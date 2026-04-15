Де Йонг о судействе с «Атлетико» в ЛЧ: «В 1-м матче ключевым стал эпизод с Пубилем – там должно было быть удаление и пенальти. Во 2-м было несколько спорных моментов»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил недовольство судейством в матчах с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3 – общий счет).
«Мы были сильнее, доминировали в обоих матчах, несмотря на игру в меньшинстве. Думаю, удача была не на нашей стороне.
Во 2-м матче было несколько спорных эпизодов. В первом ключевым моментом стал эпизод с Пубилем – там должно было быть удаление и пенальти».
О том, было ли судейство несправедливым
«В первом матче – однозначно да», – сказал де Йонг.
Кто выиграет Лигу чемпионов?35188 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
162 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Флик сам себя приговорил не выпустив Френки с первых минут !
такие правила, но всем наплевать да?
что толчка в спину Ольмо не было? или недостаточной силы? тогда касание Серлота - это что? достаточно?
нытье нытьем, но это реально было так
А Барсу за игру руками вратарем после паса от своего сразу в финал отправить с форой в 5 голов
Ладно бы, игрой заставили ошибиться и т.п.,но нет, абсолютно технический момент, никак не связанный с игровой частью матча.
Хнык-хнык, плак-плак - вся суть заявлений игроков Барсы.
Почему игрокам Атлетико можно баловаться руками с мячом, а игрокам Астон Виллы нельзя?
Вся суть таких ситуаций - на усмотрение арбитром момента ввода мяча. После штрафных буквально в каждом матче арбитр заставляет перебить, если считает, что удар был не из той точки и т.п. Это исключительно технический момент, не имеющий ничего общего с подлинно игровыми.
Столько воплей в адрес Реала, а по факту после каждого поражения нытье аналогичное.
А что ж вы пенальти и удаления требуете, так не можете победить?
Столичный гранд вынес провинциальный клуб, ничего нового
Но скажите мне, когда такое было, чтобы Атлетико Мадрид играя матч на серьёзном уровне, не получил ни одной жк за игру!? Тем более в таком матче как 1/4 финала ЛЧ.
Ну-ка напомни, какие карточки и за что выдали в этом матче Барсе?:))
1) Гави = отделался ЖК за бруталити локтем в голову с рассечением до крови.
2) 100% фол последней надежды отмороженного симулянта Гарсии, которому тоже пытались сначала выписать лишь ЖК.
Это называется "задать высокую планку допустимой борьбы" - Тюрпен в этом смысле был максимально последователен, и не выдал ни одной карточку никому, кроме тех, кто сотворил явную дичь.