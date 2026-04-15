  Де Йонг о судействе с «Атлетико» в ЛЧ: «В 1-м матче ключевым стал эпизод с Пубилем – там должно было быть удаление и пенальти. Во 2-м было несколько спорных моментов»
Де Йонг о судействе с «Атлетико» в ЛЧ: «В 1-м матче ключевым стал эпизод с Пубилем – там должно было быть удаление и пенальти. Во 2-м было несколько спорных моментов»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил недовольство судейством в матчах с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3 – общий счет). 

«Мы были сильнее, доминировали в обоих матчах, несмотря на игру в меньшинстве. Думаю, удача была не на нашей стороне.

Во 2-м матче было несколько спорных эпизодов. В первом ключевым моментом стал эпизод с Пубилем – там должно было быть удаление и пенальти».

О том, было ли судейство несправедливым

«В первом матче – однозначно да», – сказал де Йонг. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
как только барсу начинают судить честно - начинаются эти слезы. никогда такого не было и вот опять.
Ответ DolJun
Не так :
Флик сам себя приговорил не выпустив Френки с первых минут !
в чем честность? удаление? левое, там Кунде был сбоку от Серлота, т.е. лишения ЯВНОЙ возможности забить мяч нет, т.к. это еще и в 30 метрах от ворот.
такие правила, но всем наплевать да?

что толчка в спину Ольмо не было? или недостаточной силы? тогда касание Серлота - это что? достаточно?

нытье нытьем, но это реально было так
Как-то слабовато за то, что игрок разыгрывал мяч в своей штрафной и, не услышав свистка, и думая, что мяч не в игре, подвинул его. Уверен, нужно четвертовать его и ближайших родственников, а дальних отправить в лагеря.
А Барсу за игру руками вратарем после паса от своего сразу в финал отправить с форой в 5 голов
Во втором случае пенальти не светило, максимум свободный, если судья посчитал бы это пасом. А в первом случае нюанс в том, что это мог быть пенальти, поэтому ВАР имел полномочия изучить момент. Хотя я согласен с тем, что подобная ерунда не должна определять исход матчей. Равно как и падения по собственной инициативе игроков Атлетико, впрочем... :)
Комментарий скрыт
Да-да, главным был эпизод, который случился без участия игроков Барсы.
Ладно бы, игрой заставили ошибиться и т.п.,но нет, абсолютно технический момент, никак не связанный с игровой частью матча.

Хнык-хнык, плак-плак - вся суть заявлений игроков Барсы.
Вся суть заявлений - иметь последовательность в матчах Лиги Чемпионов.
Почему игрокам Атлетико можно баловаться руками с мячом, а игрокам Астон Виллы нельзя?
На этой странице тучу раз напомнили о другом таком же эпизоде, но без последствий - почему бы не рассмотреть её? Неудобно, да:)

Вся суть таких ситуаций - на усмотрение арбитром момента ввода мяча. После штрафных буквально в каждом матче арбитр заставляет перебить, если считает, что удар был не из той точки и т.п. Это исключительно технический момент, не имеющий ничего общего с подлинно игровыми.
А как же "Мы не говорим о судьях"
Столько воплей в адрес Реала, а по факту после каждого поражения нытье аналогичное.
А что ж вы пенальти и удаления требуете, так не можете победить?
Столичный гранд вынес провинциальный клуб, ничего нового
гранду в ЛЛ "провинциальный" клуб везёт 20+ очков) только слепые утырки могут считать проход катлетико справедливым, да ещё и по игре...Барса с кучей травм и 2 липовыми КК была лучше на поле, но против судей, которых потом за такое судейство между прочим отстраняют, тяжело биться
Кроме момента с этим Пубилем больше абсолютно ничего не было) Интересно что бы тут творилось суди барсу хоть раз так как айтекин или эвребе)
Слёзки на колёсиках никак не высыхают
Я ж говорил год будут плакаться про судей 🤣
Интересно, как вы запоете, если когда нибудь реал вылетит из турнира после судейских ошибок)
Не просто судейских ошибок. Красную в 1 матче получили после непоказанной второй жёлтой для Коке. Автобусники бы сидели в глухой обороне весь 1 матч. Но вместо игры в большинстве целый тайм, Барса играла в меньшинстве тайм. Да Мадрид бы уже целый фильм снял на своем позорТВ
как же это не красиво смотрится, просто не могут принять поражение, жаль что не встретились с Баварией или ПСЖ который укатал бы их в асфальт.
Бавария и ПСЖ их в асфальт не укатали бы. Там бы судьи засудили бедную Барсу
Ребята, я понимаю, здесь бессмысленно спорить о каких либо спорных моментах, Барса проиграла по результатам двух встреч, окей.
Но скажите мне, когда такое было, чтобы Атлетико Мадрид играя матч на серьёзном уровне, не получил ни одной жк за игру!? Тем более в таком матче как 1/4 финала ЛЧ.
Ты сейчас серьезно?:))
Ну-ка напомни, какие карточки и за что выдали в этом матче Барсе?:))

1) Гави = отделался ЖК за бруталити локтем в голову с рассечением до крови.
2) 100% фол последней надежды отмороженного симулянта Гарсии, которому тоже пытались сначала выписать лишь ЖК.

Это называется "задать высокую планку допустимой борьбы" - Тюрпен в этом смысле был максимально последователен, и не выдал ни одной карточку никому, кроме тех, кто сотворил явную дичь.
Просто факт: после того как ввели ВАР Барселона не выиграла ни одного евротрофея
какой толк от вар, если он пропускает 2 абсолютно липовые КК? с таким предвзятым варом газмяс может лч взять...
Да, это забавно, снова Ковач, снова удаление, прощал желтые карточки игрокам Атлетико, которые висели на этих карточках, удалить Коке не захотел, зато Кубарси удалил, хотя мяч у аргентинца был за спиной, и это ну никак нельзя трактовать выходом один на один)
