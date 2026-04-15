  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
110

Гави о вылете от «Атлетико»: «Барса» ела их с картошкой весь матч – мы заслуживали большего. Уверен, мы выиграем ЛЧ если не в следующем сезоне, то через год»

Гави: «Барса» съела «Атлетико» c картошкой, но они забили больше.

Полузащитник «Барселоны» Гави заявил, что каталонская команда превосходила «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» обыграла «Атлетико» в ответном матче, но вылетела из турнира по сумме двух встреч (0:2, 2:1).

«Результат огорчает. Мы намного лучше «Атлетико», но забивать голы важнее всего, а они забили больше, чем мы. Возможно, у них больше опыта в таких матчах, это тоже играет свою роль. Весь матч мы ели их с картошкой (то есть полностью превосходили; идиома comerse con patatas означает, что приходится иметь дело с чем-то неприятным, от чего невозможно избавиться – Спортс’‘). Вот как бывает. У них появляется один шанс, они забивают – это стоит вам противостояния, и вы отправляетесь домой. Так и произошло.

Решающую роль сыграл первый матч. Красная карточка была обидной. В этом никто не виноват. Мы команда, и нам нет оправданий. Мы выложились полностью, и я думаю, болельщики «Барсы» могут нами гордиться. Очевидно, мы больше всего хотим выиграть Лигу чемпионов. И соперник тоже. Но, в конце концов, это футбол. Побеждает команда, забившая больше голов. Мы заслуживали большего, но не забили больше. Таков футбол.

В следующем году мы снова приложим все усилия, чтобы победить. Я уверен, что мы сделаем это, если не в следующем году, то через год. Мы выиграем. Я уверен в этом. Болельщики «Барсы» хотят Лигу чемпионов, и мы хотим выиграть ее для них», – сказал Гави в интервью TNT Sports México.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35805 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoГави
110 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Каждый год, после вылета Барселоны, мы слушаем, как они незаслуженно вылетели и как всего оборачивается против них. Уже классика. Нраица (с)
Ответ Арагорн сын Араторна
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Держи 🧯
Один из главных постулатов БЧК это плакаться и ныть про судейство. Касается их игроков, тренеров и фанатов во главн с мальчиком Ригоберкой, кстати говоря мальчик куда-то пропал, как и Климушка с Сердцем Неймарчика.
Ответ SlanselaP
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Всегда поражался таким хамам, мало того, что обосрались, так еще унижает своих коллег по сборной в преддверии Чемпионата мира. Мне кажется всем очевидно, что у этого идиота карьера не сложится, на одном таланте не выедет, так и останется выскочкой.
Ответ alexander2260678
Ну про него давно уже всем все понятно. Но вот это вот нытье "как они посмели нас обыграть, мы же ж лучше" - это такая уже дань клубным традициям, что странно было бы, если бы молодые игроки не цепляли этот вирус.
Ответ alexander2260678
Этого бруска вообще не должно быть в сборной
Ничего они в ЛЧ не выиграют ни в следующем году, не через год. Разбалансированная команда с игроками топ уровня на одних позициях и уровня Сегунды на других. Прошли бы Атлетико, отлетели бы от ПСЖ или Баварии без шансов.
Интересно как так вышло, что Барса ела Атлетико с картошкой весь матч, а в итоге все равно навернула кала?))
Ответ a2wai
Если бы ты читал не только заголовки, то понял бы его мысль и глупыми вопросами не задавался) В тексте есть ответ на твой вопрос ведь)
Ответ OldRedWhite
Бесплатную порцию драникау вне очереди гэтаму малодчыку Гави Рыгоравичу!
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И кисет рыбьего корма - пусть курит !
А в итоге доедают ... без соли )
Вы можете лучше всех играть в футбол, но пока не начнете уважать соперников, так и будете проигрывать в Европе
Постоянное нытье про судей, ограбление это на слабом и инфантильном
Пора взрослеть
Соперники барсы по ЛЧ 25/26 : ПСЖ , Челси , Ньюкасл, атлетик, айнтрахт, Олимпиакос, Копенгаген, Брюге, Славия.
Угадайте в каких матчах судьи душили барсу!?))))))) в тех которые она проиграла))))))
Этот человек не умеет ни играть, ни вести себя нормально, так ещё и со своей антропометрией бычит на каждого второго. Видели мы как это быдло было успокоено одной ладошкой по затылку от Бензема😂.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это грабеж, судьи боятся победы «Барсы». Рафинью прорвало после вылета из ЛЧ
15 апреля, 14:40
Анри о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Им отчаянно нужны топ-защитники, без улучшений в ближайшие 10 лет будем снова видеть этот позор. Игра с высокой линией в плей-офф сильно все усложняет»
15 апреля, 09:39
«Обожаем запах свежескошенной травы по утрам». «Атлетико» после вылета «Барсы» из ЛЧ выложил фото поля «Метрополитано» – Флик жаловался на высоту газона перед игрой
15 апреля, 09:32Фото
Рекомендуем
Главные новости
Спартаковский борщ, динамовская котлета, пирожки Рязанцева и другие неожиданные блюда – попробуйте в Музее русского футбола
53 секунды назад
Дзюба опроверг переход в «Родину»: «Это просто чей‑то вброс. То ли пиарятся, то ли инфополе забивают»
40 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Эвертона», «Ман Сити» против «Арсенала»
сегодня, 06:39
«Сосьедад» Захаряна взял Кубок Испании, ЦСКА и «Динамо» потеряли очки, Рублев вышел в финал, «МЮ» обыграл «Челси», золото России на ЧЕ по дзюдо и другие новости
сегодня, 06:10
5 млн человек в фэйк-форме сборной Германии. Разбираем яркие примеры спортивного креатива
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Ювентус» против «Болоньи»
сегодня, 05:50
Тороп об 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА хорошо сыграл в обороне. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов»
сегодня, 05:44
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Махачкалы», «Спартак» против «Ахмата», «Краснодар» сыграет с «Балтикой»
сегодня, 05:04
Глушков о мате Евсеева: «Вадим Валентинович всегда что думает, то и говорит. За это мы его и любим»
сегодня, 03:48
Кэррик о будущем в «МЮ»: «Мне нравится здесь. Хочется быть частью чего-то особенного, но не все зависит от меня»
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
6 минут назад
Хавбек «Динамо» Маринкин об 1:1 с «Пари НН»: «Не лучшая игра, хотели порадовать болельщиков в честь 103‑летия клуба»
16 минут назад
«ПСЖ» – «Лион». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
30 минут назад
«Краснодар» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
56 минут назад
Агент Барбоза: «В РПЛ должны быть только топовые легионеры, как Халк, Малком, Вагнер Лав, Кордоба. Таких скоро будет больше»
сегодня, 06:53
«Манчестер Сити» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:31
Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031-го. 18-летним вингером интересовался «Интер»
сегодня, 06:21Фото
Чемпионат Португалии. «Спортинг» против «Бенфики»
сегодня, 06:00
«Бавария» – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 05:31
«Таким жадным Воробьева никогда не видел! Если бы он больше играл на команду, «Локо» мог забить больше». Мор об 1:0 с «Оренбургом»
сегодня, 05:19
Рекомендуем