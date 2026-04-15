  • Ричардс о матче «Барселоны» и «Атлетико»: «Лучший в этом сезоне. Я годами спорю с Каррагером, что АПЛ лучше, но это было невероятно. В равных составах «Барса» прошла бы, но это ЛЧ»
Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс впечатлен ответной игрой «Барселоны» и «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ (2:1, первый матч – 0:2) 

«Это лучший матч, который я видел в этом сезоне. Уровень очень высокий. Ямаль был великолепен. «Атлетико» допускал моменты у своих ворот, но в итоге добился результата. И снова красная карточка изменила ход игры.

В равных составах «Барселона» прошла бы дальше, но это Лига чемпионов. Именно за это мы ее и любим. Я годами спорю с Джейми (Каррагером – Спортс’‘), утверждая, что АПЛ лучше, но это было нечто невероятное», – сказал Ричардс в эфире CBS Sports. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35547 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Конечно 12 на 10 оба матча играем, тяжело только на одних перфомансах Ламина выезжать👍
Ну ладно... Проиграли и ладно.... Классно сыграли
Не смог посмотреть данный матч. И вопрос какой матч был лучше прошлый матч Реал - Бавария 1:2 или же этот матч ?
Ответ Aidos9419
Не смог посмотреть данный матч. И вопрос какой матч был лучше прошлый матч Реал - Бавария 1:2 или же этот матч ?
На Реал Бавария я уснул к перерыву , а во вчерашнем Барселона разбазарила 7 голевых мосентов в первом тайме и игра успокоилась
Ответ zzzeeerrrooo
На Реал Бавария я уснул к перерыву , а во вчерашнем Барселона разбазарила 7 голевых мосентов в первом тайме и игра успокоилась
Не говори так злость берет за такие нереализованные моменты за два матча было столько просто катастрофически недопустимо
Нагнули Атлетов
Все сошлось для матрасов.

Благословение судей, ошибки защиты и нелучшая реализация. Тогда как они сыграли абсолютно обычно, но практично.
В эпоху Флика Барса успела поучаствовать в 8 турнирах: чемпионат / кубок / суперкубок / ЛЧ в 2-х сезонах.

Из них она выиграла 4 и в скором времени выиграет 5-й (чемпионат 25/26).

Все 3 раза, когда Барса вылетела из кубка и ЛЧ, случались судьбоносные решения арбитров против клуба:
— в полуфинале ЛЧ против Интера при 3:2 в пользу Барсы был наступ на ногу Мартина. Но этот фол удивительным образом игнорируют и в этой же атаке Интер забивает
— в кубке против Атлетико отменили гол, который в итоге был бы решающим. Итог то 4:0, 0:3. 7 минут смотрели повторы, дали Атлетико отдохнуть и выдумывали - где бы тут найти офсайд.
— вчера усмотрели фол со стороны Гарсии ровно в таком же моменте, в каком не увидели фол на Ольмо в штрафной мадридцев - касание руки в спину.

Конечно, это все очень большие матчи. И футбол в них был классный со стороны обоих участников. Все решили детали. Ими в итоге оказались решения судей.
Ответ korablev
я думаю, нужно смотреть ещё большую выборку, а не ограничиваться только периодом Флика. Наверняка в каждом проигранном трофее барсы умудрились ошибиться судьи. Займись этим на досуге, откроешь глаза всему миру
Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Поздравляю «Атлетико», но это не отменяет позорного судейства и ВАР. Мы подадим еще одну жалобу, это невыносимо»
15 апреля, 12:47
15 апреля, 12:47
Умтити о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Катастрофа, с этой высокой линией они сами создают себе проблемы. В равных составах они выиграли бы оба матча, но снова красная и снова вылет»
15 апреля, 12:37
15 апреля, 12:37
Вратарь «Атлетико» Муссо о словах Рафиньи: «Уважаем «Барсу», но говорить об ограблении – безумие, глупо выставлять все подобным образом. Жаль, что Фермин травмировался, я этого не хотел»
15 апреля, 12:17
15 апреля, 12:17
Ямаль о вылете из ЛЧ от «Атлетико»: «Мы отдали все, но этого было недостаточно. Каждая ошибка – это урок. «Барса» вернется туда, где должна быть, мужчина всегда держит слово»
15 апреля, 10:51
15 апреля, 10:51
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
8 минут назад
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
37 минут назад
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
47 минут назадСпецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
57 минут назад
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Тюкавин об 1:1 с «Пари НН»: «Динамо» обязано побеждать такие команды»
сегодня, 02:42
Симеоне о поражении в финале Кубка Испании: «Атлетико» играл хорошо во втором тайме и в овертайме, но у «Сосьедада» реализация была на должном уровне»
сегодня, 01:35
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
16 минут назад
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
26 минут назадФото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
47 минут назад
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
«Спартак» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:56
«Шахтер» купил за 11+3 млн евро 17-летнего вингера «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо. Игрок Бразилии U20 присоединится к клубу в августе
сегодня, 04:45Фото
«Верона» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 04:25
Тиагу Мендеш о работе ассистентом Симеоне: «Он думает о футболе 24 часа в сутки. Ночью нельзя выключать телефон»
сегодня, 04:15
«Эвертон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 03:58
