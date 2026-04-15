  Лизаразю о Сафонове в матче с «Ливерпулем»: «Когда «ПСЖ» было тяжело, российский вратарь был лучшим защитником. Но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным»
Лизаразю о Сафонове в матче с «Ливерпулем»: «Когда «ПСЖ» было тяжело, российский вратарь был лучшим защитником. Но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне странным»

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю оценил игру Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против «Ливерпуля» (2:0, 2:0 – первый матч). 

«Я постараюсь быть максимально объективным и говорить по фактам. Сафонов провел очень хороший матч, но это не меняет моего общего впечатления: он кажется мне… странным. Однако в этой игре все было четко, даже на выходах при навесах. А на линии ворот он сделал все необходимые сэйвы. 

Когда «ПСЖ» было особенно тяжело и он откатился назад во втором тайме – что, кстати, является важной проверкой на будущее, ведь умение выстоять в моменты давления крайне важно, – российский вратарь был лучшим защитником парижан», – сказал Лизаразю. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35808 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Благодаря Матвею мы теперь можем читать не только интервью наших футбольных фриков, но и французских футбольных фриков.
Просто же можно было поблагодарить Матвея за игру!
Да этот чел больной на голову, он до матчей с Челси говорил всякое про матвея, дескать какого чёрта он выигрывает конкуренцию у Шевалье, вратарям не нужна конкуренция, пусть бы шевалье и стоял. После Челси Матвей всё еще не внушал ему оптимизма, отбив всё подряд, вот и сейчас сыграл в который раз на топ уровне, но не нравится. Просто есть некоторые кадры, у которых жопа горит, что отечественный игрок проиграл конкуренцию легионеру
А мне твоя фамилия кажется странной
Обычная фамилия для басков 🤷‍♂️
и его страна кажется странной
Когда уже докопаться не до чего и остаётся назвать только странным :)))
"Постараюсь быть максимально объективным: он кажется мне странным"- да вы сама обьективность, мисьё)
- Блин, вратарь реально топовый, в нужный момент спасает, очень уверен в себе, сразу выучил язык и в целом хороший человек
- То есть вы одобряете его кандидатуру?
- Нет, в целом странный тип
Не скрою, мне тоже кажется он странным, но чёрт возьми это же вратарь! - они априори такие.
Фабьен Бартез думаю тоже много удивлял Лизаразю.
С Лораном Бланом на пару.
Это правда. Вратари зачастую прям личности. Странные, пассионарные, с какой-то экзистенциальной рефлексией. Канисарес, Леманн, Кан, Буффон, Шмейхель, Бартез, да тот же Акинфеев.
Перевожу на нормальный язык.
«Хороший вратарь, жаль русский»
А ещё и баск - их народ французы с испанцами всю жизнь угнетали, а теперь ему надо угнетать русских
"Жаль, не французский", исправил, не благодари. Не надо усложнять простые вещи 😎
Он всё тащит и тащит, но кажется странным.
Мда...
"Он всё тащит и тащит" - именно это ему и кажется странным.
Все ветераны странные? Я думал только спартаковские!)
Они часто головой мяч отбивают. За жизнь ударов больше, чем у боксера
Ты просто давно не видел настоящего мушкетера
Раньше из Гаскони набирали, теперь с берегов Нила?
Пети недоволен игрой «ПСЖ» против «Ливерпуля»: «Они выстояли благодаря Сафонову и Маркиньосу. Витинья, Хвича – все исчезли. Дембеле в единственной опасной контратаке выключил «Энфилд»
15 апреля, 09:15
Сафонов – первый вратарь «ПСЖ» с 2019 года, не пропустивший в 3 матчах ЛЧ подряд
14 апреля, 22:59
