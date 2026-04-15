Неймар крикнул фанату «Сантоса», что тот растолстел и должен больше тренироваться, после 1:1 с «Реколетой»: «Заткнись, ты постоянно жалуешься. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка!»

Неймар поругался с фанатом «Сантоса» после матча.

«Сантос » сыграл вничью с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Судамерикана. Неймар отличился в составе хозяев.

Результат вызвал недовольство местных болельщиков, которые освистали команду после матча. Один из болельщиков «Сантоса» раскритиковал Неймара .

В ответ 34-летний бразилец крикнул: «Тебе надо больше тренироваться. Ты немного растолстел, черт подери. Ты постоянно жалуешься, заткнись! Замолчи, парень. Прояви уважение, и все будет в порядке. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка! Я дам тебе твою минуту славы».

Отвечая на вопрос об этом эпизоде на пресс-конференции после матча, форвард объяснил свое поведение.

«Я ответил фанату из-за того, как он со мной разговаривал. Я понимаю болельщиков, которые критикуют нашу игру, но когда происходит переход на личности, этого я принять не могу. Я очень последователен, отдаю всю жизнь футболу и этому клубу, даже делаю больше, чем должен, поэтому не могу позволить так к себе относиться», – сказал Неймар.