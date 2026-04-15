  • Акция «Бессмертный полк» пройдет в РПЛ, ФНЛ и Кубке России в честь 81-й годовщины Победы. Игроки, тренеры и судьи выйдут на матчи с портретами родственников-фронтовиков
Акция «Бессмертный полк» пройдет в РПЛ, ФНЛ и Кубке России в честь 81-й годовщины Победы. Игроки, тренеры и судьи выйдут на матчи с портретами родственников-фронтовиков

На футбольных стадионах России вновь пройдет акция «Бессмертный полк».

РФС анонсировал акцию «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины Победы.

Акция пройдет перед матчами FONBET Кубка России 6-7 мая, и перед матчами РПЛ и ФНЛ 10-11 мая. Футболисты, тренеры и арбитры выйдут на поле с портретами своих родственников-фронтовиков, при их отсутствии участники матчей будут выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. К акции также приглашают присоединиться болельщиков.

«Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи. И футбольная семья – не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. На трибунах десятков российских городов к ним присоединились тысячи болельщиков.

Пример футбола вдохновил многие федерации и клубы из других видов спорта, показав настоящее единство всего спортивного сообщества. В нынешнем году совместно с РПЛ, ФНЛ, клубами и общественным движением «Бессмертный полк» мы продолжим эту важнейшую традицию. В акции также примут участие команды из ЮФЛ, женской Суперлиги, футзала», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Бессмертный полк» впервые прошел на спортивных соревнованиях в 2025 году в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Акция охватила более 70 футбольных матчей, в ней приняли участие более 5000 игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий. С трибун акцию поддержали более 300 000 болельщиков.

Легионеры Балтики тоже вынесут портреты ветеранов. Но есть нюанс...
В Балтике разве есть немцы? Или у Хиля дед служил в Вермахте по вашему? Боюсь он бы в той Германии фейсконтроль не прошёл.
Зачем обязательно немцы? Написано же:
"Футболисты, тренеры и арбитры выйдут на поле с портретами своих родственников-фронтовиков, при их отсутствии участники матчей будут выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб."
Вряд ли у того же Хиля был родственник-фронтовик. Поэтому пойдёт с портретом ветерана из региона, который представляет Балтика.
За что нам это все? :(
За что нам это все? :(
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Бессмертный полк на матчах FONBET Кубка России.
Всегда нравились рекламные итерации на подобных событиях.
Уже хорошо, что не добавили «титульного спонсора»
Итальянец Челестини будет участвовать в акции?
Может быть у него Гарибальдийские партизаны-антифашисты в роду ?
А ну-ка Bella, ciao спели быстро !
Жаль, Адольфо Гайч из РПЛ уехал))
забавно это будет выглядеть, учитывая, что у нас половина (а кое-где даже больше) игроков это латиносы, папуасы и т.д, которые войну только в голливудских фильмах видели
Ну, выйдут с портретами участников ВОВ из региона базирования команды, только и всего. Объяснят им, что это как день независимости России такой, и такая традиция
Бесы в комментах. Всё по Достоевскому.
Опа. Прогрессивные ребятки подтянулись в комментарии. У них всегда так. Все, что у нас - априори ужасно.

День мертвых в Мексике для них - это прикольная традиция. А после интервью Коха они еще и восхищаются немецкой традицией ходить в леса и поминать ветеранов вермахта и СС

А вот если мы, восточные варвары смеем нести портреты людей, которые предотвратили наше исстребление в рамках Драг нагх остен и "плана Бакке" - это, конечно, кошмар.

Вспомнить людей, предотвративших наше исстребление для них это - "культ смерти".

Не лицемеры, твердо и четко.
А давно «день мертвых» апроприировало государства ради распространения своей идеалогии?) Проблема не в акции как таковой, изначальная инициатива была супер. Ужас начался, когда государство «отжало» идею у ее авторов, прибрало к рукам, делает на этом деньги и политические очки, примазывая нынешний режим к событиям 80-летней давности, к которым он никакого отношения не имеет. Вот о чем тут пишут.
Вы знаете сложно найти в моей компании человека с большим отвращением относящегося к нашей "власти", ЕдРу и нашему гаранту Конституции. Я немного не понимаю, каким образом интересы власти должны отменять моё отношение к памяти предков.

Условно говоря, если власть проводила, в том числе и в своих политических экспериментах, велозаезды по Москве, то я, как любитель велоспорта должен выкинуть свой двухколёсный и вообще объявить о том, что занятия спортом и здоровый образ жизни - это теперь пропаганда ЕдРосов?

И кстати, а я чё то не особо видел на Бессмертном Полку каких-то плакатов в пользу Путина или Единой России. Или то, что однажды Солнцеликий прошёл на параде, то всё теперь - в понимании таких как вы это теперь НАВЕКИ привязано к нему и ассоциируется только с ним? Но это уже, простите - ваши проблемы и ваши ассоциации.

У меня бессмертный полк с путинизмом почему-то не ассоциируется. И сколько бы я туда не ходил раз, я почему-то не перестал быть оппозиционно настроенным.

У вас очень порочная логика. Мой вам совет, как сказал дядя Юра Шевчук - перестаньте путать Родину с Жо**й президента.
Выйдут и выйдут ¯_(ツ)_/¯
Прекрасная инициатива. Всегда нужно отдавать долг памяти тем,кто защитил наше существование и независимость. Слава воинам,боровшимся против нацизма тогда и борющимся против мракобесия Европы и США сейчас.
Рекомендуем
Главные новости
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
2 минуты назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
42 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
8 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
18 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
32 минуты назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
58 минут назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем