  • Ямаль о вылете из ЛЧ от «Атлетико»: «Мы отдали все, но этого было недостаточно. Каждая ошибка – это урок. «Барса» вернется туда, где должна быть, мужчина всегда держит слово»
134

Ямаль после вылета «Барсы» из ЛЧ: сдаваться – не вариант.

Ламин Ямаль после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов пообещал, что каталонская команда вернется на вершину.

В 1/4 финала ЛЧ «Барселона» уступила «Атлетико» по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Мы отдали все, но этого было недостаточно. Это лишь часть пути – чтобы добраться до вершины, нужно подниматься, и мы знаем, что это будет нелегко, и никто не облегчит нам задачу. Но сдаваться – не вариант.

У нас есть масса причин для воодушевления, и мы пойдем за ними во что бы то ни стало. Каждая ошибка – это урок, не сомневайтесь, что мы извлечем его из каждой из них.

Мы «Барса», и мы вернемся туда, где должны быть. Мои родители учили меня, что мужчина всегда держит свое слово. И мы привезем его [трофей Лиги чемпионов] в Барселону. «Барса» навсегда💙❤️», – написал Ямаль в соцсетях.

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
134 комментария
К Ямалю вообще никаких вопросов, да дурачится, да понтуется, но ему всего 18 и он суперзвезда. Да и в эпоху прагматичного футбола Ямаль частично возвращает нас в эпоху нулевых, где было много творчества
Ответ Dr.aydar
Да, красиво играет. Редко их матчи смотрю, но вчерашний крайне топово выдал
Ответ VuNePonimaete
Это вчера у него во втором тайме вообще обводки не шли
Был вчера лучшим на поле. Забил, отдавал несколько опасных передач, обострял, обводил порой в абсолютно невероятных ситуациях по несколько защитников. К Ямалю никаких претензий
Ответ JURAVLI
После 75 минуты был никакой, уйдя на левый фланг.
Ответ RealAlex7
Ты залупой матч смотрел?
Он только после 89 минуты в центр перешёл, когда Барджи вышел
Ямалю нужно взять за привычку сначала делать дело, потом писать посты в соц. сетях. Сейчас он делает всё наоборот и это выглядит нелепо. Хорошо бы ему кто-то подсказал это, например отец или кто-то другой из его окружения.
Ответ _Greg Moore
К сожалению его отец ведёт сам как ребёнок.Как болельщик барсы скажу что сам Ямаль адекватнее чем его отец.
Ответ _Greg Moore
Так он до матча ничего и не писал, чтобы предъявлять ему за это
Что нелепого в комментариях для болельщиков после матча?
Ему ChatGPT написал этот пост или это старые цитаты Стэтхэма?.. :)
Ответ Всё такЪ
Речь лучше ии, чем реально он сам))
Ямаль вчера был лучшим в составе Барселоны. К этому парню точно минимум вопросов
Цитаты не цитаты. По игре к команде действительно нет претензий. В обоих матчах Барса была зрелищнее и сильнее соперника. Есть вопросы к отдельным действиям отдельных игроков. Но на это и игра в футбол.
Ямаль без всяких сомнений возьмёт своё, как и Барса. Легионеров бы посильнее добавить, особенно в атаку и в центр обороны.
К Ламину вопросов нет, гол забил, дважды вывел Ольмо и Феррана 1х1, вывел Фермина на удар в упор, где он получил травму, огромное количество обыгрышей...
Ответ aaseitaliev@gmail.com
Фермин: спасибо, Ламин...с.ука
Ямаль вчера мог стать супергероем матча, забей свой момент Фермин (с его сумасшедшей подачи) и не получи он травму. 3:0 к 30 минуте прибило бы Атлетико. А так они получили очень своевременный тайм-аут, а после забили в большинстве, и в нокдауне была уже барса
С последнего разнесло. Это про те понты против ПСЖ, Португалии и Интера?😂
Ответ sayrum
Португалии, ахахахах. Потерять ЛН было "очень обидно"
Ответ Евгений Головин
Поэтому наш Ламин выкатил свою губозакаточную и нервно покинул поле не дождавшись своих партнёров?😂☝️а вообще речь шла про его посты в запрещенку, выставляя себя "героем"😂😂
