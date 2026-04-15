Константин Генич: «Следующий тренер «Спартака» – Черчесов. Это все в футбольном комьюнити знают»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что следующим тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов, возглавляющий «Ахмат».
Сейчас московской командой руководит испанец Хуан Карлос Карседо.
«Потом придет Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» – Станислав Черчесов.
Хорошо, давайте так. Не мой инсайд – мой прогноз, что следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов. Я так думаю», – сказал Генич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
«Мне о Черчесове вспоминать вообще не хочется. Он настолько хотел занять мой кабинет, что не дал времени приехать и собрать вещи. Я позвонил и попросил, чтоб женщины на базе весь мой архив сложили в коробки. Странно – неужели нельзя было подождать пару дней?» – говорил Федотов.
Он умер через месяц после того интервью. Говорили, что его организм так и не справился с тяжелой депрессией после подлого увольнения из ставшего почти родным «Спартака».
