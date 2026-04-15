  • ЭСК признала ошибочным удаление Педро с «Краснодаром». Карасев должен был показать желтую игроку «Зенита» и назначить штрафной за фол на Сперцяне («Матч ТВ»)
ЭСК признала ошибочным удаление Педро с «Краснодаром». Карасев должен был показать желтую игроку «Зенита» и назначить штрафной за фол на Сперцяне («Матч ТВ»)

ЭСК РФС не поддержала решение Сергея Карасева показать хавбеку «Зенита» Педро красную карточку в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Об этом сообщили в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на ЭСК. 

На 76-й минуте бразилец, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка игрок «быков» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку.

«В ЭСК после дискуссии не согласились с красной карточкой бразильцу. Об этом сообщил главный по судейству в РФС Милорад Мажич. Итоговое мнение – в данном моменте нужно было показать желтую и назначить штрафной», – сказал ведущий «Матч ТВ» Михаил Губерниев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Матч ТВ
спорная красная в концовке самого важного матча сезона, против главного конкурента и на своем поле. решение, которое ломает все стереотипы о предвзятом судействе в пользу зенита.
но отложится ли это в памяти уважаемой футбольной общественности? конечно нет. то ли дело пенальти в 1/4 пути регионов против махачкалы…
спорная красная в концовке самого важного матча сезона, против главного конкурента и на своем поле. решение, которое ломает все стереотипы о предвзятом судействе в пользу зенита. но отложится ли это в памяти уважаемой футбольной общественности? конечно нет. то ли дело пенальти в 1/4 пути регионов против махачкалы…
так еще и за три дня до этого судья не удалил спартаковца Денисова за вторую желтую в важнейшем кубковом матче. на запомнят, конечно, неудаление Соболева в матче РПЛ)
так еще и за три дня до этого судья не удалил спартаковца Денисова за вторую желтую в важнейшем кубковом матче. на запомнят, конечно, неудаление Соболева в матче РПЛ)
Там же только Соболев и Денисов наиграли на красную? Да?
Видимо, Вендел просто помассировал Зобнина???
На самом деле это бред. Там вообще не было нарушения со стороны Педро. Он вёл мяч, а Сперцян ударил в ногу Педро снизу.
На самом деле это бред. Там вообще не было нарушения со стороны Педро. Он вёл мяч, а Сперцян ударил в ногу Педро снизу.
Абсолютно согласен, я в тот момент сказал, хорошо ещё Сперцян голову туда не сунул. И думать не думал, что узреют там красную.
На самом деле это бред. Там вообще не было нарушения со стороны Педро. Он вёл мяч, а Сперцян ударил в ногу Педро снизу.
Педро отпустил мяч, если что.
Правда и Сперцян по мячу не попал.
Но.. админресурс же, вот он дорогой
Но.. админресурс же, вот он дорогой
Наконец-то соизволили задействовать 😁
Но.. админресурс же, вот он дорогой
Комментарий скрыт
У Галицкого точно есть какой-то компромат на судей и Мажича
То как их судят последние два года уже за все адекватные рамки выходит
У Галицкого точно есть какой-то компромат на судей и Мажича То как их судят последние два года уже за все адекватные рамки выходит
Комментарий скрыт
Да один волейбол Батчи чего стоит в матче первого круга против ЦСКА. Сейчас и в таблице другая картина была бы. Это как пример.
не вижу здесь никакой желтой, разве что Сперцяну за то, что лупанул со всей дури по ноге Педро, а поскольку ума там немного, то не подумал, что попадет прямо в шипы )
"пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка игрок «быков» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей" - как он мог ударить Сперцяна, если именно тот ему вмазал) Трактовка этого эпизода мем. Получается вчера кипер Атлетов вмазал Фермину, который приземлился на его шипы))) ЭСК не смог правильно оценить даже тут эпизод. Как они черт возьми оценивают удар Сперцяна? Он не попал по мячу, не играл в мяч, и просто ударил соперника, попав тому в ногу. А теперь представьте, что Педро немного бы успел опустить бутсу. Удар мог прийтись ему перпендикулярно в стопу, то есть прям в большой пальчик например. Получил бы перелом.
Я просто не понимаю., как можно вообще упускать из виду удар Сперцяна по сопернику. Это вообще-то чистая жк по правилам и опасная игра.
И, кстати, мнение ЭСК неадекватное. Педро ничего не делал, Сперцян сам, по своей воле, решил ударить... Да, попал неудачно, в шипы. Ну, так-то это проблема самого Сперцяна.
Зато теперь ЭСК открыл новый лайфхак: футболист может подловить момент и ударить ногой по шипам соперника. Два раза так сделаешь - соперника удалят.
И, кстати, мнение ЭСК неадекватное. Педро ничего не делал, Сперцян сам, по своей воле, решил ударить... Да, попал неудачно, в шипы. Ну, так-то это проблема самого Сперцяна. Зато теперь ЭСК открыл новый лайфхак: футболист может подловить момент и ударить ногой по шипам соперника. Два раза так сделаешь - соперника удалят.
Серьёзно? Можно так подловить момент, чтобы ударить ногой по шипам? Попробуйте :) Такие забавные теоретики))

Почему сейчас игроки не целятся в руки соперников в их штрафной, например? Тоже ведь лайфхак!
И, кстати, мнение ЭСК неадекватное. Педро ничего не делал, Сперцян сам, по своей воле, решил ударить... Да, попал неудачно, в шипы. Ну, так-то это проблема самого Сперцяна. Зато теперь ЭСК открыл новый лайфхак: футболист может подловить момент и ударить ногой по шипам соперника. Два раза так сделаешь - соперника удалят.
Помню был жесткий эпизод, когда Руни пытался заблокировать удар на последних минутах с Фэлхэмом, и бьющий рассек ему до мяса ногу. Фу блин, как сейчас помню) Руни даже не спорил, это его вина. Он сам знал, на что шел. Игровой эпизод. Но теперь эти клоуны умудрились бы дать бьющему КК, смотря на повтор по ВАР. Тут Сперцян с размаху лупит в соперника, что всегда является фолом. За это дают пенальти и тд. Махнул мимо мяча, попал по сопернику, получи жк и фол. Люди мысленно не могут убрать почему-то шипы, они здесь вообще не важны, так как удар наносил не Педро. Игроки теперь ногу что ли поднять не могут? ВСЕГДА, когда игрок будет пытаться сыграть в мяч на весу, у него поднимается стопа, на которой есть шипы. Сперцян ему мог попасть в любую часть ноги. Но из-за того, что он попал в шипы игроку, то всем пофигу на то, что именно Эдик совершил грубейший фол.
А вот я вспоминаю матч цска-краснодар где Сперцян сфолил гораздо жестче на Вилиане Роше у того на ноге кстати повреждения были гораздо страшнее чем у выложенного фото Сперцяна. И вот вопрос почему по фолу Сперцян даже желтую не получил. Хотя там чистая прямая нога. Шипами вперед. Может карма все таки прилетела...
А вот я вспоминаю матч цска-краснодар где Сперцян сфолил гораздо жестче на Вилиане Роше у того на ноге кстати повреждения были гораздо страшнее чем у выложенного фото Сперцяна. И вот вопрос почему по фолу Сперцян даже желтую не получил. Хотя там чистая прямая нога. Шипами вперед. Может карма все таки прилетела...
Какая там карма? Царапины. У всех мальчишек такие после игры не на настоящем поле. Да что там мальчишек, у меня такие были неоднократно.
А вот я вспоминаю матч цска-краснодар где Сперцян сфолил гораздо жестче на Вилиане Роше у того на ноге кстати повреждения были гораздо страшнее чем у выложенного фото Сперцяна. И вот вопрос почему по фолу Сперцян даже желтую не получил. Хотя там чистая прямая нога. Шипами вперед. Может карма все таки прилетела...
5 баллов 👍Все так!
Если здесь Педро на кк подтянули,там в эпизоде с Рошей эдика в суд и на зону надо было определять.
А он здесь еще доцарапал ногу и выкладывает….клоунашка 🥳
Это и без ЭСК было понятно)
Это и без ЭСК было понятно)
Понятно было всем, кроме самых упоротых. Но то, что это признал ЭСК - уже прогресс. Обычно этого не происходит.
Это была опасная игра именно Сперцяна, а не фол на нём. Сам исполнил, сам пострадал. При чём тут Педро?!
