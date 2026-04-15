Ямаль о вылете из ЛЧ от «Атлетико»: «Мы отдали все, но этого было недостаточно. Каждая ошибка – это урок. «Барса» вернется туда, где должна быть, мужчина всегда держит слово»

Ямаль после вылета «Барсы» из ЛЧ: сдаваться – не вариант.

Ламин Ямаль после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов пообещал, что каталонская команда вернется на вершину.

В 1/4 финала ЛЧ «Барселона » уступила «Атлетико » по сумме двух матчей (0:2, 2:1).

«Мы отдали все, но этого было недостаточно. Это лишь часть пути – чтобы добраться до вершины, нужно подниматься, и мы знаем, что это будет нелегко, и никто не облегчит нам задачу. Но сдаваться – не вариант.

У нас есть масса причин для воодушевления, и мы пойдем за ними во что бы то ни стало. Каждая ошибка – это урок, не сомневайтесь, что мы извлечем его из каждой из них.

Мы «Барса», и мы вернемся туда, где должны быть. Мои родители учили меня, что мужчина всегда держит свое слово. И мы привезем его [трофей Лиги чемпионов] в Барселону. «Барса» навсегда💙❤️», – написал Ямаль в соцсетях.