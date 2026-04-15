Челестини о возможной отставке из ЦСКА: «Вопрос не ко мне. С Бабаевым созваниваемся каждый день, знаем, что делаем. Расположение духа сложное, но команда работает»

Челестини о возможной отставке из ЦСКА: вопрос не ко мне.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о проблемах команды после рестарта сезона.

В воскресенье армейцы уступили «Сочи» в матче 24-го тура Мир РПЛ (0:1). После зимней паузы ЦСКА проиграл 4 из 6 матчей чемпионата, показав худший старт с 2001 года.

– Как повлияло поражение от «Сочи» на команду?

– Мы очень разочарованы. Этот год очень усложнился для нас. После трех подряд крайне важных побед мы думали выйти на третью строчку. Футбол нам сказал, что этого недостаточно. Сейчас расположение духа сложное, но команда работает.

– Были слухи о вашей отставке. Было ли какое‑то доверие от руководства?

– Это не ко мне вопрос.

– О чем общались с Бабаевым?

– О команде, мы созваниваемся каждый день, знаем что мы делаем. У нас три турнира, один мы выиграли, в Кубке вышли в полуфинал. 2026 год очень сложно идет у ЦСКА. Мы должны работать.

– Какое идеальное окончание сезона для вас?

– Мы должны побеждать во всех матчах. Мы ЦСКА. Я не выбираю никакие матчи, мы должны побеждать.

– Как вам стабильность Глебова и Кисляка?

– Глебов все время вызывается в сборную, у него большая нагрузка. Они все доказывают сами, – сказал Челестини.