  • Константин Генич: «Следующий тренер «Спартака» – Черчесов. Это все в футбольном комьюнити знают»
Константин Генич: «Следующий тренер «Спартака» – Черчесов. Это все в футбольном комьюнити знают»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что следующим тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов, возглавляющий «Ахмат». 

Сейчас московской командой руководит испанец Хуан Карлос Карседо

«Потом придет Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» – Станислав Черчесов.

Хорошо, давайте так. Не мой инсайд – мой прогноз, что следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов. Я так думаю», – сказал Генич. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
Не тренер, а полевой командир. Не комьюнити, а сообщество. Не все, а большая часть. Не прогноз, а слух. Не Константин, а Гена.
Не полевой командир, а главнокомандующий. Не сообщество, а штаб. Не большая часть, а уполномоченные. Не слух, а разведданные
В Спартаке настолько адаптировались к известному циклу, что планируют сразу на 2 тренера вперёд. Вот это стратегическое мышление!
Кек :) Норм))
Чуть Спартак начал приходить в себя, то тут как тут ручная лудик начинает качать инсайдами😂 Гениталич Шершавый язык
ставки на выход Италии на ЧМ и проход барсы в полуфинал не зашли, теперь нужно отрабатывать языком
Это вряд ли. Персона нон грата для "Спартака". Ещё свежа память о том, как он подсидел Владимира Григорьевича Федотова. При Федотове «Спартак» заиграл в реально зрелищный футбол, иногда выходил с тремя форвардами и стал самой результативной командой. У Черчесова был выбор – подсиживать или отойти в сторону. Станислав пошел до конца и вцепился в этот шанс, наплевав на тренерскую этику. С точки зрения карьеры, он все сделал грамотно, но Федотова было безумно жаль. Его выперли, несмотря на то, что даже после черной серии до первого места оставалось одно очко.
«Мне о Черчесове вспоминать вообще не хочется. Он настолько хотел занять мой кабинет, что не дал времени приехать и собрать вещи. Я позвонил и попросил, чтоб женщины на базе весь мой архив сложили в коробки. Странно – неужели нельзя было подождать пару дней?» – говорил Федотов.
Он умер через месяц после того интервью. Говорили, что его организм так и не справился с тяжелой депрессией после подлого увольнения из ставшего почти родным «Спартака».
Всё ради хайпа...У Спартака есть тренер и дела идут неплохо,но нет,надо накинуть на вентилятор.Назвать Генича нехорошим словом,так он как ребенок сразу слезу пустит..
дела идут неплохо, но это всего лишь часть цикла
Генеталича Вы хотели сказать?
Константин, к чему эти дешёвые набросы?
Не понимаю
А чего не понятно? Работник газпромовского матч тв набрасывает на вентилятор
В прошлом сезоне Зенит остался без золота и кубка, сейчас вылетел опять из кубка ... причем вылетел как раз от Спартака. И это при первом в РПЛ ( с солидным отрывом ) бюджете. Если и напрашивается смена тренера то как раз в Зените ... но такое озвучивать работник Газпром Медиа права не имеет. Вот и пытается лудоман качать ситуацию в Спартаке , хотя и выглядит предельно глупо , ведь именно Спартак выбил газпромовцев из кубка, и уж точно это позиции Карседо укрепило
Футбольное комьюнити - это Генич и его собутыльники
