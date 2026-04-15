  «Барса» не выиграет ЛЧ при Флике. Их игра в обороне слишком рискованная, они дают соперникам очень много моментов. С такой игрой этот турнир не выигрывают». Дини о каталонцах
«Барса» не выиграет ЛЧ при Флике. Их игра в обороне слишком рискованная, они дают соперникам очень много моментов. С такой игрой этот турнир не выигрывают». Дини о каталонцах

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что «Барса» не выиграет Лигу чемпионов при Хансе-Дитере Флике. 

«Они никогда не выиграют такой турнир, как Лига чемпионов, при Ханси Флике. Их стиль игры заставляет их слишком сильно рисковать в обороне и дает соперникам слишком много моментов.

На таком уровне нельзя позволять себе столько. С такой игрой Лигу чемпионов не выигрывают», – сказал Дини. 

«Барселона» вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетико» со счетом 2:3 по сумме двух матчей. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?35807 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Но она при этом и создает тоже много моментов. Дини написал так, будто Барса была заметно хуже. Но она вполне наиграла на проход, но вот так сложилось
Ответ #SharkTeam
Так всегда будет так складываться, в одном противостоянии из трёх-четырёх. Создавать моменты не равно забивать, а потенциал может так и остаться потенциалом.
Ответ #SharkTeam
Ну, это же лицемерие. Модель бчк предполагает преимущество в атаке и дикий риск в защите. Те, кто болеет за бчк, видят опасные моменты у ворот соперника. А то, что каждый момент у ворот бчк весит в разы больше из-за почти полного отсутствия защиты, не учитывают. Поэтому абсолютно искренне уверены, что бчк просто не повезло. А статистика игр в плей-офф ЛЧ с серьёзными командами их ни в чём не убеждает - просто совпадение, каждый раз не везёт, как же так?! )))
Да, нет ни глубины состава, ни качественных защитников, чтобы играть так интенсивно и в такую высокую линию в каждом матче на протяжении всего сезона
У Флика нет выбора. Он не может играть с менее высокой линии обороны, ведь тогда команда будет тратить больше времени и сил, чтобы подниматься, прессинговать и вжимать соперника в его штрафную. Поэтому нет смысла говорить о риске, так как это единственная модель, в которую может играть Барса.
Ответ Мадридский тролль
А что ПСЖ хуже прессингует не задирая так высоко линию обороны?
Ответ people people
У Псж ресурс посильнее, нет?
Даже в чемпионате их матчи переносят, чтобы лучше к ЛЧ подготовились
Да при чем тут защита. Забей Барселона хотя бы половину своих моментов за эти два матча то счёт противостояние был бы неприличный
Ответ ak83
При том, что в прошлом году было все тоже самое. Интер просто забил больше.
Ответ ak83
Если так говорить, то можно и так: забей Атлетико хотя бы половину своих моментов, то могли разгромить Барсу.

Вы говорите так, как будто у атлетов вообще не было моментов. Они нанесли одинаковое количество ударов играя в защите в основном.
С такой игрой может лигу чемпионов и не выигрывают хорошо ок, Дини видимо знает как выигрывается лч. Правда не помню его великих матчей в ЛЧ. Конечно Флик не знает как его выиграть если учесть что он уже брал трэбл с баварией играя так же, но с более физически сильными футболистами если объективно. Но эту команду хотябы интересно смотреть.
Ответ captainanaldo
Вы сами даете ответ - стиль игры должен подходить футболистам. Худшая затея - играть тики таку с Соучеком или бей беги с Месси
Ответ captainanaldo
Сказки. Ключевым игроком в победе Баварии был Тиаго, но рассказывать сказки что он какой то физически сильный это бред. Он умный, техничный, с невероятным контролем и дриблингом, но точно не физически сильный. В обороне играл Алаба, а то что он супер физически сильный это тоже сказки, какой нибудь Гарсия ему не уступает в плане физики, то что капитан сборной Австрии намного более умный, техничный и тактически грамотный это да, но в плане физики он уже к тому моменту сдал, даже в плане выносливости.
Какой нибудь мистер хрусталь Коман физически сильнее Рафиньи? Да сказки. Бразилец по всем параметрам превосходит Комана и в росте и в силе и в скорости и в выносливости.
Фанатам Барселоны хочется верить, что у них такие супер техничные играют, а другие побеждают силой, ну это бред. Бавария была прям в разы техничнее. Даже в сравнение вторых ЦП Горетцка хоть и боевой, но он не такой костолом, как Гави. А если сравнить правых защитников, то полный смех Кунде в плане техники, игры в пас, умного движения и т.д. даже левой ноги Киммиха не стоит. Киммих на совершенно другом уровне. И да Кунде сильнее физически.
У Уотфорда Дини больше трансферный бюджет, чем у Барсы Флика
Ферран упустил кучу моментов, если в нападении будет играть топовый нап а-ля Луис Суарес, то можно и с такой защитой продолжать играть.
С такой игрой вполне себе можно выиграть Лигу Чемпионов. Просто у тебя должны быть лучшие игроки как было при Гвардиоле, Энрике и тп. У Флика нет состава на уверенную победу в ЛЧ, но при определенном везении выиграть он мог
Без Флика Барса вообще ничего не выиграет, так как имеет скудный подбор игроков.

У них в защите 18 летний пацан, и 21 летний парень из третей лиги Испании, который вообще не ЦЗ)) Слева еще один щегол Бальде и сбитый лётчик, который не вывозить интенсив современного футбола, хотя он классный, я про Кансело.

В нападении старый нап, который не может уже ничего и Ферран, добротный игрок, но давайте будет честны, в основе он играл бы лишь в Вильяреале или Ввленсии, но ни как у топ клуба. Меньше всего проблем в центре, но там из топ уровня только Педри, который после травмы сильно сдал. Фермин - это около топ.

Еще огромный минус, что атаку некем усилить. В команде нет качества в подмене.

Поэтому Флик дает максимум, при другом тренере Барса боролась бы за топ 4 Лол Лиги, а тут хоть трофеи Флик берет.
мучает вопрос, какой толк от владения если стата соперника по ударам и xg одинаковая
1.78 Ожидаемые голы (xG) 2.22
29% Владение мячом 71%
15 Всего ударов 15
5 Удары в створ 8
3 Голевые моменты 7
соперники прекрасно адаптировались к высокой линии, атлетико ни разу не попал в офсайд ... практически каждый "обход" высокой линии это гол или как мин хаос в штрафной
