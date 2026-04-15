Губерниев о Сафонове: «Его калибра сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Была история с украинцем Забарным, который оказался слабым, футбол отделил мух от котлет»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил с похвалой в адрес голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Парижане прошли «Ливерпуль» в 1/4 финала ЛЧ с общим счетом 4:0.
«Посмотрите, какой красавец Матвей Сафонов! Человек не боится конкуренции, берет себя в руки после глупых ошибок, которые бывали у всех вратарей, включая Яшина, Дасаева, Буффона и Дзоффа. Сафонов показывает настоящее величие. Он превращается в спортсмена, который представляет Россию на мировом уровне.
Калибра Сафонова сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Матвей – абсолютно грандиозный вратарь, который выиграл конкуренцию и стал незаменимым.
Была история с украинцем Забарным, который оказался, мягко говоря, слабым. Жена его тоже выступала. А футбол отделил мух от котлет. Я восхищаюсь Сафоновым, он большой спортсмен.
Мы неоднократно говорили с Акинфеевым на эту тему. Игорь тоже великий, вопросов нет. Я спрашивал, неужели ему было неинтересно попробовать себя в Европе. Он отвечал: «Нет, у меня своя история». Играть нужно с лучшими в мире – то, что делает Сафонов», – сказал Губерниев.
И причем тут Забарный?
Сафонов, в первую очередь, представляет ФК Краснодар Галицкого. Частный клуб, частная академия. Сафонов - продукт той системы, которая заработала с помощью Галицкого не благодаря, в вопреки государству. И нечего всем этим спортивным конъюнктурным чиновникам и журналистам-пропагандистам примазываться к этому.
Вместо помощи российский футбол получает такого министра спорта как нынешний - который ужесточает лимит на легионеров, делая из российского футбола примитивный рядовой чемпионат Восточной Европы. Российский футбол получает фанайди, которое убивает на многие годы посещаемость. Нельзя пиво на стадионах. Сплошные запреты, ограничения, вмешательство государства.
И вопреки всему этому Галицкий построил ФК Краснодар и вырастил Сафонова.
Губерниеву и рядом с этим стоять не нужно, не нужно ему примазываться к этому.
