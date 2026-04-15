Форвард «Ахмата» Самородов: «Будем готовы бороться за чемпионство, если дать нам еще немного времени. Крутой клуб с крутым тренером и с хорошими футболистами»

Максим Самородов: «Ахмат» будет готов бороться за РПЛ, если дать нам время.

Нападающий «Ахмата » Максим Самородов считает, что грозненцы под руководством Станислава Черчесова смогут бороться за чемпионство в будущем.

В нынешнем сезоне «Ахмат» занимает 9-е место в таблице, набрав 31 очко за 24 тура.

– «Ахмат» – крутая команда?

– «Ахмат» – крутой клуб с крутым тренером и с хорошими футболистами. Если нам дать еще немного времени на подготовку, мы будем готовы бороться за чемпионство. Это мое личное мнение. Я верю в команду. В себя я тоже верю.

– Ты осенью был хуже, чем весной. Почему?

– Я просто такой человек, который не любит про себя ничего говорить. Я самокритичен. Не хочу говорить про себя плохое. Не знаю, в чем моя проблема была. Мне до сих пор не хватает, но я не могу сказать, чего именно. Мне нужен человек, который скажет об этом.

Само собой, я хочу стать чемпионом. Я никогда им не был. Я ни разу за два года не становился лучшим игроком матча. Вот пусть им и стану. А потом пойдем по нарастающей. Хочу стать многодетным отцом, а себе пожелать здоровья крепкого. И моим близким, – сказал Самородов.