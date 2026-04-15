Кутепов не считает себя легендой «Спартака»: «Это что-то недостижимое. Если взять Титова или Аленичева, сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу»
Илья Кутепов ответил на вопрос, считает ли он себя легендой «Спартака».
– Как думаете, болельщики «Спартака» считают Илью Кутепова легендой клуба?
– В прошлом году меня пригласили поучаствовать в автограф-сессии на матче «Спартака». Там я был представлен в статусе легенды клуба. Еще были Аленичев, Титов, Нигматуллин, Павлюченко... Было приятно находиться среди таких людей.
– То есть вы наиграли на статус легенды?
– Смотря с кем сравнивать. Если взять Титова или Аленичева, то я сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу.
– А если обособленно взять?
– В целом нет. На мой взгляд, легенда – это что-то недостижимое. Я сам человек простой, и мне это слово «легенда» как-то слух режет, что ли. Это навешивает много ярлыков, ответственности, что особо-то и не нужно. Поэтому я бы сказал, что я не легенда «Спартака», – сказал экс-защитник красно-белых.
Кутепов провел 114 матчей за «Спартак» и забил два гола. Он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Великий !
Не нужно сомневаться в этом вопросе. Конечно, и близко не подошел.