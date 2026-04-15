  • Конате об отмене 11-метрового «Ливерпуля» после ВАР в игре с «ПСЖ»: «Я был позади судьи, это чистый пенальти. Если бы мы его реализовали, все сложилось бы иначе»
13

Конате об отмене 11-метрового «Ливерпуля» после ВАР в игре с «ПСЖ»: «Я был позади судьи, это чистый пенальти. Если бы мы его реализовали, все сложилось бы иначе»

Конате об отмене пенальти на Мак Аллистере в матче с «ПСЖ»: чистый 11-метровый.

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате считает, что пенальти на Алексисе Мак Аллистере в ответном матче с «ПСЖ» не следовало отменять.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «ПСЖ» со счетом 0:2 (первая игра – 0:2). На 64-й минуте при счете 0:0 мерсисайдцы получили право на 11-метровый после того, как полузащитник Алексис Мак Аллистер упал в штрафной соперника после контакта с Вильяном Пачо. Арбитр Маурицио Мариани отменил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов. 

«По-моему, это был чистый пенальти. Я находился позади судьи. Если бы мы получили пенальти и реализовали его, все сложилось бы совсем иначе», – сказал Конате в интервью Amazon Prime Video.

13 комментариев
Лучше бы так говорил когда в первом матче нагло толкнул Мендеша
Ответ PSG Forever
Лучше бы так говорил когда в первом матче нагло толкнул Мендеша
Пусть вспомнит момент с 1-го матча прошлого года, когда он Барколя толкнул в спину при выходе один на один.
Ответ Krauvec Cool
Пусть вспомнит момент с 1-го матча прошлого года, когда он Барколя толкнул в спину при выходе один на один.
Можно было и это вспомнить, но ему это не нужно, только если в обратную сторону)
Да не, Ибу перестань. Мы же не болельщики мю, чтоб утверждать на серьезных щах, что это абсолютно законный пенальти. Футбол губят такие пенки и хорошо, что ее отменили. Лучше пусть учится с угловых попадать в пустые ворота, а не головой об свое плечо.
В парижском матче таких и даже более реальных пенальти аж 2 не дали ПСЖ.. Странные люди, как говорится бревно в глазу не видят..
Так Моте ещё забить надо 🤷🏻‍♂️
Сафонов бы всё равно потащил, не нойте
Конате как тоине очень торопился при голе, шёл на мяч, когда надо было дететь.
Не зрч его физиономию показывали на весь экран...

Как всегда французик помогает соперникам, в поиске нового места работы . А тут против французов играет...

В таких матчах, соотечестников соперников вообще на лавке надо держать...
