Лизаразю о Сафонове в матче с «Ливерпулем»: «Когда «ПСЖ» было тяжело, российский вратарь был лучшим защитником. Но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным»
Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю оценил игру Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против «Ливерпуля» (2:0, 2:0 – первый матч).
«Я постараюсь быть максимально объективным и говорить по фактам. Сафонов провел очень хороший матч, но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне… странным. Однако в этой игре все было четко, даже на выходах при навесах. А на линии ворот он сделал все необходимые сэйвы.
Когда «ПСЖ» было особенно тяжело и он откатился назад во втором тайме – что, кстати, является важной проверкой на будущее, ведь умение выстоять в моменты давления крайне важно, – российский вратарь был лучшим защитником парижан», – сказал Лизаразю.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
- То есть вы одобряете его кандидатуру?
- Нет, в целом странный тип
Фабьен Бартез думаю тоже много удивлял Лизаразю.
«Хороший вратарь, жаль русский»
Мда...