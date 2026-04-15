Беллингем об ответном матче с «Баварией»: «Для «Реала» он сродни финалу, учитывая ситуацию в Ла Лиге. Все или ничего, других шансов не будет»
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оценил значение противостояния с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ответная встреча команд пройдет сегодня в Мюнхене и нанется в 22:00 по московскому времени. В первом матче «Реал» уступил со счетом 1:2.
«Это очень важный матч, учитывая наше положение в Ла Лиге. Этот матч будет сродни финалу. Мы хотим бороться, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим участвовать в турнире и выиграть его, а не просто наблюдать за ходом матчей. Это решающий матч, все мы знаем, насколько он важен, и мы намерены отдать все силы для победы.
Самое главное – быть в игре. Будет сложно. Отставание в счете – это наша вина. Этот матч будет очень длинным. Любое поражение в Лиге чемпионов – это катастрофа, учитывая нашу ситуацию, это финал. Для нас многое стоит на кону, и мы должны сыграть хорошо. Все или ничего – таков наш менталитет. Мы не станем отсиживаться. Мы хотим верить, у нас не будет других шансов. Мы должны играть и побеждать», – сказал Беллингем.
«Реал» — это не просто клуб. Это магия, это дух победителей, это команда, которая творит невозможное именно тогда, когда все уже махнули на неё рукой! Чего у «сливочных» не отнять — так это матчей, где от них никто ничего не ждёт… а они берут и переворачивают всё с ног на голову!
Я в диком предвкушении, сердце уже колотится — чувствую, сегодня будет что‑то невероятное! И слушай меня внимательно: я никогда не ошибаюсь в таких вещах. Запомни мои слова — как в прошлый раз, как год назад, как всегда: я точно знаю, что будет дальше.
Все твердят: «Бавария» уже в кармане следующий этап, 99 %, да что там — 100 % уверены, что она удержит преимущество в два мяча. Все уже мысленно рисуют итоги: 0:0, 0:1, максимум 1:1 — и «Бавария» проходит дальше. Букмекеры, эксперты, фанаты — все в этом убеждены.
Но именно сегодня, именно в этот вечер, вопреки всем прогнозам и «очевидным» исходам, «Реал» сотворит очередной легендарный камбэк в плей‑офф Лиги чемпионов! Они впишут новую золотую страницу в свою историю — и я, как всегда, оказался прав. Запомни этот день!
P.s. хз зачем я иногда пишу так, как будто они читают комменты, но так веселее