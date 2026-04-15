Радимов о красной Педро: «Полная фигня, которую придумал Карасев. Сперцян выложил фото ноги, это его не красит. Не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, так и скажите»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об удалении Педро в матче с «Краснодаром» (1:1).
«Удаление Педро на самом деле полная фигня, которую непонятно зачем придумал Карасев, которого непонятно зачем позвали на ВАР. В том моменте Педро первый играет в мяч.
Сперцян выложил фотографию своей ноги, но мне кажется – не надо было этого делать, это его не красит. Очень люблю Эдика, он классный футболист. Но не надо выкладывать на радость медиа – тогда это было бы более симпатично и по-мужски.
И такое удаление не красит наш чемпионат, так хотелось, чтобы две классные команды сыграли в футбол. И как можно было испортить концовку такой игры? Просто фарс.
Если кому-то не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, вы так и скажите. Но не надо так делать. Мне кажется, против «Зенита» как-то слишком много ошибок – со «Спартаком», с «Динамо», с «Краснодаром». И все это против одной ошибки в пользу «Зенита», когда был назначен пенальти в кубковом матче с Махачкалой», – сказал Радимов.
Не нравится. Потому что некоторые из этих чемпионств добыты не в конкурентной борьбе.
"Наш позор вам только снится" (с)
И правильно сделал. Зенит привык тихо решать все вопросы. Замалчивать все проблемы и скандалы, связанные с клубом. А надо все максимально освещать. Понятно, что подконтрольные спортивные журналисты и Матч ТВ в полном составе будут помалкивать, защищая интересы своего работодателя.
Радимов как и во многих других вопросах выглядит тут со своим конъюнктурным мнением жалким.
"Если кому-то не нравится, что «Зенит» – многократный чемпион, вы так и скажите"
А кому может нравится этот политпроект? Кому может нравится система, при которой Зениту позволено всё? Любые трансферы, обход лимита на легионеров, подконтрольный вещатель и оператор ВАР, подконтрольные медиа, наличие в лиге двух ассоциированных клубов. Этому клубу всегда и все будут желать всего нехорошего.
Главный фанат этого клуба и об болельщиков Зенита вытер ноги - послал их с протестом против фанайди, поставил на вираже сцену. Для него зрители на стадионе - это просто фон, который ему нужен для просмотра футбола. А если фон вдруг начинает мешать - он этот фон меняет.