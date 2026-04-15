  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Умтити о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Катастрофа, с этой высокой линией они сами создают себе проблемы. В равных составах они выиграли бы оба матча, но снова красная и снова вылет»
16

Умтити о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Катастрофа, с этой высокой линией они сами создают себе проблемы. В равных составах они выиграли бы оба матча, но снова красная и снова вылет»

Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити разочарован вылетом каталонцев из Лиги чемпионов. 

«Барса» уступила «Атлетико» в 1/4 финала с общим счетом 2:3. 

«Все думали, что «Барселона» легко обыграет «Атлетико». Я по-прежнему разочарован этой «Барселоной», особенно их игрой в обороне, потому что они получили две красные карточки в двух матчах. Они сами создают себе проблемы, и в итоге все заканчивается одинаково.

И ты понимаешь, что да, они рискуют, играя с высокой линией обороны, их линия фактически находится на уровне полузащиты, но также видно, что в каждом эпизоде они опаздывают, и любая задержка дорого обходится и в итоге приводит к красной карточке. Это ставит их в трудное положение, думаю, если бы в обоих матчах играли одиннадцать на одиннадцать, «Барселона» выиграла бы оба матча, так что я немного разочарован.

«Атлетико» действительно очень хорошая команда, которую мы, безусловно, недооценивали в этом году, потому что в Испании мы всегда больше уважаем «Реал» и «Барселону», когда они добиваются успеха. Это очень крепкая в обороне команда, которая наносит большой урон, когда получает пространство для быстрых атак.

«Барселона» – это катастрофа: ты снова играешь вдесятером и снова вылетаешь. В этом году «Барселона» была среди фаворитов. Ее уважали на групповом этапе. Говорили, что они выглядят очень мощно в атаке. Да, им не хватало Рафиньи, но у них все равно было достаточно ресурсов, чтобы пройти дальше», – сказал Умтити. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoБарселона
logoтактика
logoЛа Лига
logoСамюэль Умтити
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько же умников начало болтать из каждого утюга про высокую линию 🤦🏻‍♂️Если эта Барса будет низко обороняться, то будет пропускать не меньше явно, поскольку уровень большинства защитников не позволяет им хорошо обороняться в штрафной, то же самое при Хави было в последнем сезоне. Вдобавок она и забивать перестанет. Барса не раз показывала, что даже пропустив 1-2 гола в первом тайме может обыгрывать сильные команды, только вот оставаться вдесятером - это намного хуже, и именно это сыграло важнейшую роль.
И почему-то тот же Иньиго Мартинес не получал постоянно красные с этой высокой линией, даже Жерар Мартин их не получает. Я бы понял, если бы Барса пропустила 3-4 за матч , но тут играли намного осторжнее чем в предыдущих матчах, даже Кунде так активно в атаку не бегал. Проиграли из-за нехватки опыта и определенных просчётов, я сейчас не хочу вообще винить ни Кубарси ни Эрика Гарсию, им просто не хватает опыта/класса.
Ответ Тимур Рашидов
Про нехватку опыта - лютый бред. Уж против Атлетико все много раз играли и в плей-офф ЛЧ у большинства много матчей. Тот же Эрик Гарсия точно не малоопытный
Ответ Владимир Самсонов
То что они с Атлетико много раз встречались каким боком влияет на опыт игрока в целом? Что за ерунду вы написали? Опыт игрока - это его карьерный опыт, а не то сколько раз они там играли с Атлетико за сезон. Гарсия в Сити был лавочником, в Барсе был в первый сезон тоже лавочником, потом играл в опорника в аренде в Жироне, которая в ЛЧ в том году не играла, вернувшись в Барсу он был лавочником бОльшую часть прошлого сезона, пока не играл в концовке чемпионата на позиции правого защитника из-за травмы Кунде. И это по вашему опытный, классный центральный защитник? Кубарси всего 19 лет, который на высоком уровне поиграл 2.5 сезона и которому есть куда расти. Жерар Мартин вообще до прошлого сезона играл в Барсе Б, и в прошлом году он был запасным на позицию левого защитника, а в этом основной на позиции ЦЗ. Это по вашему опытная защита?)
Если громила Серлот с мячом бежит быстрее твоих защитников, то проблема явно не в высокой обороне. У Баварии тоже высокая оборона, но как-то справлялись с набегами Свини и Эмбаппе
Ответ Токосо Томимо
Бежит он быстрее потому, что во время паса он двигается лицом к воротам , а защитники Барселоны даже ещё не начинают бежать.А дальше остаётся дело лишь за малым грамотно сыграть корпусом
Ответ Данила TRANSFERS LIVE Тимофеев
Где он сейчас вообще?
Карьеру завершил. Травмы не дают профессионально заниматься спортом
Комментарий удален модератором
Ответ Влад Аронофски
Интересно, сколько у Баварии будет удалений сегодня?
Ответ mastadon
Как показал прошлый матч, даже явное удаление у Мюнхена таковым не является для судей УЕФА, так что мимо, негрейровец.
Они высоко обороняются по той причине, что у крайков не хватает сил пробежать от ворот до ворот и обратно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
