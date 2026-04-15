Агент Тюкавина: «Сафонов второй год в Париже, а уже разговаривает на французском. У Кости тоже не возникнет проблем, парень он не глупый. Он знает английский на базовом уровне»

Алексей Сафонов , агент нападающего «Динамо » Константина Тюкавина , высказался об изучении иностранного языка своим клиентом.

«Не думаю, что это станет какой-то проблемой для Кости. Он знает английский на базовом уровне, понимает что-то, но, понятно, что при какой-то конкретике с Европой он начнет изучать его больше. Парень он не глупый – светлая голова.

Посмотрите на Сафонова: пошел его второй год в Париже, а уже как смело разговаривает на французском. У Кости тоже не возникнет проблем с этим», – сказал агент.