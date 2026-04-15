Беллингем об ответном матче с «Баварией»: «Для «Реала» он сродни финалу, учитывая ситуацию в Ла Лиге. Все или ничего, других шансов не будет»

Беллингем о матче с «Баварией»: для «Реала» это как финал, все или ничего.

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем оценил значение противостояния с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча команд пройдет сегодня в Мюнхене и нанется в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Реал» уступил со счетом 1:2.

«Это очень важный матч, учитывая наше положение в Ла Лиге . Этот матч будет сродни финалу. Мы хотим бороться, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим участвовать в турнире и выиграть его, а не просто наблюдать за ходом матчей. Это решающий матч, все мы знаем, насколько он важен, и мы намерены отдать все силы для победы.

Самое главное – быть в игре. Будет сложно. Отставание в счете – это наша вина. Этот матч будет очень длинным. Любое поражение в Лиге чемпионов – это катастрофа, учитывая нашу ситуацию, это финал. Для нас многое стоит на кону, и мы должны сыграть хорошо. Все или ничего – таков наш менталитет. Мы не станем отсиживаться. Мы хотим верить, у нас не будет других шансов. Мы должны играть и побеждать», – сказал Беллингем.