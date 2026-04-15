«Барса» не выиграет ЛЧ при Флике. Их игра в обороне слишком рискованная, они дают соперникам очень много моментов. С такой игрой этот турнир не выигрывают». Дини о каталонцах

Дини: «Барса» не выиграет ЛЧ при Флике.

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что «Барса» не выиграет Лигу чемпионов при Хансе-Дитере Флике.

«Они никогда не выиграют такой турнир, как Лига чемпионов, при Ханси Флике . Их стиль игры заставляет их слишком сильно рисковать в обороне и дает соперникам слишком много моментов.

На таком уровне нельзя позволять себе столько. С такой игрой Лигу чемпионов не выигрывают», – сказал Дини.

«Барселона » вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетико » со счетом 2:3 по сумме двух матчей.