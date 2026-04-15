Джику считает, что Моуринью сделал бы «Спартак» чемпионом: «Жозе всегда что-то выигрывал, где бы ни работал – почему бы не добиться успеха и в России?»

Джику: Моуринью по силам привести «Спартак» к чемпионству.

– Ты работал с Жозе Моуринью. Почему он особенный?

– Потому что он выиграл все за свою карьеру. Жозе – великий тренер. Он все знает, внимателен ко всем возможным деталям. Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал, поэтому он легенда.

– Сможет ли он успешно работать в РПЛ?

– Конечно, сможет. Он успешно тренировал во многих разных лигах. Почему бы Жозе не добиться успеха и в России?

– Ему по силам привести «Спартак» к чемпионству?

– Да, безусловно, – сказал Джику , игравший под руководством Моуринью в «Фенербахче ».