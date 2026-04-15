Коке о словах Рафиньи про «ограбление» после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Это его мнение, не могу сказать, что на поле что-то украли. «Атлетико» был хладнокровнее и заслуженно победил»

Коке о словах Рафиньи про «ограбление»: «Атлетико» победил заслуженно.

Полузащитник «Атлетико» Коке заявил, что не понимает, почему Рафинья обвинил судей в ограблении «Барселоны».

В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридская команда прошла каталонскую по сумме двух встреч (2:0, 1:2). После ответного матча Рафинья раскритиковал главного арбитра Клемана Тюрпена: «Это ограбление, с судейством было много проблем» .

«Ограбление? Почему? Это его мнение. Я не могу сказать, что на поле что-то было украдено. В эпизоде с [удалением Гарсии] Серлот выбегал к воротам, и если ВАР позвал его [Тюрпена], то только потому, что это была красная карточка. Я уважаю сложившуюся ситуацию. Его можно понять.

Они провели отличную игру во всех аспектах. Они хорошо атаковали. Мы делали то, что должны были делать. Контролировали игру, когда это было нужно, и сохраняли владение мячом. Прессинговали, когда это было необходимо, глубоко оборонялись, когда это требовалось. Мы победили заслуженно. Мы были более хладнокровны в обеих [своей и чужой] штрафных», – сказал Коке.