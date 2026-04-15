Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Поздравляю «Атлетико», но это не отменяет позорного судейства и ВАР. Мы подадим еще одну жалобу, это невыносимо»

Лапорта о вылете «Барсы» из ЛЧ: позорное судейство и работа ВАР.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал судейство в противостоянии с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонская команда уступила по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Поздравляю «Атлетико » с выходом в полуфинал. Но это не оправдывает вчерашнее позорное судейство и работу ВАР, это неприемлемо.

В первом матче нам не назначили чистый пенальти, а также удалили одного из наших игроков, хотя он заслуживал только желтой карточки – Джулиано не контролировал мяч. Судья сначала правильно определил это, но затем вмешался ВАР, и он отменил решение и показал красную карточку.

В этом противостоянии судейские решения сильно навредили нам, это произошло и в ответном матче. Они удалили одного из наших игроков, когда Кунде мог легко дотянуться до мяча, Эрик не был последним игроком. Судья показал желтую карточку, что было правильным решением, и ВАР заставил его изменить решение. Еще одна ошибка.

Гол Феррана должен был быть засчитан. Пенальти на Ольмо следовало назначить. Агрессия против Фермина была. Оценивайте, как хотите. Это невыносимо, парень страдал, пока ему зашивали рану, это неприемлемо.

Мы подавали жалобу, и нам ответили , что она неприемлема. Теперь мы просим объяснить, почему. Юсте сказал, что будет подана еще одна жалоба. То, что с нами сделали вчера, неприемлемо. Это невыносимо, это позор», – сказал Лапорта.