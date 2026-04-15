Де Йонг о судействе с «Атлетико» в ЛЧ: «В 1-м матче ключевым стал эпизод с Пубилем – там должно было быть удаление и пенальти. Во 2-м было несколько спорных моментов»

Де Йонг раскритиковал судейство в 1/4 финала ЛЧ.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил недовольство судейством в матчах с «Атлетико » в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3 – общий счет).

«Мы были сильнее, доминировали в обоих матчах, несмотря на игру в меньшинстве. Думаю, удача была не на нашей стороне.

Во 2-м матче было несколько спорных эпизодов. В первом ключевым моментом стал эпизод с Пубилем – там должно было быть удаление и пенальти».

О том, было ли судейство несправедливым

«В первом матче – однозначно да», – сказал де Йонг.