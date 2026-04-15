ЦСКА обратился в ЭСК по пенальти за наступ Жоао Виктора в матче с «Сочи»
ЦСКА обратился в ЭСК по пенальти в матче с «Сочи».
ЦСКА обратился в ЭСК по эпизоду с назначенным пенальти в матче с «Сочи».
Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу РФС.
ЦСКА уступил «Сочи» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура Мир РПЛ. Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич с 11-метрового, назначенного арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Где обеденный доступ к переговорам ВАР? Где система штрафов для арбитров? Мажичу что будет за все это? Ну вот признают они, что ошиблись, может быть кого-то на матч в ФНЛ отправят, потом все забудут и все заново? Ну вот толку то?
Раньше мы обсуждали 1-4 ошибки за тур, потом количество ошибок выросло. Мы начали обсуждать, что ошибок стало больше. Потом их тура в тур стали меняться трактовки, одна рука эта рука, а вот эта уже не рука, тут продавлтвание, тут кровь, тут игрок заплакал и из жалости соперника удалили и прочие радости. Мы сейчас пришли к тому, что мы можем в одном матче видеть одно и тоже событие, но в одном случае это нарушение, а в другом нет. Вот как так?
Вы, кроты, презренные, настолько уже профнепригодны что допускаете больше 1 результативной ошибки в каждом матче! Вы прикиньте! У нас чемпион не между клубами определяется, у нас трехчторонняя игра, кто на что на играют и на что их насудят!