Константин Генич: «Следующий тренер «Спартака» – Черчесов. Это все в футбольном комьюнити знают»

Генич: следующий тренер «Спартака» – Черчесов.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что следующим тренером «Спартака» станет Станислав Черчесов, возглавляющий «Ахмат ».

Сейчас московской командой руководит испанец Хуан Карлос Карседо .

«Потом придет Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» – Станислав Черчесов .

Хорошо, давайте так. Не мой инсайд – мой прогноз, что следующим тренером «Спартака » будет Станислав Черчесов. Я так думаю», – сказал Генич.