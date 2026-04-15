  • В 96 лет умер экс-защитник «Реала» Сантамария. Он выиграл с клубом 4 Кубка европейских чемпионов и 6 раз стал чемпионом Испании
9

В 96 лет умер экс-защитник «Реала» Сантамария. Он выиграл с клубом 4 Кубка европейских чемпионов и 6 раз стал чемпионом Испании

Умер бывший защитник «Реала» Хосе Сантамария.

Бывший защитник «Реала» Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет.

Сантамария выступал за «Реал» с 1957 по 1966 год. В составе мадридского клуба он 6 раз стал чемпионом Испании и четырежды выиграл Кубок европейских чемпионов. На международном уровне он играл за сборные Уругвая и Испании.

«Реал Мадрид», его президент и Совет директоров глубоко сожалеют о кончине Хосе Эмилио Сантамарии, одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

Клуб выражает соболезнования и поддержку его супруге Норе, его детям Нельсону, Норе, Беатрис, Хосе, Сильвии и Хавьеру, внукам, правнукам и всей его семье, товарищам по команде и близким», – говорится в заявлении «Реала».

Источник: сайт «Реала»
Хосе Сантамария
Покойся с миром, легенда. Великий человек и великий игрок. Для меня было честью изучать историю Реала. И именно он один из величайших в истории клуба.
Почти век.
И карьера блестящая и легенда. Трофеев полный мешок. И семья большая и правнуки. Прекрасно жизнь прожил. Пусть земля будет пухом
Сегодня Реал должен играть и за него. Почтить его память.
Вечная память Легенде!🙏
Спи спокойно, легенда 🙏🏻
Ответ Иван Медведев
Спи спокойно, легенда 🙏🏻
Один из последних остававшихся в живых участников чемпионата мира по футболу 1954 года в составе сборной Уругвая-заняли тогда 4 место.
