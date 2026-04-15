  • Форвард «Ахмата» Самородов: «Будем готовы бороться за чемпионство, если дать нам еще немного времени. Крутой клуб с крутым тренером и с хорошими футболистами»
Форвард «Ахмата» Самородов: «Будем готовы бороться за чемпионство, если дать нам еще немного времени. Крутой клуб с крутым тренером и с хорошими футболистами»

Нападающий «Ахмата» Максим Самородов считает, что грозненцы под руководством Станислава Черчесова смогут бороться за чемпионство в будущем.

В нынешнем сезоне «Ахмат» занимает 9-е место в таблице, набрав 31 очко за 24 тура.

– «Ахмат» – крутая команда?

– «Ахмат» – крутой клуб с крутым тренером и с хорошими футболистами. Если нам дать еще немного времени на подготовку, мы будем готовы бороться за чемпионство. Это мое личное мнение. Я верю в команду. В себя я тоже верю.

– Ты осенью был хуже, чем весной. Почему?

– Я просто такой человек, который не любит про себя ничего говорить. Я самокритичен. Не хочу говорить про себя плохое. Не знаю, в чем моя проблема была. Мне до сих пор не хватает, но я не могу сказать, чего именно. Мне нужен человек, который скажет об этом.

Само собой, я хочу стать чемпионом. Я никогда им не был. Я ни разу за два года не становился лучшим игроком матча. Вот пусть им и стану. А потом пойдем по нарастающей. Хочу стать многодетным отцом, а себе пожелать здоровья крепкого. И моим близким, – сказал Самородов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Тут комментировать - только портить
Ещё немного , ещё чуть чуть ! Последний бой , он трудный самый !
“Надежды юношей питают»(c) Как-то неловко за слова этого парня.
Вам точно надо время? Может быть, хотел сказать денег, но стесняется?
Вас и в пятёрке не будет, иллюзионист.
Ахахаха))) Сколько дать то? Сто лет? Триста? Выбери число все равно будет мало
Мы с пацанами решили дать вам ещё немного времени. Дерзайте, #####.
немного удивительно, почему он до сих пор в Ахмате
Может парень имел ввиду борьбу за чемпионство в Лучшей Лиге Мира? Надо только дать хорошим игрокам и крутому тренеру немного времени?
Может парень имел ввиду борьбу за чемпионство в Лучшей Лиге Мира? Надо только дать хорошим игрокам и крутому тренеру немного времени?
Сынок, иди уроки поделай, а то мамка заругает
Ну да на игры собирается меньше 5000 зрителей и туда же
