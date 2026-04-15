  Неймар крикнул фанату «Сантоса», что тот растолстел и должен больше тренироваться, после 1:1 с «Реколетой»: «Заткнись, ты постоянно жалуешься. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка!»
Неймар крикнул фанату «Сантоса», что тот растолстел и должен больше тренироваться, после 1:1 с «Реколетой»: «Заткнись, ты постоянно жалуешься. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка!»

Неймар поругался с фанатом «Сантоса» после матча.

«Сантос» сыграл вничью с парагвайской «Реколетой» (1:1) в Кубке Судамерикана. Неймар отличился в составе хозяев. 

Результат вызвал недовольство местных болельщиков, которые освистали команду после матча. Один из болельщиков «Сантоса» раскритиковал Неймара.

В ответ 34-летний бразилец крикнул: «Тебе надо больше тренироваться. Ты немного растолстел, черт подери. Ты постоянно жалуешься, заткнись! Замолчи, парень. Прояви уважение, и все будет в порядке. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка! Я дам тебе твою минуту славы».

Отвечая на вопрос об этом эпизоде на пресс-конференции после матча, форвард объяснил свое поведение.

«Я ответил фанату из-за того, как он со мной разговаривал. Я понимаю болельщиков, которые критикуют нашу игру, но когда происходит переход на личности, этого я принять не могу. Я очень последователен, отдаю всю жизнь футболу и этому клубу, даже делаю больше, чем должен, поэтому не могу позволить так к себе относиться», – сказал Неймар.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Placar.com.br
Отдает свою жизнь, кроме дней в районе дня рождения сестры
Рано проснулся сегодня, обратил внимание, что только начался матч Сантоса - включил. Неймар, как и вся команда, играют слабо. Пытаются действовать технично, но мало что получается
"проявляй уважение к моему пузо"
знаешь, сколько я в него вложил?
Я здесь за этот клуб стою. Я здесь людей воспитывал
Ты критикуешь меня, но делаешь это без уважения.
неймар играл с рекотлетой
Неймар прекрасен. Футболист, которые по зарплате долгие годы был в тройке, а иногда и обходил кого то из пары в списке самых высокооплачиваемых футболистов, притом за карьеру не добившись и близко результатов первой пары. Притом были сезоны, когда он на поле практически не выходил, а получал огромные суммы денег, а те два из ларца зачем то бегали старались, тренировались, держали себя в форме. Неймар самый успешный футболист в истории, если взять соотношение заработанных долларов к единице времени на поле.
Ну, не бесплатно, конечно — добавил игрок про себя.
Я ради вашего досуга ЖИЗНЬЮ РИСКУЮ!
Жизнь отдает, за овердохрена мульонов!
Тут должны быть кадры из Убойного футбола)
