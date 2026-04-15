  • Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Очередная комедия. Мажич не справляется с обязанностями, судьи деградировали, надо что-то исправлять»
23

Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Очередная комедия. Мажич не справляется с обязанностями, судьи деградировали, надо что-то исправлять»

Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: очередная комедия.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выразил возмущение по поводу пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» (0:1). 

Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.

«Если брать спортивную составляющую, то, наверное, ничья была бы более закономерна. Пенальти – действительно очередная комедия, и тут можно только еще раз сказать о том, что Мажич просто не справляется со своими обязанностями. Это уже всем понятно – и РФС, и РПЛ, и клубам, – что судейство за гранью, прогресса никакого, действующие судьи деградировали. Надо что-то исправлять.

В моменте с пенальти в ворота ЦСКА была просто борьба – в Англии или Испании даже бы не подумали смотреть это. А тут позвали на ВАР... При этом будем реалистами, что «Сочи» все равно не выбраться – из шести матчей надо выиграть пять. Это нереально.

Но надо отметить команду и Осинькина, что в некоторых матчах они действительно играли хорошо, но где-то не везло, очков не добрали, поэтому они там, откуда вылетают. Но работа проведена хорошая, пацаны молодцы, что не бросили играть, создавать», – сказал Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Проблема в этом споре о пенальти в другом. Был аналогичный эпизод с Лусиано - ему так же наступили на ногу прямо в этом матче.
И если бы здесь тоже поставили пенальти, то и вопросов бы не было. Но ВАР промолчал, хотя в трансляции акцент на наступе сразу сделали. Судьи проигнорировали. И, конечно, возникает вопрос - какого фига?
Это не судьи деградировали. Все люди деградировали. Как это ни печально
В футболе не бывает счет по справедливости. Малейшая одна ошибка и нериализация моментов приводит к поражению атакующей команды. ЦСКА провел плохую предсезонную подготовку(после перерыва) и сейчас играет очень плохо. Кисляк, Глебов,Мойзес,Баринов играют ниже своих возможностей
В футболе не бывает счет по справедливости. Малейшая одна ошибка и нериализация моментов приводит к поражению атакующей команды. ЦСКА провел плохую предсезонную подготовку(после перерыва) и сейчас играет очень плохо. Кисляк, Глебов,Мойзес,Баринов играют ниже своих возможностей
ЦСКА провел плохую предсезонную подготовку(после перерыва) и сейчас играет очень плохо...
это ещё не повод ставить подобные пенальти... и уже, кстати, не в первый раз
вот такая вот... справедливость
просто игровой момент, про это совсем забыли, футбол контактная игра.
ВАР все время поправляет. Раньше не было никакого ВАРа и судьи худо-бедно справлялись со своими обязанностями и реакция на их действия у болельщиков была нормальная, кричали «Судью на мыло». И арбитры несли ответственность за свои ошибки. Сейчас же арбитры надеются, что ВАР их поправит и поэтому никакой ответственности не несут. С кого спрашивать за итог судейства: с арбитров или с ВАР?
Экс-арбитр Федотов о пенальти «Сочи»: «Все основания были – Жоао Виктор воздействовал на Литвинова, и Вячеслав не мог нормально выпрыгнуть. ВАР правильно позвал Цыганка к монитору»
14 апреля, 09:21
Рабинер о пенальти в ворота «Спартака»: «Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства, представить себе такой 11-метровый в ЛЧ я не могу. Едва заметное касание»
12 апреля, 16:26
Кисляк о пенальти «Сочи»: «Наша любимая ЭСК разберется. ЦСКА доминировал, но хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство»
12 апреля, 14:25
