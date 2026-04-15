Агент Тюкавина: «Сафонов второй год в Париже, а уже разговаривает на французском. У Кости тоже не возникнет проблем, парень он не глупый. Он знает английский на базовом уровне»

Агент Тюкавина: у Кости тоже не возникнет проблем с языками.

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об изучении иностранного языка своим клиентом.

«Не думаю, что это станет какой-то проблемой для Кости. Он знает английский на базовом уровне, понимает что-то, но, понятно, что при какой-то конкретике с Европой он начнет изучать его больше. Парень он не глупый – светлая голова.

Посмотрите на Сафонова: пошел его второй год в Париже, а уже как смело разговаривает на французском. У Кости тоже не возникнет проблем с этим», – сказал агент. 

э пенсил, э герл, э бас
Ответ ЗлойМайор
э пенсил, э герл, э бас
О, Вы из Англии? Ландон из за Кэпитал оф грейт британ?
Ответ ЗлойМайор
э пенсил, э герл, э бас
О, ес ес
Вопрос только один: зачем Косте в Динамо знать французский?
Ответ Александр Кошечкин
Вопрос только один: зачем Косте в Динамо знать французский?
с Нгамалё перекинуться, хотя тот уже русский подучил
Ответ Александр Кошечкин
Вопрос только один: зачем Косте в Динамо знать французский?
Сафонов не только разговаривает но и выглядит как мушкетер😀
Понятия "знать язык" и "базовый уровень" несовместимы
базовый это - лондан ис зе кэпитал оф грейт британ?
Ответ CaSpeR-13
базовый это - лондан ис зе кэпитал оф грейт британ?
Пари э ля капиталь дё ля Франс
Ответ CaSpeR-13
базовый это - лондан ис зе кэпитал оф грейт британ?
Базовый — это Федор Смолов.
Меня зовут Константин!
На здоровье.
В переводе с античного — Постоянный.
Поздравляю вашу жену.
Я одинок, как Робинзон!!!
Базовый уровень - знать все таблички на английском которые написаны на дверях на базе клуба.
Ответ grauda
Базовый уровень - знать все таблички на английском которые написаны на дверях на базе клуба.
Не факт) там сложно бывает...
Сафонов хвалит Сафонова
Матвей в этом плане - респектное исключение. Конечно, язык пригодится, и лучше изучать его заранее, а не "когда возникнет".
Сафонов уже b1-b2 на французском показывает, это не базовый уровень, а получше. Это раз. А два: он выучил его с нуля за год, в то время как Тюкавин английский в школе учил лет 10, а то может и еще где. Базовый английский - не та вещь, которой стоит гордиться в плане знания языков молодому парню.
Ответ volodin
Сафонов уже b1-b2 на французском показывает, это не базовый уровень, а получше. Это раз. А два: он выучил его с нуля за год, в то время как Тюкавин английский в школе учил лет 10, а то может и еще где. Базовый английский - не та вещь, которой стоит гордиться в плане знания языков молодому парню.
Да ладно. Для футболиста и на родном языке изъясняться - большой успех
Так может быть имеет смысл поставить себя в выгодное положение и ЗАРАНЕЕ выучить язык? Хотя бы английский не "базовый"? А, стоп, для этого должно быть реальное желание уехать играть в Европу. А лимит то у нас ужесточают.
Материалы по теме
Гильермо Абаскаль: «Умяров уедет в Серию А, думаю – итальянские клубы ищут таких игроков. Они также интересовались Тюкавиным и Хлусевичем, а в Испании спрашивали про Батракова»
14 апреля, 18:57
Агент Тюкавина: «Динамо» безобразно играет в защите. Перед «Акроном» сказал Косте: «Вам надо забивать три и больше». Команды могли майками поменяться, никто бы не отличил»
14 апреля, 16:56
Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Трансферные истории любят тишину. Будет хорошее предложение – будем общаться, приоритет – Испания»
14 апреля, 11:47
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
3 минуты назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
43 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
9 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
19 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
33 минуты назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
59 минут назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем