  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кутепов не считает себя легендой «Спартака»: «Это что-то недостижимое. Если взять Титова или Аленичева, сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу»
Кутепов не считает себя легендой «Спартака»: «Это что-то недостижимое. Если взять Титова или Аленичева, сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу»

– В прошлом году меня пригласили поучаствовать в автограф-сессии на матче «Спартака». Там я был представлен в статусе легенды клуба. Еще были Аленичев, Титов, Нигматуллин, Павлюченко... Было приятно находиться среди таких людей.

То есть вы наиграли на статус легенды?

– Смотря с кем сравнивать. Если взять Титова или Аленичева, то я сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу.

А если обособленно взять?

– В целом нет. На мой взгляд, легенда – это что-то недостижимое. Я сам человек простой, и мне это слово «легенда» как-то слух режет, что ли. Это навешивает много ярлыков, ответственности, что особо-то и не нужно. Поэтому я бы сказал, что я не легенда «Спартака», – сказал экс-защитник красно-белых. 

Кутепов провел 114 матчей за «Спартак» и забил два гола. Он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35612 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлья Кутепов
logoЕгор Титов
logoДмитрий Аленичев
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Легенда-паспортист, которая отыграла один сезон, получила контракт и на этом закончила
Великий !
Ответ Vakhore
Чудом оказался рядом с Игнашевичем, который скрыл его недостатки. Об этом тоже забывайте)
Лучший напарник Игнашевича за карьеру тоже звучит))
Ответ Spaten
Вася и Леша такие, ага, пошли мы нахер
Ответ Spaten
Скорее игрок который получил максимальную выгоду от игры с Игнашевичем. Вася и Лёша и без Игнашевича могли, а Кутепову он обеспечил безбедную старость за счёт Спартака)
Они издеваются что-ли? Нашли легенду Спартака, блин. Давайте ещё кого-нибудь добавим. Маслов, например, чем хуже? Можно даже дельфина вспомнить.🤣
Ответ Evgen Vynokurov
Они издеваются, очевидно же))
Я конечно не спартаковец, но по моему в этом плане ему до Тчуйсе даже далековато. Какой-то глупый вопрос
Ответ Пашка Донофф
И Митрески и Иранеку и Штранцлю и даже Парехо
Очередной "блистательный" вопрос человека, считающего себя журналистом...
Илья скорее легенда сборной, в паре с Игнашевичем, конечно. :-)
по размеру зарплаты - безусловная легенда
Вернись, легенда. Ты легенда для болельщиков спартака аДназначна.
Ему до деда Горлуковича как до Луны
"Если взять Титова или Аленичева, то я сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу"

Не нужно сомневаться в этом вопросе. Конечно, и близко не подошел.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
