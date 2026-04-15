Радимов о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи»: «Очередная комедия. Мажич не справляется с обязанностями, судьи деградировали, надо что-то исправлять»
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов выразил возмущение по поводу пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» (0:1).
Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Бразилец смотрел на мяч и не видел оппонента.
«Если брать спортивную составляющую, то, наверное, ничья была бы более закономерна. Пенальти – действительно очередная комедия, и тут можно только еще раз сказать о том, что Мажич просто не справляется со своими обязанностями. Это уже всем понятно – и РФС, и РПЛ, и клубам, – что судейство за гранью, прогресса никакого, действующие судьи деградировали. Надо что-то исправлять.
В моменте с пенальти в ворота ЦСКА была просто борьба – в Англии или Испании даже бы не подумали смотреть это. А тут позвали на ВАР... При этом будем реалистами, что «Сочи» все равно не выбраться – из шести матчей надо выиграть пять. Это нереально.
Но надо отметить команду и Осинькина, что в некоторых матчах они действительно играли хорошо, но где-то не везло, очков не добрали, поэтому они там, откуда вылетают. Но работа проведена хорошая, пацаны молодцы, что не бросили играть, создавать», – сказал Радимов.
И если бы здесь тоже поставили пенальти, то и вопросов бы не было. Но ВАР промолчал, хотя в трансляции акцент на наступе сразу сделали. Судьи проигнорировали. И, конечно, возникает вопрос - какого фига?
это ещё не повод ставить подобные пенальти... и уже, кстати, не в первый раз
вот такая вот... справедливость