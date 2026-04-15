ЭСК признала ошибочным удаление Педро с «Краснодаром». Карасев должен был показать желтую игроку «Зенита» и назначить штрафной за фол на Сперцяне («Матч ТВ»)
ЭСК РФС не поддержала решение Сергея Карасева показать хавбеку «Зенита» Педро красную карточку в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.
Об этом сообщили в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на ЭСК.
На 76-й минуте бразилец, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка игрок «быков» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку.
«В ЭСК после дискуссии не согласились с красной карточкой бразильцу. Об этом сообщил главный по судейству в РФС Милорад Мажич. Итоговое мнение – в данном моменте нужно было показать желтую и назначить штрафной», – сказал ведущий «Матч ТВ» Михаил Губерниев.
Зенит
Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Матч ТВ
308 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
но отложится ли это в памяти уважаемой футбольной общественности? конечно нет. то ли дело пенальти в 1/4 пути регионов против махачкалы…
Видимо, Вендел просто помассировал Зобнина???
Правда и Сперцян по мячу не попал.
То как их судят последние два года уже за все адекватные рамки выходит
Я просто не понимаю., как можно вообще упускать из виду удар Сперцяна по сопернику. Это вообще-то чистая жк по правилам и опасная игра.
Зато теперь ЭСК открыл новый лайфхак: футболист может подловить момент и ударить ногой по шипам соперника. Два раза так сделаешь - соперника удалят.
Почему сейчас игроки не целятся в руки соперников в их штрафной, например? Тоже ведь лайфхак!
Если здесь Педро на кк подтянули,там в эпизоде с Рошей эдика в суд и на зону надо было определять.
А он здесь еще доцарапал ногу и выкладывает….клоунашка 🥳