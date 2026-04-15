Акция «Бессмертный полк» пройдет в РПЛ, ФНЛ и Кубке России в честь 81-й годовщины Победы. Игроки, тренеры и судьи выйдут на матчи с портретами родственников-фронтовиков

РФС анонсировал акцию «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы.

Акция пройдет перед матчами FONBET Кубка России 6-7 мая, и перед матчами РПЛ и ФНЛ 10-11 мая. Футболисты, тренеры и арбитры выйдут на поле с портретами своих родственников-фронтовиков, при их отсутствии участники матчей будут выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. К акции также приглашают присоединиться болельщиков.

«Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья – не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. На трибунах десятков российских городов к ним присоединились тысячи болельщиков.

Пример футбола вдохновил многие федерации и клубы из других видов спорта, показав настоящее единство всего спортивного сообщества. В нынешнем году совместно с РПЛ, ФНЛ, клубами и общественным движением «Бессмертный полк» мы продолжим эту важнейшую традицию. В акции также примут участие команды из ЮФЛ, женской Суперлиги , футзала», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Бессмертный полк» впервые прошел на спортивных соревнованиях в 2025 году в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Акция охватила более 70 футбольных матчей, в ней приняли участие более 5000 игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий. С трибун акцию поддержали более 300 000 болельщиков.