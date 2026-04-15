Джику считает, что Моуринью сделал бы «Спартак» чемпионом: «Жозе всегда что-то выигрывал, где бы ни работал – почему бы не добиться успеха и в России?»
Защитник «Спартака» Александер Джику считает, что Жозе Моуринью мог бы привести красно-белых к чемпионству.
– Ты работал с Жозе Моуринью. Почему он особенный?
– Потому что он выиграл все за свою карьеру. Жозе – великий тренер. Он все знает, внимателен ко всем возможным деталям. Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал, поэтому он легенда.
– Сможет ли он успешно работать в РПЛ?
– Конечно, сможет. Он успешно тренировал во многих разных лигах. Почему бы Жозе не добиться успеха и в России?
– Ему по силам привести «Спартак» к чемпионству?
– Да, безусловно, – сказал Джику, игравший под руководством Моуринью в «Фенербахче».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если захотят Моуриньо, то получат Йозе Марино
Жозе всегда в тренде
🤙
Вперед, Красно-Белые! 🟥⬜
С чемпионским составом можно не выиграть чемпионат.