В 96 лет умер экс-защитник «Реала» Сантамария. Он выиграл с клубом 4 Кубка европейских чемпионов и 6 раз стал чемпионом Испании

Бывший защитник «Реала» Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет.

Сантамария выступал за «Реал» с 1957 по 1966 год. В составе мадридского клуба он 6 раз стал чемпионом Испании и четырежды выиграл Кубок европейских чемпионов. На международном уровне он играл за сборные Уругвая и Испании.

«Реал Мадрид », его президент и Совет директоров глубоко сожалеют о кончине Хосе Эмилио Сантамарии, одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

Клуб выражает соболезнования и поддержку его супруге Норе, его детям Нельсону, Норе, Беатрис, Хосе, Сильвии и Хавьеру, внукам, правнукам и всей его семье, товарищам по команде и близким», – говорится в заявлении «Реала».