Кутепов о метро Москвы: «Чисто, аккуратно, и все это за 75 рублей – я бензина больше сожгу, пока съезжу. Со старшим сыном раз в неделю ездим на его тренировки, дочка тоже хочет кататься»
Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, что периодически ездит на метро.
– Когда в последний раз спускались в метро?
– Кстати, о метро. У меня есть карта «Тройка»! Мы со старшим сыном раз в неделю стабильно катаемся на его тренировки на метро.
Сейчас оно стало очень комфортным, чистым, удобным. Не вижу проблем прокатиться, мне даже нравится. Старшему сыну, кстати, тоже. Он говорит: «Папа, давай сегодня на метро поедем». Я отвечаю: «А давай». Оставляем машину около станции, садимся и едем. Дочка тоже хочет кататься. Я ей говорю: «Не вопрос». Дети должны видеть все аспекты жизни, а не думать, что если ты живешь в хорошем доме, то сразу будет машина, комфортные условия. Все это не дается просто за красивую улыбку. Они должны понимать, что есть люди, которые каждый день сводят концы с концами, и все это не просто так.
Поэтому про метро ничего плохого не могу сказать. Там сейчас так чисто и аккуратно, особенно если кататься по кольцу. И все это за 75 рублей. Я бензина больше сожгу, пока туда и обратно съезжу. Так что это еще и выгодно! – сказал Кутепов.
2) Раз в неделю покататься на метро, как на аттракционе и гордиться этим... ЧТО?
3) "Дети должны видеть все аспекты жизни" - это что вообще значит? Типа поездка на метро - это какой-то уровень дна? Его нужно показать детям в назидание типа "не будете учиться, будете вот так, как скот ездить"? Кто такой Кутепов, что он столько о себе возомнил?
Сталотоно отличным последние 5-7 лет.
До этого утром в текстилях было не залезть в вагон!
______________
тащем-та, частные авто старательно именно выдавливают, по всем фронтам.
Но, конечно, в таком мегаполисе это неизбежно - слишком жирно, занимать стояночные площади для машин, которые "до работы и обратно" ездят.
Для этого есть такси и каршеринг.
Правда, тут уже проявляется нынешний фактор отсутствия интернета и вмешательства государства в деятельность такси, что уже привело к его подорожанию.