Журналист Леклер о Сафонове: «Во Франции у Матвея растет число поклонников. Мы называем его колоритной личностью – восхищает, что он уже отлично говорит по-французски»

Журналист Леклер о Сафонове: мы называем его колоритной личностью.

Бывший заместитель главного редактора L’Equipe Жан‑Филипп Леклер рассказал, что французские болельщики отмечают харизму голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова .

– Какое впечатление у вас сложилось о Сафонове за время его игры в «ПСЖ»?

– Современные вратари чаще ошибаются при игре ногами, чем руками, но Сафонов – полная противоположность. Ногами он играет вполне адекватно, осторожно, отлично контролирует линию ворот, но в верховой борьбе он действует в довольно неортодоксальном, старомодном стиле! Во Франции у Сафонова растет число поклонников, но всегда есть опасение, что он может совершить серьезную ошибку, которая поставит под угрозу все.

В то же время, он весьма примечателен как человек. Он уже отлично говорит по‑французски, с большой долей иронии, это восхищает. Он колоритная личность, как мы здесь его называем, – сказал Леклер.