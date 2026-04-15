ЭСК признала ошибочным удаление Педро с «Краснодаром». Карасев должен был показать желтую игроку «Зенита» и назначить штрафной за фол на Сперцяне («Матч ТВ»)

Удаление Педро в матче с «Краснодаром» признали ошибочным.

ЭСК РФС не поддержала решение Сергея Карасева показать хавбеку «Зенита » Педро красную карточку в матче с «Краснодаром » (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ .



Об этом сообщили в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на ЭСК.

На 76-й минуте бразилец, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка игрок «быков» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку .

«В ЭСК после дискуссии не согласились с красной карточкой бразильцу. Об этом сообщил главный по судейству в РФС Милорад Мажич. Итоговое мнение – в данном моменте нужно было показать желтую и назначить штрафной», – сказал ведущий «Матч ТВ» Михаил Губерниев.