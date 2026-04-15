Кутепов о метро Москвы: «Чисто, аккуратно, и все это за 75 рублей – я бензина больше сожгу, пока съезжу. Со старшим сыном раз в неделю ездим на его тренировки, дочка тоже хочет кататься»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что периодически ездит на метро.

– Когда в последний раз спускались в метро?

– Кстати, о метро. У меня есть карта «Тройка»! Мы со старшим сыном раз в неделю стабильно катаемся на его тренировки на метро.

Сейчас оно стало очень комфортным, чистым, удобным. Не вижу проблем прокатиться, мне даже нравится. Старшему сыну, кстати, тоже. Он говорит: «Папа, давай сегодня на метро поедем». Я отвечаю: «А давай». Оставляем машину около станции, садимся и едем. Дочка тоже хочет кататься. Я ей говорю: «Не вопрос». Дети должны видеть все аспекты жизни, а не думать, что если ты живешь в хорошем доме, то сразу будет машина, комфортные условия. Все это не дается просто за красивую улыбку. Они должны понимать, что есть люди, которые каждый день сводят концы с концами, и все это не просто так.

Поэтому про метро ничего плохого не могу сказать. Там сейчас так чисто и аккуратно, особенно если кататься по кольцу. И все это за 75 рублей. Я бензина больше сожгу, пока туда и обратно съезжу. Так что это еще и выгодно! – сказал Кутепов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
1) Метро в Москве и 20 лет было вполне себе комфортным, чистым и удобным для общественного транспорта-то. Вы по миру поездите, во многих цивилизованных странах в общественный транспорт зайти-то страшно.
2) Раз в неделю покататься на метро, как на аттракционе и гордиться этим... ЧТО?
3) "Дети должны видеть все аспекты жизни" - это что вообще значит? Типа поездка на метро - это какой-то уровень дна? Его нужно показать детям в назидание типа "не будете учиться, будете вот так, как скот ездить"? Кто такой Кутепов, что он столько о себе возомнил?
У тебя явно комплексы. Многие люди не пользуются общественным транспортом - просто нет такой необходимости. Но детей-то научить нужно. Чтобы они знали маршруты, понимали как оплачивать, как вообще это работает. Это важный социальный навык. Вот и приходится людям детей в трамваях катать как в аттракционах. Никакого дна тут нет, никто о себе ничего не возомнил, просто жизнь такая.
Вообще не увидел такого посыла в его словах. Такое восприятие только из-за комплексов может быть. Сочувствую
Обожаю эти рассуждения известных личностей в духе "вау, смотрите, я прямо как все обыватели еду в трамвае, смотрите, какой вид".
ельцин в троллейбусе
Надо ему видосы показать, где Пашинян также в метро ездит. Вот у него шок то будет
Хотел набрать очков "как бы от народа", по факту навалил тупой кринжатины. Все-таки футболисты должны пинать мячик, а не высказываться.
Он бывший
Что значит, сейчас оно стало комфортным, чистым? В Москве метро всегда было таким, не знают уже, как прогнуться лишний раз.
Хз, кто пишет, что 20 лет назад оно было таким же отличным.
Сталотоно отличным последние 5-7 лет.
До этого утром в текстилях было не залезть в вагон!
Рекомендую прокатить дочку откуда-нибудь из Марьино/Выхино и до центра часиков в 8-9 утра. У неё сразу эта блажь пропадёт
Я люблю московское метро! Вообще , сейчас общественный транспорт в Москве просто шикарный. Поэтому в Москве машина не очень и нужна. Если только за город ездить, на дачу.
Поэтому в Москве машина не очень и нужна.
тащем-та, частные авто старательно именно выдавливают, по всем фронтам.
Но, конечно, в таком мегаполисе это неизбежно - слишком жирно, занимать стояночные площади для машин, которые "до работы и обратно" ездят.
Для этого есть такси и каршеринг.
Правда, тут уже проявляется нынешний фактор отсутствия интернета и вмешательства государства в деятельность такси, что уже привело к его подорожанию.
Если ты студент и гоняешь на пары, то не нужна, конечно. Если у тебя мелкие дети, посмотрю, как ты будешь кататься с мелким ребенком, коляской, колбочками с молоком, распашонками и смотреть, как соседи по вагону реагируют на детский крик. Еще и с учетом, что первоначальные станции (те самые красивые, со статуями) проектировались так, что коляски ты можешь по ступенькам таскать только на себе, никаких пандусов не предусмотрено. Особенно в час пик самый кайф все это проделывать. Всегда с сочувствием смотрю на людей, которые вынуждены это преодолевать.
Раз в неделю ездить на тренировки и каждый день в час пик ездить в толкучке, это разные вещи.
Ну час пика в метро меньше чем раньше. Зато экономится куча времени. Глупо тратить в машине на работу 2 + часов времени
А какие красивые станции! Маяковская, Электрозаводская. Площадь Революции!
"Там СЕЙЧАС чисто" ... Врать не надо . В московском метро ВСЕГДА было чисто .
раньше было чище и воздух свежее кстати...сейчас слишком душно как на мой взгляд...
Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов в 15:45 чихнул.
А ты не забыл прокомментировать его чих
А ты для чего тут?!
