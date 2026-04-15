Ричардс о матче «Барселоны» и «Атлетико»: «Лучший в этом сезоне. Я годами спорю с Каррагером, что АПЛ лучше, но это было невероятно. В равных составах «Барса» прошла бы, но это ЛЧ»
Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс впечатлен ответной игрой «Барселоны» и «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ (2:1, первый матч – 0:2)
«Это лучший матч, который я видел в этом сезоне. Уровень очень высокий. Ямаль был великолепен. «Атлетико» допускал моменты у своих ворот, но в итоге добился результата. И снова красная карточка изменила ход игры.
В равных составах «Барселона» прошла бы дальше, но это Лига чемпионов. Именно за это мы ее и любим. Я годами спорю с Джейми (Каррагером – Спортс’‘), утверждая, что АПЛ лучше, но это было нечто невероятное», – сказал Ричардс в эфире CBS Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Благословение судей, ошибки защиты и нелучшая реализация. Тогда как они сыграли абсолютно обычно, но практично.
Из них она выиграла 4 и в скором времени выиграет 5-й (чемпионат 25/26).
Все 3 раза, когда Барса вылетела из кубка и ЛЧ, случались судьбоносные решения арбитров против клуба:
— в полуфинале ЛЧ против Интера при 3:2 в пользу Барсы был наступ на ногу Мартина. Но этот фол удивительным образом игнорируют и в этой же атаке Интер забивает
— в кубке против Атлетико отменили гол, который в итоге был бы решающим. Итог то 4:0, 0:3. 7 минут смотрели повторы, дали Атлетико отдохнуть и выдумывали - где бы тут найти офсайд.
— вчера усмотрели фол со стороны Гарсии ровно в таком же моменте, в каком не увидели фол на Ольмо в штрафной мадридцев - касание руки в спину.
Конечно, это все очень большие матчи. И футбол в них был классный со стороны обоих участников. Все решили детали. Ими в итоге оказались решения судей.