Журналист Леклер о Сафонове: «Во Франции у Матвея растет число поклонников. Мы называем его колоритной личностью – восхищает, что он уже отлично говорит по-французски»
Бывший заместитель главного редактора L’Equipe Жан‑Филипп Леклер рассказал, что французские болельщики отмечают харизму голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
– Какое впечатление у вас сложилось о Сафонове за время его игры в «ПСЖ»?
– Современные вратари чаще ошибаются при игре ногами, чем руками, но Сафонов – полная противоположность. Ногами он играет вполне адекватно, осторожно, отлично контролирует линию ворот, но в верховой борьбе он действует в довольно неортодоксальном, старомодном стиле! Во Франции у Сафонова растет число поклонников, но всегда есть опасение, что он может совершить серьезную ошибку, которая поставит под угрозу все.
В то же время, он весьма примечателен как человек. Он уже отлично говорит по‑французски, с большой долей иронии, это восхищает. Он колоритная личность, как мы здесь его называем, – сказал Леклер.
"Играет хорошо, но старомодно, ортодоксально", типа вроде как и надо популистский похвалить, но и в конце ложечку дегтя добавить обязательно, это же не Шевалье, а Сафонов.
Он продал пряник за эклер !
Реакция игрока: Сам Матвей в интервью признавал, что в первые дни в команде его в шутку называли д’Артаньяном, но отмечал, что это прозвище не закрепилось как постоянное внутри коллектива
Было видео, где он автографы раздаёт из машины.