172

Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Поздравляю «Атлетико», но это не отменяет позорного судейства и ВАР. Мы подадим еще одну жалобу, это невыносимо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал судейство в противостоянии с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонская команда уступила по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Поздравляю «Атлетико» с выходом в полуфинал. Но это не оправдывает вчерашнее позорное судейство и работу ВАР, это неприемлемо.

В первом матче нам не назначили чистый пенальти, а также удалили одного из наших игроков, хотя он заслуживал только желтой карточки – Джулиано не контролировал мяч. Судья сначала правильно определил это, но затем вмешался ВАР, и он отменил решение и показал красную карточку.

В этом противостоянии судейские решения сильно навредили нам, это произошло и в ответном матче. Они удалили одного из наших игроков, когда Кунде мог легко дотянуться до мяча, Эрик не был последним игроком. Судья показал желтую карточку, что было правильным решением, и ВАР заставил его изменить решение. Еще одна ошибка.

Гол Феррана должен был быть засчитан. Пенальти на Ольмо следовало назначить. Агрессия против Фермина была. Оценивайте, как хотите. Это невыносимо, парень страдал, пока ему зашивали рану, это неприемлемо.

Мы подавали жалобу, и нам ответили, что она неприемлема. Теперь мы просим объяснить, почему. Юсте сказал, что будет подана еще одна жалоба. То, что с нами сделали вчера, неприемлемо. Это невыносимо, это позор», – сказал Лапорта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Лапорта конкретно вешает лапшу на уши фанатам Барсы – дисциплинарный комитет УЕФА вообще не вправе рассматривать жалобы на судейство в матчах, если речь не о технических ошибках, её снова просто не примут. Он как юрист прекрасно это знает
Ответ pit4er
Да днк нытиков.:))))))))))))
Ответ pit4er
Юрист? Аферист.
Ахахпх, снова ноют)
Ответ Брат Абду
Ночью только сегодня не завой 😅
Он реально больной. Топил вчера за них. Но пенальти не было точно, вне игры бетонное, удаление железное, а стык с кипером-случайнось и несчастный случай
Ответ Антон Волков_1116554259
Тоже не разделяю нытья про судейство, согласен что вне игры железное. Но до вне игры мяч попал в отставленную руку защитника матрасников, мяч при это шел в створ. Должны были как минимум отсмотреть этот эпизод.
Ответ Антон Волков_1116554259
Пенки не было, а удаление было? У тебя всё нормально?
Человек даже про контакт Фермина с ногой вратаря претензии предъявляет, верните его в палату
А как гол Феррана надо было засчитывать, если там явный офсайд?

Ну и в целом как-то крайне несолидно для целого президента клуба.
Ответ Archi_27
Комментарий скрыт
Ответ Ilyos Azamov
Поплыл Лапортыч, поплыл). Ну вы верьте... Это он ещё Реал и Переса забыл упомянуть.
Ответ meringue
Еще не вечер)
Ответ Роман
Это точно).
Во всех перечисленных эпизодах возможны разные трактовки, даже при большом желании в эпизоде с шипами Муссо... Во всех, кроме офсайда Феррана. :)
Ответ Люкс
А какие трактовки теперь ? Абсолютно однозначные ?
Рикошет не отменяет офсайд и точка ?
Ответ OldRedWhite
Конечно, не отменяет.
правильно! если позориться, то до конца
Жалобо куда? В WWF на траву?
Ответ U
В Траворез.ру
