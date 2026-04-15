Мостовой о словах Мазепина про сборную России: «Странно слышать про футбол от главы федерации водных видов. Этим он и отличается – все в нем разбираются и хотят пообсуждать»

Мостовой о словах Мазепина про сборную: всем хочется пообсуждать футбол.

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Дмитрия Мазепина о российском футболе.

Ранее глава Федерации водных видов спорта РФ раскритиковал сборную России за ничью в товарищеском матче с Мали: «Будь это мои подопечные, я бы точно уволил всех, так играть – оскорбительно для болельщиков . Легионеров вообще убрал бы всех – смысла в этом нет».

«Вообще странно слышать про футбол от президента федерации водных видов спорта. Возможно, его как болельщика кто-то, конечно, спросил.

Этим футбол и отличается, всем хочется его пообсуждать, и все в нем разбираются», – сказал Мостовой.