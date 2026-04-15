  • Мостовой о словах Мазепина про сборную России: «Странно слышать про футбол от главы федерации водных видов. Этим он и отличается – все в нем разбираются и хотят пообсуждать»
Мостовой о словах Мазепина про сборную России: «Странно слышать про футбол от главы федерации водных видов. Этим он и отличается – все в нем разбираются и хотят пообсуждать»

Мостовой о словах Мазепина про сборную: всем хочется пообсуждать футбол.

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Мазепина о российском футболе.

Ранее глава Федерации водных видов спорта РФ раскритиковал сборную России за ничью в товарищеском матче с Мали: «Будь это мои подопечные, я бы точно уволил всех, так играть – оскорбительно для болельщиков. Легионеров вообще убрал бы всех – смысла в этом нет».

«Вообще странно слышать про футбол от президента федерации водных видов спорта. Возможно, его как болельщика кто-то, конечно, спросил.

Этим футбол и отличается, всем хочется его пообсуждать, и все в нем разбираются», – сказал Мостовой.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
Дмитрий Мазепин
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoСборная России по футболу
Царю пора выпускать лицензии, которые позволяют нефутбольным людям говорить о футболе. А если футбольный человек получит такую лицензию - тогда он сам сможет выпускать такие лицензии. Тогда будет контроль и порядок.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Уплати Царю, оброк, смерд! И смерди про футбол дальше!
Что ты хотел от водного человека?
Ответ Gardarike
Аквамэн
Этим футбол и отличается, всем хочется его пообсуждать, и все в нем разбираются», – сказал Мостовой.-интересно а он себе об этом говорит когда дичь бывает несет ....
Он же и за водное поло отвечает, а это тот же футбол только в воде и руками, так что зря Мостовой... )))
Люди платят за колбасу, поэтому имеют право обсуждать её качество.
Да ладно, мы все здесь тренерских курсов не кончали, просто трендим..
