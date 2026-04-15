Вратарь «Атлетико» Муссо о словах Рафиньи: «Уважаем «Барсу», но говорить об ограблении – безумие, глупо выставлять все подобным образом. Жаль, что Фермин травмировался, я этого не хотел»

Вратарь «Атлетико» Муссо об эпизоде с Фермином: я не хотел его травмировать.

Вратарь «Атлетико» Хуан Муссо не считает, что исход противостояния с «Барселоной» в Лиге чемпионов решили судейские ошибки.

«Атлетико » прошел «Барселону» в 1/4 финала по сумме двух матчей (2:0, 1:2). После ответной встречи вингер каталонцев Рафинья раскритиковал работу судей во главе с Клеманом Тюрпеном : «Это ограбление, с судейством было много проблем» .

«Барса» – команда, которую мы очень уважаем, и это очень мотивирует нас играть против них, это отличная команда, но говорить об ограблении – это безумие. Глупо пытаться выставить все как ограбление.

Если они требуют пенальти из-за эпизода с Фермином, то мне очень жаль, потому что он травмировался, а я ни в коем случае этого не хотел. Я сразу поинтересовался, как он себя чувствует. Это движение произошло, когда он бил головой, а я вытянул ногу, чтобы заблокировать удар. Как кто-то может думать, что это пенальти?»

Об удалении Эрика Гарсии

«Эрик был последним защитником, и он сбил [Александра Серлота]. У них есть право жаловаться сколько угодно. Я наблюдал за эпизодом издалека и не видел повтор. Судья зафиксировал офсайд, но офсайда не было, мне показалось, что он выходил к воротам. Это вопрос интерпретации. Я не думаю, что это была достаточно серьезная ошибка, чтобы думать, что она решила исход противостояния», – сказал Муссо.