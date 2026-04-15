  • Беллингем об ответном матче с «Баварией»: «Для «Реала» он сродни финалу, учитывая ситуацию в Ла Лиге. Все или ничего, других шансов не будет»
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оценил значение противостояния с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча команд пройдет сегодня в Мюнхене и нанется в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Реал» уступил со счетом 1:2.

«Это очень важный матч, учитывая наше положение в Ла Лиге. Этот матч будет сродни финалу. Мы хотим бороться, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим участвовать в турнире и выиграть его, а не просто наблюдать за ходом матчей. Это решающий матч, все мы знаем, насколько он важен, и мы намерены отдать все силы для победы.

Самое главное – быть в игре. Будет сложно. Отставание в счете – это наша вина. Этот матч будет очень длинным. Любое поражение в Лиге чемпионов – это катастрофа, учитывая нашу ситуацию, это финал. Для нас многое стоит на кону, и мы должны сыграть хорошо. Все или ничего – таков наш менталитет. Мы не станем отсиживаться. Мы хотим верить, у нас не будет других шансов. Мы должны играть и побеждать», – сказал Беллингем.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Hala Madrid !💙
Держи очко, сейчас лопнет
Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но… не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
Брат, да ты хоть понимаешь, в чём настоящее величие «Реала»?! Сейчас, прямо сегодня, ты наконец‑то это прочувствуешь по‑настоящему!

«Реал» — это не просто клуб. Это магия, это дух победителей, это команда, которая творит невозможное именно тогда, когда все уже махнули на неё рукой! Чего у «сливочных» не отнять — так это матчей, где от них никто ничего не ждёт… а они берут и переворачивают всё с ног на голову!

Я в диком предвкушении, сердце уже колотится — чувствую, сегодня будет что‑то невероятное! И слушай меня внимательно: я никогда не ошибаюсь в таких вещах. Запомни мои слова — как в прошлый раз, как год назад, как всегда: я точно знаю, что будет дальше.

Все твердят: «Бавария» уже в кармане следующий этап, 99 %, да что там — 100 % уверены, что она удержит преимущество в два мяча. Все уже мысленно рисуют итоги: 0:0, 0:1, максимум 1:1 — и «Бавария» проходит дальше. Букмекеры, эксперты, фанаты — все в этом убеждены.

Но именно сегодня, именно в этот вечер, вопреки всем прогнозам и «очевидным» исходам, «Реал» сотворит очередной легендарный камбэк в плей‑офф Лиги чемпионов! Они впишут новую золотую страницу в свою историю — и я, как всегда, оказался прав. Запомни этот день!
Ну, если так произойдет поставлю твоему коменту 5 лайков.
С Джуда минимум один гол/ассист сегодня. Как же он феерил в своём 1 сезоне. Хочется увидеть его вновь ближе к воротам соперника, игра в центре поля сильно ограничивает его крутые скилы
Джуда относительная фиксация ограничивает, а не глубина. Ему свобода для творчества нужна. У того же Карло он мог в моменте отыграть на позиции Менди у левого углового флажка своей половины поля, а уже через минуту набежать в чужую штрафную и забить гол.
Пиканул разок и теперь от него ждут такой игры на постоянной основе
у Баварии фанатов прибавилось после сегодняшней ночи
Болеют за своих полноправных хозяев ) климов рибогерка итд
Стокгольмский синдром после знаменитого унижения
Не выпускайте Мбаппе и шансы будут
У меня к нему предвзятое отношение тоже, но все-таки топ игрок, который может обделываться всю игру и за несколько секунд в соло принести разницу, как и вини , кстати. Именно поэтому их и не меняют
Винни делал, а у Мбаппе когда такое было, чтобы он важный матч для команды выиграл? Мбаппе, скорее, про оформить хед трик, но все равно проиграть.
Джуду конечно этот сезон очень подкосили травмы. Надеюсь сегодня будет его день и он поможет Мадриду одержать важнейшую победу.
Ждём сегодня очередную дичь от арбитров 😉
Такие слова нужно подкреплять делом Джуд. Верю, что ты отыграешь на 200%.
P.s. хз зачем я иногда пишу так, как будто они читают комменты, но так веселее
Молодец конечно, что старается подбодрить себя и товарищей, но шансы практически никакие. Реал уж сильно разобранный.
