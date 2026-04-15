Ричардс о матче «Барселоны» и «Атлетико»: «Лучший в этом сезоне. Я годами спорю с Каррагером, что АПЛ лучше, но это было невероятно. В равных составах «Барса» прошла бы, но это ЛЧ»

Ричардс о матче «Барселоны» и «Атлетико»: лучший в этом сезоне.

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс впечатлен ответной игрой «Барселоны» и «Атлетико » в 1/4 финала ЛЧ (2:1, первый матч – 0:2)

«Это лучший матч, который я видел в этом сезоне. Уровень очень высокий. Ямаль был великолепен. «Атлетико» допускал моменты у своих ворот, но в итоге добился результата. И снова красная карточка изменила ход игры.

В равных составах «Барселона » прошла бы дальше, но это Лига чемпионов. Именно за это мы ее и любим. Я годами спорю с Джейми (Каррагером – Спортс’‘), утверждая, что АПЛ лучше, но это было нечто невероятное», – сказал Ричардс в эфире CBS Sports.