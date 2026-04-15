44

Журналист Леклер о Сафонове: «Во Франции у Матвея растет число поклонников. Мы называем его колоритной личностью – восхищает, что он уже отлично говорит по-французски»

Бывший заместитель главного редактора L’Equipe Жан‑Филипп Леклер рассказал, что французские болельщики отмечают харизму голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– Какое впечатление у вас сложилось о Сафонове за время его игры в «ПСЖ»?

– Современные вратари чаще ошибаются при игре ногами, чем руками, но Сафонов – полная противоположность. Ногами он играет вполне адекватно, осторожно, отлично контролирует линию ворот, но в верховой борьбе он действует в довольно неортодоксальном, старомодном стиле! Во Франции у Сафонова растет число поклонников, но всегда есть опасение, что он может совершить серьезную ошибку, которая поставит под угрозу все.

В то же время, он весьма примечателен как человек. Он уже отлично говорит по‑французски, с большой долей иронии, это восхищает. Он колоритная личность, как мы здесь его называем, – сказал Леклер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
вот конкретно про говорит по-французски - Матвей вообще красавчик. уважение.
Ответ ЗлойМайор
Да и на воротах вроде не плох
Ответ omach
только не На , а В
"Но всегда есть вероятность, что совершит ошибку" - как бы с надеждой и слезами на глазах сказал француз.

"Играет хорошо, но старомодно, ортодоксально", типа вроде как и надо популистский похвалить, но и в конце ложечку дегтя добавить обязательно, это же не Шевалье, а Сафонов.
Ответ Vovker
И вообще, мог бы грациознее прыгать при сейвах!
Ответ Vovker
Да-да, таким как вы лишь бы негатив везде найти, ещё и додумал за человека, не допуская даже мысли что возможно "старомодно" он использует в позитивном ключе
Матвей Сафонов говорит по-французски …Матвей Сафонов -не пьет одеколонов
Ответ Spaten
Как сообщает нам Леклер :
Он продал пряник за эклер !
Даже если в ПСЖ опять решат купить "первого номера", Сафонов уже себе сделал имя в Европе. И желающие его приобрести будут, в том числе и топы.
Ответ Le vatnique
В МЮ!
В МЮ!
В Баварию или Интер прекрасно бы, а то там вратари доживают свое. Жаль только вряд ли в Германию русского возьмут.
Я думаю, что Энрике рассматривает Сафонова не отдельно, а в мини-команде "защита". И пока эта команда действует удовлетворительно, он ничего менять в ней не будет, если нет травм или конфликтов. Работает и не трогай. На сборную Франции ему фиолетово, он уже тренер с репутацией и результатом и прогибаться под прессу не будет.
Ответ jerry40
Верно. Будет гнуть свою линию.
Он вообще молодец, образец для подражания в российском футболе. Тем удивительнее от того, что его критикуют больше именно наши болельщики, чем парижане, как будто это не единственный успешный европейский кейс в нашем футболе за последние 10 лет.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Критикуют за то, что уехал на понижение.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Мо моим наблюдениям его чаще всего критикуют армейцы и питерцы. И если по первым все ясно, то чем не угодил зенитчикам, не понятно
Леклер! Леклер.. лекхлъх-леер
Помоему, мужик нашел себя во Франции. Успехов!
Болельщики «Пари Сен-Жермен» даже посвятили вратарю песню под названием «Save4Nov», в которой прямо называют его «д’Артаньяном», «русским богатырем» и «стеной Парижа».
Реакция игрока: Сам Матвей в интервью признавал, что в первые дни в команде его в шутку называли д’Артаньяном, но отмечал, что это прозвище не закрепилось как постоянное внутри коллектива
Ответ Karel
Надо было Боярский
Он уже год говорит по-французски отлично.
Было видео, где он автографы раздаёт из машины.
