Анри о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Им отчаянно нужны топ-защитники, без улучшений в ближайшие 10 лет будем снова видеть этот позор. Игра с высокой линией в плей-офф сильно все усложняет»
Бывший вингер «Барселоны» Тьерри Анри высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов.
В 1/4 финала каталонцы уступили «Атлетико» со счетом 2:3 по сумме двух матчей.
«Этой «Барселоне» отчаянно нужны защитники топ-уровня. Мы можем говорить о судействе всю ночь, но нам также нужно заниматься самокритикой – здесь есть много вещей, которые нужно улучшить, и команда обязана это сделать. Если ничего не изменится, в ближайшие десять лет мы будем видеть одно и то же, и это позор.
Играть с высокой линией обороны в таких больших европейских матчах, с таким подходом к защите – это сильно все усложняет. Я говорю об этом уже два года: эта «Барселона» дает сопернику возможности даже тогда, когда сама доминирует, и поэтому пройти стадии плей-офф становится крайне трудно.
Мы не можем рассчитывать оставаться на этом уровне без стабильности высшего класса. Мне жаль, но этой команде отчаянно нужны центральные защитники элитного уровня уже в следующем сезоне. Если у вас нет выносливости или скорости, чтобы перекрывать пространство, вы сами обрекаете себя на настоящий кошмар. Это не просто неудачный вечер – это структурная проблема, требующая немедленного решения», – сказал Анри в эфире CBS.
Пустить атаку (и гол) - конечно, это же футбол, но в общем и целом не было подобных проблем, они и атаковали и защищались одинаково вместе.
И это напрямую связано с уровнем исполнителей.
Я понимаю, что собрать конфигурацию той Баварии практически невозможно в нынешних реалиях, но просто как факт.
Будь у Барсы тот же Анри на девятке или Суарез - Атлетико вытащил бы 4 в первом тайме и игра была бы закончена, это был бы каток
Да, топ левоногий цз необходим, но это уже люкс. Барса больше страдает не из-за обороны, а из-за того, что забивает 15% своих моментов вместо 40
Как будто Атлетико это Пафос или что-то в этом роде