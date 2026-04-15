Гави о вылете от «Атлетико»: «Барса» ела их с картошкой весь матч – мы заслуживали большего. Уверен, мы выиграем ЛЧ если не в следующем сезоне, то через год»

Гави: «Барса» съела «Атлетико» c картошкой, но они забили больше.

Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что каталонская команда превосходила «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Барселона » обыграла «Атлетико » в ответном матче, но вылетела из турнира по сумме двух встреч (0:2, 2:1).

«Результат огорчает. Мы намного лучше «Атлетико», но забивать голы важнее всего, а они забили больше, чем мы. Возможно, у них больше опыта в таких матчах, это тоже играет свою роль. Весь матч мы ели их с картошкой (то есть полностью превосходили; идиома comerse con patatas означает, что приходится иметь дело с чем-то неприятным, от чего невозможно избавиться – Спортс’‘). Вот как бывает. У них появляется один шанс, они забивают – это стоит вам противостояния, и вы отправляетесь домой. Так и произошло.

Решающую роль сыграл первый матч. Красная карточка была обидной. В этом никто не виноват. Мы команда, и нам нет оправданий. Мы выложились полностью, и я думаю, болельщики «Барсы» могут нами гордиться. Очевидно, мы больше всего хотим выиграть Лигу чемпионов. И соперник тоже. Но, в конце концов, это футбол. Побеждает команда, забившая больше голов. Мы заслуживали большего, но не забили больше. Таков футбол.

В следующем году мы снова приложим все усилия, чтобы победить. Я уверен, что мы сделаем это, если не в следующем году, то через год. Мы выиграем. Я уверен в этом. Болельщики «Барсы» хотят Лигу чемпионов, и мы хотим выиграть ее для них», – сказал Гави в интервью TNT Sports México.