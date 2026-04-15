  • Анри о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Им отчаянно нужны топ-защитники, без улучшений в ближайшие 10 лет будем снова видеть этот позор. Игра с высокой линией в плей-офф сильно все усложняет»
Анри о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Им отчаянно нужны топ-защитники, без улучшений в ближайшие 10 лет будем снова видеть этот позор. Игра с высокой линией в плей-офф сильно все усложняет»

Бывший вингер «Барселоны» Тьерри Анри высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов. 

В 1/4 финала каталонцы уступили «Атлетико» со счетом 2:3 по сумме двух матчей. 

«Этой «Барселоне» отчаянно нужны защитники топ-уровня. Мы можем говорить о судействе всю ночь, но нам также нужно заниматься самокритикой – здесь есть много вещей, которые нужно улучшить, и команда обязана это сделать. Если ничего не изменится, в ближайшие десять лет мы будем видеть одно и то же, и это позор.

Играть с высокой линией обороны в таких больших европейских матчах, с таким подходом к защите – это сильно все усложняет. Я говорю об этом уже два года: эта «Барселона» дает сопернику возможности даже тогда, когда сама доминирует, и поэтому пройти стадии плей-офф становится крайне трудно.

Мы не можем рассчитывать оставаться на этом уровне без стабильности высшего класса. Мне жаль, но этой команде отчаянно нужны центральные защитники элитного уровня уже в следующем сезоне. Если у вас нет выносливости или скорости, чтобы перекрывать пространство, вы сами обрекаете себя на настоящий кошмар. Это не просто неудачный вечер – это структурная проблема, требующая немедленного решения», – сказал Анри в эфире CBS. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo Sports
81 комментарий
Позора на поле я не увидел. Обидное поражение- да. Как и в прошлом году, после матчей с Интером, могу сказать только спасибо команде, не стыдно за их игру. По поводу усиления защиты- наверное, да, хотя лично мне кажется, что это проблема системного характера в большей степени: все эти удаления происходят одинаково, когда защитники из-за высокой линии оказываются в роли догоняющих. Стоит ли от этого отказаться в угоду эффективности и стать более гибкими тактически? Возможно. Тут каждый может решить для себя. Лично мне игра команды очень нравится, хоть такие поражения и очень болезненны. Возможно, как раз более эффективная игра атаки и реализация моментов - это то, чего не хватает для того, чтоб паззл сложился. Ведь по игре и моментам имели преимущество. Продолжаю болеть и верить в Ханси!
Ответ persk
Что на самом деле, судья пару раз свистнет или не свистнет за игру, и хоть какая команда, с любым составом, линией защиты вылетает из кубковой сетки. В долгом чемпионате видна сила и умение команды. В обозримом будущем Барселоне не видать побед в европейских кубках. Можно и не участвовать, поберечь игроков.
Позор только в том, что при правильной организации игры и большей гибкости эта Барса должна была переехать Атлетико. Но в угоду своим принципам Флик не захотел ничего менять и по итогу дал Симеоне шансы. Да кучу моментов не реализовали, плюс судьи в обоих играх начудили, но виноваты сами. И выводов судя по всему не делают. Мне это напоминает сборную Бразилии образца ЧМ 82, 86. С отрывом самая яркая игра в группе, но как только очередь до решающих стадий доходила где надо потерпеть все заканчивалось пока не поняли аж в 94 году, что надо играть более прагматично.
Ну они и доминируют отчасти благодаря такому подходу к защите. Это их осознанный выбор, пусть это и создаёт структурную проблему. Тут, скорее всего, и у защитников экстра-класса будут периодически возникать проблемы. Что уж говорить о юношах плюс Гарсии, который в принципе скорее полузащитник по навыкам. Но да, наверное, надо учиться играть ещё аккуратнее, не бежать слишком близко сзади, чтобы не провоцировать умельцев найти контакт и свести к минимуму риски удалений. Пусть какие-то из этих отрывов заканчиваются голами (как, собственно, периодически и случается, вот тот же Симеоне недавно забил такой гол), но в полном составе, если доминировать, всегда будут неплохие шансы отыграться.
Если мы возьмём Фликовскую Баварию, то при той же бесконечной интенсивности атаки подобных проблем (в таком количестве) не было.
Пустить атаку (и гол) - конечно, это же футбол, но в общем и целом не было подобных проблем, они и атаковали и защищались одинаково вместе.

И это напрямую связано с уровнем исполнителей.
Я понимаю, что собрать конфигурацию той Баварии практически невозможно в нынешних реалиях, но просто как факт.
Ну м.б. они понимают, что Кубарси и Мартин ещё молодые и неопытные, но предпочитают ставить на своих и пытаться постепенно сделать их лучше и надёжнее, чем покупать готовых, не знаю, ван Дейка и Упамекано. Я могу понять эту логику и даже во многом её одобряю. Мне нравится, что в Барсе играет половина состава, если не больше, своих родных (ну если не с младенчества, то по крайней мере с юных лет). И играют хорошо, пусть и не идеально. Футбол - не всегда игра-менеджер. Когда собранная по такому принципу "конфигурация" что-то выигрывает, это приятнее лично мне, чем если бы они закупались на полную и в состав с трудом пробивались бы 1-2 игрока "собственного производства". Но никому не навязываю свою т.з.
Я чот не понимаю, почему Позор?

Будь у Барсы тот же Анри на девятке или Суарез - Атлетико вытащил бы 4 в первом тайме и игра была бы закончена, это был бы каток

Да, топ левоногий цз необходим, но это уже люкс. Барса больше страдает не из-за обороны, а из-за того, что забивает 15% своих моментов вместо 40
Если бы залетало всё, то да, Барса и Бавария всегда всех выносили) Но ходят слухи, у других команд есть неплохие вратари) Довести мяч ДО вратаря, у Барсы мало кто на равных,- за линию ворот,- тут уже, она позади по эффективности. При этом у того же Атлетико, линия нападения,- слабее, да и у многих команд.
Причем в первом тайме первого матча. Мы много говорим о вчерашнем матче, но по факту, забей хотя бы один гол в первом матче и вчера все было бы иначе. Судейство судейством, но в первую очередь, нужно со своей стороны делать все, чтобы меньше зависеть от судейства.
Я думал позор это когда Арсенал обосрется в конце сезона, не?
Нет нет, проснись. Позор это когда снова вылетели и снова от Атлетико. Арсенал тут не причем, аллоу
Да почему позор то?
Как будто Атлетико это Пафос или что-то в этом роде
Комментарий удален пользователем
Атлетико это фуфло который выкинул бы любой топ клуб
Позор выглядит совершенно иначе) проиграли, но кто-то должен проиграть - так бывает. В конце концов это полуфинал, а то гений тренерской мысли анри ьак говорит, как будто в плейоф не вышли
Четвертьфинал это)) с интером был полу финал
Всё правильно, работу над ошибками делают идиоты)
Требования к защитникам с такой высокой линией обороны - это скорость и топовое умение отбора 1 в 1. Когда кто-то, например, рассказывает, как Рамос был косячный защитник из-за отдельных ляпов - это смех. Только такого плана защитники могут делать разницу в командах, которые много атакуют и часто высоко поднимают защитную линию. В ЛЧ они часто остаются наедине с форвардами мирового уровня. Если те просто могут пробросить мяч и убежать, то какой бы ты ни был гений выбора позиции или, например, при игре на втором этаже, но ты не сможешь играть в такой команде. В низком блоке другие качества выходят на первый план. Там как раз тайминг, выбор позиции, верховые дуэли и прочее. В высоком это все тоже важно. Но без скорости и ломовой физики невозможно. Прав Анри на сто процентов.
Да . У Барсы в прайме ( при Гвардиоле) защита была явно сильнее , чем сейчас !
Да хз, мне кажется просто не повезло, Барса была лучше, в этом матче точно. Мне нравится их подход со своими воспитанниками, это реально повод для гордости, нет смысла все ломать, просто точечно усилить.
Такие команды как Бавария, ПСЖ забьют этой Барселоне по 5 мячей в каждом матче.
Играли уже, псж еле забил 2 убитой травмами Барселоне осенью. А Бавария пропустила 4
ПСЖ осенью и весной разные команды уже второй сезон подряд
