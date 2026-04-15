Умтити о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Катастрофа, с этой высокой линией они сами создают себе проблемы. В равных составах они выиграли бы оба матча, но снова красная и снова вылет»
Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити разочарован вылетом каталонцев из Лиги чемпионов.
«Барса» уступила «Атлетико» в 1/4 финала с общим счетом 2:3.
«Все думали, что «Барселона» легко обыграет «Атлетико». Я по-прежнему разочарован этой «Барселоной», особенно их игрой в обороне, потому что они получили две красные карточки в двух матчах. Они сами создают себе проблемы, и в итоге все заканчивается одинаково.
И ты понимаешь, что да, они рискуют, играя с высокой линией обороны, их линия фактически находится на уровне полузащиты, но также видно, что в каждом эпизоде они опаздывают, и любая задержка дорого обходится и в итоге приводит к красной карточке. Это ставит их в трудное положение, думаю, если бы в обоих матчах играли одиннадцать на одиннадцать, «Барселона» выиграла бы оба матча, так что я немного разочарован.
«Атлетико» действительно очень хорошая команда, которую мы, безусловно, недооценивали в этом году, потому что в Испании мы всегда больше уважаем «Реал» и «Барселону», когда они добиваются успеха. Это очень крепкая в обороне команда, которая наносит большой урон, когда получает пространство для быстрых атак.
«Барселона» – это катастрофа: ты снова играешь вдесятером и снова вылетаешь. В этом году «Барселона» была среди фаворитов. Ее уважали на групповом этапе. Говорили, что они выглядят очень мощно в атаке. Да, им не хватало Рафиньи, но у них все равно было достаточно ресурсов, чтобы пройти дальше», – сказал Умтити.
И почему-то тот же Иньиго Мартинес не получал постоянно красные с этой высокой линией, даже Жерар Мартин их не получает. Я бы понял, если бы Барса пропустила 3-4 за матч , но тут играли намного осторжнее чем в предыдущих матчах, даже Кунде так активно в атаку не бегал. Проиграли из-за нехватки опыта и определенных просчётов, я сейчас не хочу вообще винить ни Кубарси ни Эрика Гарсию, им просто не хватает опыта/класса.