки, одна рука эта рука, а вот эта уже не рука, тут продавлтвание, тут кровь, тут игрок заплакал и из жалости соперника удалили и прочие радости. Мы сейчас пришли к тому, что мы можем в одном матче видеть одно и тоже событие, но в одном случае это нарушение, а в другом нет. Вот как так?
Вы, кроты, презренные, настолько уже профнепригодны что допускаете больше 1 результативной ошибки в каждом матче! Вы прикиньте! У нас чемпион не между клубами определяется, у нас трехчторонняя игра, кто на что на играют и на что их насудят!
Учитывая что в одном матче два одинаковых наступа интерпретировали по разному, то не удивлюсь если скажут все правильно🤭
Пусть ЦСКА обратится по поводу 2 гола кубка с КС, чтоб его отменили, как с пенальти.
