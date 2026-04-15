  Коке о словах Рафиньи про «ограбление» после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Это его мнение, не могу сказать, что на поле что-то украли. «Атлетико» был хладнокровнее и заслуженно победил»
15

Коке о словах Рафиньи про «ограбление» после вылета «Барсы» из ЛЧ: «Это его мнение, не могу сказать, что на поле что-то украли. «Атлетико» был хладнокровнее и заслуженно победил»

Полузащитник «Атлетико» Коке заявил, что не понимает, почему Рафинья обвинил судей в ограблении «Барселоны».

В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридская команда прошла каталонскую по сумме двух встреч (2:0, 1:2). После ответного матча Рафинья раскритиковал главного арбитра Клемана Тюрпена: «Это ограбление, с судейством было много проблем».

«Ограбление? Почему? Это его мнение. Я не могу сказать, что на поле что-то было украдено. В эпизоде с [удалением Гарсии] Серлот выбегал к воротам, и если ВАР позвал его [Тюрпена], то только потому, что это была красная карточка. Я уважаю сложившуюся ситуацию. Его можно понять.

Они провели отличную игру во всех аспектах. Они хорошо атаковали. Мы делали то, что должны были делать. Контролировали игру, когда это было нужно, и сохраняли владение мячом. Прессинговали, когда это было необходимо, глубоко оборонялись, когда это требовалось. Мы победили заслуженно. Мы были более хладнокровны в обеих [своей и чужой] штрафных», – сказал Коке.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35642 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Только тебя в этом матче не должно было быть
Коке еще в первом тайме первого матча должен был быть удалён. Но где-то судьи применяют принципиальность, а где-то нет. Странно
есе в пелвом тайме долзны били удалить
выздоравливай!
Не заслужено. Вам не дали карточки как в первом матче, так и вчера.
Конечно, столько фолов — и ни одной жёлтой карточки для «Атлетико». Прям не жизнь, а малина
Коке - последний кто должен высказываться на эту тему
По любым правилам его в первом матче обязаны были удалять
Нормально, что Коке так сказал
Как играл - грязно и подло, так и сказал - лживо и хамски
и барсукам в штаны насрал
