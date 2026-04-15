  • Радимов о красной Педро: «Полная фигня, которую придумал Карасев. Сперцян выложил фото ноги, это его не красит. Не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, так и скажите»
Радимов о красной Педро: «Полная фигня, которую придумал Карасев. Сперцян выложил фото ноги, это его не красит. Не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, так и скажите»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об удалении Педро в матче с «Краснодаром» (1:1). 

«Удаление Педро на самом деле полная фигня, которую непонятно зачем придумал Карасев, которого непонятно зачем позвали на ВАР. В том моменте Педро первый играет в мяч.

Сперцян выложил фотографию своей ноги, но мне кажется – не надо было этого делать, это его не красит. Очень люблю Эдика, он классный футболист. Но не надо выкладывать на радость медиа – тогда это было бы более симпатично и по-мужски.

И такое удаление не красит наш чемпионат, так хотелось, чтобы две классные команды сыграли в футбол. И как можно было испортить концовку такой игры? Просто фарс.

Если кому-то не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, вы так и скажите. Но не надо так делать. Мне кажется, против «Зенита» как-то слишком много ошибок – со «Спартаком», с «Динамо», с «Краснодаром». И все это против одной ошибки в пользу «Зенита», когда был назначен пенальти в кубковом матче с Махачкалой», – сказал Радимов.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35809 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
210 комментариев
"Не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, так и скажите"

Не нравится. Потому что некоторые из этих чемпионств добыты не в конкурентной борьбе.
Ответ Knife707
Комментарий скрыт
Ответ Святой Патрик
Комментарий скрыт
Например, когда бразильцам сделали российские паспорта, чтобы не считаться легионерами. Например, когда траты больше доходов (привет финансовый фейр плей). Например, когда левые пенальти соперникам рисуют.
разве только одна ошибка по сезону в пользу зенита? моё мнение, что это не правда...достаточно лояльны судьи к зениту на протяжении длительного времени и очень много игрокам зенита в играх прощают и не дают карточек...
не признать левак с Махачкалой верх цинизма...Радимов это прекрасно понимает...все всё видели....
Серьезное нарушение Педро. Заслуженная красная карточка.
Вообще не было нарушения. Левая КК.
Переобувайся. Признали уже ошибочную КК
Ну вот и поплыл независимый и непредвзятый эксперт российского футбола. Я понимаю, что правила игры хороши тогда, когда они трактуются в пользу твоей любимой команды. Но зачем на пустом месте так подставляться, когда все основания для красной за серьезное нарушение правил есть?)
Кто-то серьезно считал Радимова экспертом? Да еще и непредвзятым?
По количеству времени в эфирах и подобных новостей можно подумать, что кто-то считает)
Зенит без бабла Газпрома... Нольььь!Сколько раз он был чемпионом СССР? А в 90?...Реально фикциЯ
Приведи пример хотя бы одного клуба чемпиона, который был без бабла какого-нибудь спонсора))
Аякс? Типо без километров госденег нельзя выиграть свой чемпионат?
Да, не нравится. Дальше что?
хе-хе )) когда тот же Карась чуть ранее ввалил два пеналя Спартаку и не удалил двоих питерских, Влад так же был возмущен )?
Спартак ненавидят еще с 90х и поэтому их "судят" как надо до сих пор, потому что те судейские перформансы как против Спартака еще надо поискать)
Пенальти не было? В игре со Спартаком в ворота Зенита поставили намного спорней пенальти
А вам значит нравится быть зпрф?
А вам значит нравится быть синонимом давно уже набившей оскомину скабрезности?
"Наш позор вам только снится" (с)
"Сперцян выложил фотографию своей ноги"

И правильно сделал. Зенит привык тихо решать все вопросы. Замалчивать все проблемы и скандалы, связанные с клубом. А надо все максимально освещать. Понятно, что подконтрольные спортивные журналисты и Матч ТВ в полном составе будут помалкивать, защищая интересы своего работодателя.

Радимов как и во многих других вопросах выглядит тут со своим конъюнктурным мнением жалким.

"Если кому-то не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, вы так и скажите"

А кому может нравится этот политпроект? Кому может нравится система, при которой Зениту позволено всё? Любые трансферы, обход лимита на легионеров, подконтрольный вещатель и оператор ВАР, подконтрольные медиа, наличие в лиге двух ассоциированных клубов. Этому клубу всегда и все будут желать всего нехорошего.

Главный фанат этого клуба и об болельщиков Зенита вытер ноги - послал их с протестом против фанайди, поставил на вираже сцену. Для него зрители на стадионе - это просто фон, который ему нужен для просмотра футбола. А если фон вдруг начинает мешать - он этот фон меняет.
Буланов, что же ты молчал про пенальти с Махачкалой ?
Так он высказывался, что это дичь.
так он и не молчал
