На Месси и AFA подали в суд из-за неучастия форварда в матче с Венесуэлой в октябре 2025-го. Промоутер VID, купивший права на матч, требует многомиллионную компенсацию (TMZ)

На Лионеля Месси подали в суд из-за неучастия в товарищеском матче сборной Аргентины осенью 2025 года.

Как сообщает TMZ Sports, компания VID, занимающаяся продвижением масштабных спортивных и музыкальных мероприятий и базирующаяся в Майами, во вторник подала иск против Месси и Аргентинской футбольной ассоциации, обвинив их в «мошенничестве и нарушении условий контракта».

В документе утверждается, что компания за 7 млн долларов приобрела эксклюзивные права на товарищеские матчи сборной Аргентины против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0) в октябре 2025 года. Истец заявляет, что по контракту Месси был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом матче, если он не будет травмирован. Форвард «Интер Майами» пропустил игру с Венесуэлой 11 октября, но отыграл полный матч с Пуэрто-Рико 14 октября. При этом 12 октября Месси сыграл против «Атланты» в МЛС (4:0), сделал дубль и отметился ассистом.

VID заявляет, что Месси нарушил контрактные обязательства, решив не играть с Венесуэлой, а также утверждает, что оплатила футболисту и его семье номер в отеле, в котором они смотрели игру. AFA пообещала исправить ситуацию за счет матча со сборной Китая в 2026 году, однако игры так и не состоялись. Компания хочет получить компенсацию за понесенные убытки – требуемая сумма не уточняется, однако VID заявляет об ущербе в несколько миллионов долларов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TMZ Sports
Компания VID? Это та, с жутким логотипом в виде лица Ельцина?
Ответ [Kimblee]
Этот пятисекундный хоррор назывался ВИД😂
Так у них контракт с AFA, а не непосредственно с Месси.
Ответ ltkmaby
Откуда вы знаете с кем у них контракт, вы разве его видели? Контракты бывают разнообразные. У него может быть более двух сторон. Бывает, когда другой контракт заключают для исполнения обязательств по договору с третьим лицом (это обычно субподряд, но не только).
В общем, ничего не мешает существовать контракту, где VID и Месси лично, как физ. лицо, являются сторонами.
Ответ Полуэктов Пётр
Это всего лишь твое предположение, из которого делаешь выводы. Но при этом пытаешься обвинить других))) информация есть в сети, стоит лишь внимательно поискать
