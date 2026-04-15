Анри о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Им отчаянно нужны топ-защитники, без улучшений в ближайшие 10 лет будем снова видеть этот позор. Игра с высокой линией в плей-офф сильно все усложняет»

Анри о вылете «Барсы» из ЛЧ: им отчаянно нужны топ-защитники.

Бывший вингер «Барселоны» Тьерри Анри высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов.

В 1/4 финала каталонцы уступили «Атлетико » со счетом 2:3 по сумме двух матчей.

«Этой «Барселоне» отчаянно нужны защитники топ-уровня. Мы можем говорить о судействе всю ночь, но нам также нужно заниматься самокритикой – здесь есть много вещей, которые нужно улучшить, и команда обязана это сделать. Если ничего не изменится, в ближайшие десять лет мы будем видеть одно и то же, и это позор.

Играть с высокой линией обороны в таких больших европейских матчах, с таким подходом к защите – это сильно все усложняет. Я говорю об этом уже два года: эта «Барселона » дает сопернику возможности даже тогда, когда сама доминирует, и поэтому пройти стадии плей-офф становится крайне трудно.

Мы не можем рассчитывать оставаться на этом уровне без стабильности высшего класса. Мне жаль, но этой команде отчаянно нужны центральные защитники элитного уровня уже в следующем сезоне. Если у вас нет выносливости или скорости, чтобы перекрывать пространство, вы сами обрекаете себя на настоящий кошмар. Это не просто неудачный вечер – это структурная проблема, требующая немедленного решения», – сказал Анри в эфире CBS.