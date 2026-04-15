17

Челестини о возможной отставке из ЦСКА: «Вопрос не ко мне. С Бабаевым созваниваемся каждый день, знаем, что делаем. Расположение духа сложное, но команда работает»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о проблемах команды после рестарта сезона.

В воскресенье армейцы уступили «Сочи» в матче 24-го тура Мир РПЛ (0:1). После зимней паузы ЦСКА проиграл 4 из 6 матчей чемпионата, показав худший старт с 2001 года.

– Как повлияло поражение от «Сочи» на команду?

– Мы очень разочарованы. Этот год очень усложнился для нас. После трех подряд крайне важных побед мы думали выйти на третью строчку. Футбол нам сказал, что этого недостаточно. Сейчас расположение духа сложное, но команда работает.

– Были слухи о вашей отставке. Было ли какое‑то доверие от руководства?

– Это не ко мне вопрос.

– О чем общались с Бабаевым?

– О команде, мы созваниваемся каждый день, знаем что мы делаем. У нас три турнира, один мы выиграли, в Кубке вышли в полуфинал. 2026 год очень сложно идет у ЦСКА. Мы должны работать.

– Какое идеальное окончание сезона для вас?

– Мы должны побеждать во всех матчах. Мы ЦСКА. Я не выбираю никакие матчи, мы должны побеждать.

– Как вам стабильность Глебова и Кисляка?

– Глебов все время вызывается в сборную, у него большая нагрузка. Они все доказывают сами, – сказал Челестини.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
17 комментариев
У Глебова в сборной большая нагрузка? Что то плывет Фабио
Прям усердно гребёт не в ту сторону🤦🏻
1. Верни Мойзеса в состав
2. Отправь Кругового на позицию правого полузащитника
3. Посади Баринова на скамейку
4. В атаке сейчас выпусти пару Лусиано - Кармо, а Обляков пусть играет вместе с Кисляком в центре поля.

Короче говоря, восстанови все, что разрушил. И схему не ломай в дальнейшем. Сейчас хоть игроки для ротации появились (тот же Алвес, Баринов, Козлов, Мусаев, Попович). Но велосипед заново изобретать не надо!
Всё по делу сказано, особенно, насчёт Кругового, а вот Баринову, Облякову лучше найти другую команду, хоть, в аренду, но обоих разом, особенно, хочется посмотреть, как будут использовать незаменимого.
Ну не трогайте вы Облякова, блет.
Из сезона в сезон, все пытаются спихнуть Облякова, когда эта темная лошадка отдаёт все силы за клуб
Значит сам подавать не собирается.
Естественно, он на вахте в Москве, да ещё с женой
неустойка сама не заплатится.
Не поверим, пока не увидим фото без Бабаева
Берегите Челестини, а то Талалаева вам назначат)
Капец, ну и ситуёвина...
Я думаю надо дать Челестини поработать. Усилить состав ещё и посмотреть на что он реально способен.
