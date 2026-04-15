Акция «Бессмертный полк» пройдет в РПЛ, ФНЛ и Кубке России в честь 81-й годовщины Победы. Игроки, тренеры и судьи выйдут на матчи с портретами родственников-фронтовиков
РФС анонсировал акцию «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы.
Акция пройдет перед матчами FONBET Кубка России 6-7 мая, и перед матчами РПЛ и ФНЛ 10-11 мая. Футболисты, тренеры и арбитры выйдут на поле с портретами своих родственников-фронтовиков, при их отсутствии участники матчей будут выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. К акции также приглашают присоединиться болельщиков.
«Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья – не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. На трибунах десятков российских городов к ним присоединились тысячи болельщиков.
Пример футбола вдохновил многие федерации и клубы из других видов спорта, показав настоящее единство всего спортивного сообщества. В нынешнем году совместно с РПЛ, ФНЛ, клубами и общественным движением «Бессмертный полк» мы продолжим эту важнейшую традицию. В акции также примут участие команды из ЮФЛ, женской Суперлиги, футзала», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Бессмертный полк» впервые прошел на спортивных соревнованиях в 2025 году в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Акция охватила более 70 футбольных матчей, в ней приняли участие более 5000 игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий. С трибун акцию поддержали более 300 000 болельщиков.
"Футболисты, тренеры и арбитры выйдут на поле с портретами своих родственников-фронтовиков, при их отсутствии участники матчей будут выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб."
Вряд ли у того же Хиля был родственник-фронтовик. Поэтому пойдёт с портретом ветерана из региона, который представляет Балтика.
Всегда нравились рекламные итерации на подобных событиях.
А ну-ка Bella, ciao спели быстро !
День мертвых в Мексике для них - это прикольная традиция. А после интервью Коха они еще и восхищаются немецкой традицией ходить в леса и поминать ветеранов вермахта и СС
А вот если мы, восточные варвары смеем нести портреты людей, которые предотвратили наше исстребление в рамках Драг нагх остен и "плана Бакке" - это, конечно, кошмар.
Вспомнить людей, предотвративших наше исстребление для них это - "культ смерти".
Не лицемеры, твердо и четко.
Условно говоря, если власть проводила, в том числе и в своих политических экспериментах, велозаезды по Москве, то я, как любитель велоспорта должен выкинуть свой двухколёсный и вообще объявить о том, что занятия спортом и здоровый образ жизни - это теперь пропаганда ЕдРосов?
И кстати, а я чё то не особо видел на Бессмертном Полку каких-то плакатов в пользу Путина или Единой России. Или то, что однажды Солнцеликий прошёл на параде, то всё теперь - в понимании таких как вы это теперь НАВЕКИ привязано к нему и ассоциируется только с ним? Но это уже, простите - ваши проблемы и ваши ассоциации.
У меня бессмертный полк с путинизмом почему-то не ассоциируется. И сколько бы я туда не ходил раз, я почему-то не перестал быть оппозиционно настроенным.
У вас очень порочная логика. Мой вам совет, как сказал дядя Юра Шевчук - перестаньте путать Родину с Жо**й президента.