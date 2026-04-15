  • Каррагер о Салахе в запасе на ответный матч с «ПСЖ»: «У Слота могут быть свои причины, но Исак совершенно не в форме. Все из-за того, что Мохамед уже объявил об уходе? Это бессмысленно»
Каррагер о Салахе в запасе на матч с «ПСЖ»: я потрясен.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что не понимает решения Арне Слота оставить Мохамеда Салаха в запасе на ответный матч с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

Египтянин вышел на поле в 1-м тайме, заменив травмированного Юго Экитике.

«У тренера могут быть свои причины, но Исак совершенно не в форме. Мохамед Салах не играл в первом матче, в отличие от некоторых игроков, которые играли на прошлой неделе, а потом а АПЛ на выходных. Он играл в АПЛ и забил. Он по-прежнему является одним из лучших бомбардиров «Ливерпуля». Он привык к этой системе. Исак никогда раньше не играл с Экитике.

Не думаю, что Арне Слот из тех тренеров, которые думают: «Я помню, как ты публично критиковал меня несколько месяцев назад. Раньше некоторые тренеры, как, например, Алекс Фергюсон, могли бы сделать что-то подобное. Но я не думаю, что Слот поступил бы так же.

Это из-за того, что он уже объявил о своем уходе? Что-то вроде: «Я выбираю игроков, которые будут здесь в следующем году». Это единственное, что приходит мне в голову. Но даже это не имеет смысла. Важнее всего то, что происходит здесь и сейчас. Я потрясен», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Можно подумать Салах в форме. Ни пробить, ни отдать передачу, а обводка от Мо я уже и забыл что это такое
Так видели же Салаха. Полтора тайма. Еще хуже, чем Исак
