25

Джику считает, что Моуринью сделал бы «Спартак» чемпионом: «Жозе всегда что-то выигрывал, где бы ни работал – почему бы не добиться успеха и в России?»

– Ты работал с Жозе Моуринью. Почему он особенный?

– Потому что он выиграл все за свою карьеру. Жозе – великий тренер. Он все знает, внимателен ко всем возможным деталям. Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал, поэтому он легенда.

– Сможет ли он успешно работать в РПЛ?

– Конечно, сможет. Он успешно тренировал во многих разных лигах. Почему бы Жозе не добиться успеха и в России?

– Ему по силам привести «Спартак» к чемпионству?

– Да, безусловно, – сказал Джику, игравший под руководством Моуринью в «Фенербахче».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
В Спартаке хотели Жиго, а получили Джику
Если захотят Моуриньо, то получат Йозе Марино
Ответ alexey102rus
Главное не Мостовиньо:))))
Ответ alexey102rus
🤣
А Карседо уволили уже или что? То Генич с Черчесовым, то этот с Моуриньо
Моуринью поднял бы вопрос судейства в первом же матче, сразу же после первого тайма
Ответ avcgloronalduMU
А после второго- вопрос пребывания Джику в команде. :)
С тобой займёшь епти, ты через игру привозишь
Только если самого Джику не будет в команде 🤣
Хотя бы здраво мыслит этот "привозила"
Жозе всегда в тренде
Ответ marco -81
Да уж, если бы пришел Моуриньо, игроки бы покупались под первое место.
Не те времена. Чемпионский состав. Это игроки 10-20-30 млн в основе. Время ушло. 🪙
🤙
Ответ Палантириньо
Можно и сегодня выиграть. И это было бы неплохо. Будем смотреть и болеть.
Вперед, Красно-Белые! 🟥⬜
Ответ Палантириньо
PS
С чемпионским составом можно не выиграть чемпионат.
Интересно, где бы играл у Жозе Денисов?
Ответ Spaten
не играл бы...
Охренеть это было бы достижением для Жозе)
если бы привезли Моуриньо, сильный ход мог бы быть...
