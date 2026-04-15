Кутепов о метро Москвы: «Чисто, аккуратно, и все это за 75 рублей – я бензина больше сожгу, пока съезжу. Со старшим сыном раз в неделю ездим на его тренировки, дочка тоже хочет кататься»

Кутепов о метро: комфортно, чисто, удобно – и все это за 75 рублей.

Бывший защитник «Спартака » и сборной России Илья Кутепов рассказал, что периодически ездит на метро.

– Когда в последний раз спускались в метро?

– Кстати, о метро. У меня есть карта «Тройка»! Мы со старшим сыном раз в неделю стабильно катаемся на его тренировки на метро.

Сейчас оно стало очень комфортным, чистым, удобным. Не вижу проблем прокатиться, мне даже нравится. Старшему сыну, кстати, тоже. Он говорит: «Папа, давай сегодня на метро поедем». Я отвечаю: «А давай». Оставляем машину около станции, садимся и едем. Дочка тоже хочет кататься. Я ей говорю: «Не вопрос». Дети должны видеть все аспекты жизни, а не думать, что если ты живешь в хорошем доме, то сразу будет машина, комфортные условия. Все это не дается просто за красивую улыбку. Они должны понимать, что есть люди, которые каждый день сводят концы с концами, и все это не просто так.

Поэтому про метро ничего плохого не могу сказать. Там сейчас так чисто и аккуратно, особенно если кататься по кольцу. И все это за 75 рублей. Я бензина больше сожгу, пока туда и обратно съезжу. Так что это еще и выгодно! – сказал Кутепов.