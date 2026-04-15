  • Губерниев о Сафонове: «Его калибра сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Была история с украинцем Забарным, который оказался слабым, футбол отделил мух от котлет»
42

Губерниев о Сафонове: «Его калибра сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Была история с украинцем Забарным, который оказался слабым, футбол отделил мух от котлет»

Губерниев о Сафонове: спортсмен калибра Овечкина, Кучерова, наших теннисистов.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил с похвалой в адрес голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова

Парижане прошли «Ливерпуль» в 1/4 финала ЛЧ с общим счетом 4:0. 

«Посмотрите, какой красавец Матвей Сафонов! Человек не боится конкуренции, берет себя в руки после глупых ошибок, которые бывали у всех вратарей, включая Яшина, Дасаева, Буффона и Дзоффа. Сафонов показывает настоящее величие. Он превращается в спортсмена, который представляет Россию на мировом уровне.

Калибра Сафонова сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Матвей – абсолютно грандиозный вратарь, который выиграл конкуренцию и стал незаменимым.

Была история с украинцем Забарным, который оказался, мягко говоря, слабым. Жена его тоже выступала. А футбол отделил мух от котлет. Я восхищаюсь Сафоновым, он большой спортсмен.

Мы неоднократно говорили с Акинфеевым на эту тему. Игорь тоже великий, вопросов нет. Я спрашивал, неужели ему было неинтересно попробовать себя в Европе. Он отвечал: «Нет, у меня своя история». Играть нужно с лучшими в мире – то, что делает Сафонов», – сказал Губерниев. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35811 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Да хорош балаболить.. ну делает парень свою работу хорошо.. но не сравнивайте титана Овечкина с Сафоновым.. очень рано и неуместно.. В этом весь Губерниев с мухами,котлетами и тараканами в голове)
Ответ Мукунку хороший
Да хорош балаболить.. ну делает парень свою работу хорошо.. но не сравнивайте титана Овечкина с Сафоновым.. очень рано и неуместно.. В этом весь Губерниев с мухами,котлетами и тараканами в голове)
Губерниев обычный графоман
Да хорош балаболить.. ну делает парень свою работу хорошо.. но не сравнивайте титана Овечкина с Сафоновым.. очень рано и неуместно.. В этом весь Губерниев с мухами,котлетами и тараканами в голове)
Губер его уже с Яшиным сравнил, с Буффоном и Дасаевым.
И причем тут Забарный?
Мотя конечно красавец, но чтобы ставить его в один ряд с Овечкиным, надо ему еще лет 10 играть на высочайшем уровне
а с Малафеевым Губер больше ничего не обсуждал?
Интересно причем тут Забарный, турбопатриоты такие забавные)
Интересно причем тут Забарный, турбопатриоты такие забавные)
да они все забавные - и турбопатриоты и шизолибералы)
да они все забавные - и турбопатриоты и шизолибералы)
Согласен
Настоящие герои России это люди, которые реализуют себя за пределами страны. А почему? Наверное, потому что там настоящий уровень всего и только там можно пройти проверку на профессионализм. Пропагандисты так увлеклись продвижением овечкиных-сафоновых, что одновременно дискредитируют и принижают то, что происходит внутри России).
Настоящие герои России это люди, которые реализуют себя за пределами страны. А почему? Наверное, потому что там настоящий уровень всего и только там можно пройти проверку на профессионализм. Пропагандисты так увлеклись продвижением овечкиных-сафоновых, что одновременно дискредитируют и принижают то, что происходит внутри России).
Настоящие патриоты России - это люди вокруг нас. Электрики, сантехники, коммунальщики, атомщики. Без них, ничё бы не работало. Ну а спортсмены и т.д - это в первую очередь эгоисты и играют они не бесплатно.
Настоящие патриоты России - это люди вокруг нас. Электрики, сантехники, коммунальщики, атомщики. Без них, ничё бы не работало. Ну а спортсмены и т.д - это в первую очередь эгоисты и играют они не бесплатно.
Согласен. В первых словах моего сообщения была ирония. Например, бесконечный елей, который льется на бесполезного Овечкина уже просто бесит.
Доннарума умотал в Англию от Моти, но он его и там достанет!😜 Челси и Ливерпуль не дадут соврать)
куда б тебя ещё отделить,чудо....
Что стало с Забарным?
Что стало с Забарным?
Да фиг его знает, не играет. Хотя кому это интересно...
Что стало с Забарным?
Сыграл 30 игр за неполный сезон
"Он превращается в спортсмена, который представляет Россию на мировом уровне"

Сафонов, в первую очередь, представляет ФК Краснодар Галицкого. Частный клуб, частная академия. Сафонов - продукт той системы, которая заработала с помощью Галицкого не благодаря, в вопреки государству. И нечего всем этим спортивным конъюнктурным чиновникам и журналистам-пропагандистам примазываться к этому.

Вместо помощи российский футбол получает такого министра спорта как нынешний - который ужесточает лимит на легионеров, делая из российского футбола примитивный рядовой чемпионат Восточной Европы. Российский футбол получает фанайди, которое убивает на многие годы посещаемость. Нельзя пиво на стадионах. Сплошные запреты, ограничения, вмешательство государства.

И вопреки всему этому Галицкий построил ФК Краснодар и вырастил Сафонова.
Губерниеву и рядом с этим стоять не нужно, не нужно ему примазываться к этому.
"Была история с украинцем Забарным, который оказался, мягко говоря, слабым."
Лучше и не скажешь Дим! Ро-Сси-Я Ро-Сси-Я Ро-Сси-Я ✊✊✊✊✊
Лизаразю о Сафонове в матче с «Ливерпулем»: «Когда «ПСЖ» было тяжело, российский вратарь был лучшим защитником. Но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным»
15 апреля, 10:44
Пети недоволен игрой «ПСЖ» против «Ливерпуля»: «Они выстояли благодаря Сафонову и Маркиньосу. Витинья, Хвича – все исчезли. Дембеле в единственной опасной контратаке выключил «Энфилд»
15 апреля, 09:15
Сафонов – первый вратарь «ПСЖ» с 2019 года, не пропустивший в 3 матчах ЛЧ подряд
14 апреля, 22:59
