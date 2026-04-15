Конате об отмене 11-метрового «Ливерпуля» после ВАР в игре с «ПСЖ»: «Я был позади судьи, это чистый пенальти. Если бы мы его реализовали, все сложилось бы иначе»

Конате об отмене пенальти на Мак Аллистере в матче с «ПСЖ»: чистый 11-метровый.

Защитник «Ливерпуля » Ибраима Конате считает, что пенальти на Алексисе Мак Аллистере в ответном матче с «ПСЖ» не следовало отменять.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «ПСЖ » со счетом 0:2 (первая игра – 0:2). На 64-й минуте при счете 0:0 мерсисайдцы получили право на 11-метровый после того, как полузащитник Алексис Мак Аллистер упал в штрафной соперника после контакта с Вильяном Пачо. Арбитр Маурицио Мариани отменил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«По-моему, это был чистый пенальти. Я находился позади судьи. Если бы мы получили пенальти и реализовали его, все сложилось бы совсем иначе», – сказал Конате в интервью Amazon Prime Video.