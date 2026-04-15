«Барса» не выиграет ЛЧ при Флике. Их игра в обороне слишком рискованная, они дают соперникам очень много моментов. С такой игрой этот турнир не выигрывают». Дини о каталонцах
Дини: «Барса» не выиграет ЛЧ при Флике.
Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что «Барса» не выиграет Лигу чемпионов при Хансе-Дитере Флике.
«Они никогда не выиграют такой турнир, как Лига чемпионов, при Ханси Флике. Их стиль игры заставляет их слишком сильно рисковать в обороне и дает соперникам слишком много моментов.
На таком уровне нельзя позволять себе столько. С такой игрой Лигу чемпионов не выигрывают», – сказал Дини.
«Барселона» вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала, проиграв «Атлетико» со счетом 2:3 по сумме двух матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Даже в чемпионате их матчи переносят, чтобы лучше к ЛЧ подготовились
Вы говорите так, как будто у атлетов вообще не было моментов. Они нанесли одинаковое количество ударов играя в защите в основном.
Какой нибудь мистер хрусталь Коман физически сильнее Рафиньи? Да сказки. Бразилец по всем параметрам превосходит Комана и в росте и в силе и в скорости и в выносливости.
Фанатам Барселоны хочется верить, что у них такие супер техничные играют, а другие побеждают силой, ну это бред. Бавария была прям в разы техничнее. Даже в сравнение вторых ЦП Горетцка хоть и боевой, но он не такой костолом, как Гави. А если сравнить правых защитников, то полный смех Кунде в плане техники, игры в пас, умного движения и т.д. даже левой ноги Киммиха не стоит. Киммих на совершенно другом уровне. И да Кунде сильнее физически.
У них в защите 18 летний пацан, и 21 летний парень из третей лиги Испании, который вообще не ЦЗ)) Слева еще один щегол Бальде и сбитый лётчик, который не вывозить интенсив современного футбола, хотя он классный, я про Кансело.
В нападении старый нап, который не может уже ничего и Ферран, добротный игрок, но давайте будет честны, в основе он играл бы лишь в Вильяреале или Ввленсии, но ни как у топ клуба. Меньше всего проблем в центре, но там из топ уровня только Педри, который после травмы сильно сдал. Фермин - это около топ.
Еще огромный минус, что атаку некем усилить. В команде нет качества в подмене.
Поэтому Флик дает максимум, при другом тренере Барса боролась бы за топ 4 Лол Лиги, а тут хоть трофеи Флик берет.
атлетико барселона
1.78 Ожидаемые голы (xG) 2.22
29% Владение мячом 71%
15 Всего ударов 15
5 Удары в створ 8
3 Голевые моменты 7
соперники прекрасно адаптировались к высокой линии, атлетико ни разу не попал в офсайд ... практически каждый "обход" высокой линии это гол или как мин хаос в штрафной