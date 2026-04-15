На Месси и AFA подали в суд из-за неучастия форварда в матче с Венесуэлой в октябре 2025-го. Промоутер VID, купивший права на матч, требует многомиллионную компенсацию (TMZ)

На Лионеля Месси подали в суд за неявку на матч сборной Аргентины.

Как сообщает TMZ Sports, компания VID, занимающаяся продвижением масштабных спортивных и музыкальных мероприятий и базирующаяся в Майами, во вторник подала иск против Месси и Аргентинской футбольной ассоциации, обвинив их в «мошенничестве и нарушении условий контракта».

В документе утверждается, что компания за 7 млн долларов приобрела эксклюзивные права на товарищеские матчи сборной Аргентины против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0) в октябре 2025 года. Истец заявляет, что по контракту Месси был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом матче, если он не будет травмирован. Форвард «Интер Майами » пропустил игру с Венесуэлой 11 октября, но отыграл полный матч с Пуэрто-Рико 14 октября. При этом 12 октября Месси сыграл против «Атланты» в МЛС (4:0), сделал дубль и отметился ассистом.

VID заявляет, что Месси нарушил контрактные обязательства, решив не играть с Венесуэлой, а также утверждает, что оплатила футболисту и его семье номер в отеле, в котором они смотрели игру. AFA пообещала исправить ситуацию за счет матча со сборной Китая в 2026 году, однако игры так и не состоялись. Компания хочет получить компенсацию за понесенные убытки – требуемая сумма не уточняется, однако VID заявляет об ущербе в несколько миллионов долларов.