Хут о Кейне и «Золотом мяче»: «Он почти не забивает «сексуальных» голов. Месси, Мбаппе, Роналду делают нечто экстраординарное, а у Харри почти нет вау-моментов»
Бывший защитник сборной Германии Роберт Хут высказался о шансах форварда «Баварии» Харри Кейна на «Золотой мяч».
«Такие игроки, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе или, в прошлом, Криштиану Роналду, часто делают нечто экстраординарное: получают мяч на своей половине поля, обыгрывают пятерых соперников и отправляют его в девятку. Харри так обычно не делает. Он просто не забивает много «сексуальных» голов.
Я вовсе его не критикую; я считаю его блестящим игроком. Но моментов, когда ты говоришь «Вау!» – почти не бывает.
[49 голов в 41 матче] звучит безумно, и я действительно понимаю, насколько он хорош. Но те выдающиеся, незабываемые голы – он их просто не забивает», – сказал Хут.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
