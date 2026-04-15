В 96 лет умер экс-защитник «Реала» Сантамария. Он выиграл с клубом 4 Кубка европейских чемпионов и 6 раз стал чемпионом Испании
Бывший защитник «Реала» Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет.
Сантамария выступал за «Реал» с 1957 по 1966 год. В составе мадридского клуба он 6 раз стал чемпионом Испании и четырежды выиграл Кубок европейских чемпионов. На международном уровне он играл за сборные Уругвая и Испании.
«Реал Мадрид», его президент и Совет директоров глубоко сожалеют о кончине Хосе Эмилио Сантамарии, одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.
Клуб выражает соболезнования и поддержку его супруге Норе, его детям Нельсону, Норе, Беатрис, Хосе, Сильвии и Хавьеру, внукам, правнукам и всей его семье, товарищам по команде и близким», – говорится в заявлении «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
И карьера блестящая и легенда. Трофеев полный мешок. И семья большая и правнуки. Прекрасно жизнь прожил. Пусть земля будет пухом