  • Хут о Кейне и «Золотом мяче»: «Он почти не забивает «сексуальных» голов. Месси, Мбаппе, Роналду делают нечто экстраординарное, а у Харри почти нет вау-моментов»
Хут о Кейне и «Золотом мяче»: «Он почти не забивает «сексуальных» голов. Месси, Мбаппе, Роналду делают нечто экстраординарное, а у Харри почти нет вау-моментов»

Бывший защитник сборной Германии Роберт Хут высказался о шансах форварда «Баварии» Харри Кейна на «Золотой мяч». 

«Такие игроки, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе или, в прошлом, Криштиану Роналду, часто делают нечто экстраординарное: получают мяч на своей половине поля, обыгрывают пятерых соперников и отправляют его в девятку. Харри так обычно не делает. Он просто не забивает много «сексуальных» голов.

Я вовсе его не критикую; я считаю его блестящим игроком. Но моментов, когда ты говоришь «Вау!» – почти не бывает.

[49 голов в 41 матче] звучит безумно, и я действительно понимаю, насколько он хорош. Но те выдающиеся, незабываемые голы – он их просто не забивает», – сказал Хут.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
человек просто 10 лет подряд бьет бомбардирские рекорды в разных лигах, но вау-эффекта конечно нет
Что поделать, ведь он игрок одного сезона ..
Я вау голов ни у Холланда, ни у Мбаппе не видел тоже
Гол с Аталантой хотя бы, гол, где он навес блестяще принял и стоя головой забил. Куча голов за Баварию с вау эффектом
Тоже первым делом гол Аталанте вспомнился из последних... Иногда кажется , что они пару матчей видели и комментируют ... Вон Игнашевич в своей колонке перед первым матчем ляпнул, что после травмы Мусиалы Кейн отошёл на позицию десятки, чтоб Джексон играл в нападении... Я даже не вспомню, чтоб эти двое вообще хоть раз вместе на поле выходили. Может и был такой единичный случай, но такое ляпнуть- мозгов хоть отбавляй)
Вся игра Харри - это вау. Мало кто делает такой объем с таким высоким качеством. Для крутых голов есть премия Пушкаша.
Родит же Земля идиотов
Ну вот такие идиоты и голосуют на ЗМ
что за бред? гол реалу - не вау? классный мяч вышел.
Рядовой гол для игрока такого уровня
ну хз, а как недавно мбаппе забивал что-то "не рядовое"? про роналду и месси молчу, те уже давно поехали с ярмарки, их сюда видать до кучи докинули.
Величайший немецкий форвард Герд Мюллер почти все свои голы забил по одному шаблону - принял мяч в штрафной (или даже во вратарской), в касание пульнул в сетку. Просто и максимально эффективно
За "вау" эффектом обращайся к Винисиусу.
Так истерить после каждого нырка сможет не всякий.
Ямаль вполне справляется))
:-)
Неправда, Кейн не просто классический супербомбардир, он действительно умеет забивать красиво.
Так от него никто не требует голов с «вау эффектом»! Он центр форвард, у которого задача одна-забить гол! Я не являюсь его персональным болельщиком и даже за его команду не болею, но он выполняет все что от него требуется! А требовать от него чего то другого, для меня как то странно. И вышеперечисленные игроки, особенно Мбаппе половину забил без вау эффекта
