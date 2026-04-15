ЦСКА обратился в ЭСК по пенальти за наступ Жоао Виктора в матче с «Сочи»

ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с назначенным пенальти в матче с «Сочи».

Об этом сообщил «Матч ТВ » со ссылкой на пресс-службу РФС.

ЦСКА уступил «Сочи» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура Мир РПЛ . Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи » Мартин Крамарич с 11-метрового, назначенного арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.