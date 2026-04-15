  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экитике выбыл до конца сезона и не сыграет на ЧМ-2026. У форварда «Ливерпуля» и Франции, вероятно, разрыв ахилла, он может пропустить 9 месяцев (RMC Sport)
78

Юго Экитике пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы, сообщает RMC Sport.

Нападающего «Ливерпуля» унесли с поля на носилках из-за повреждения, полученного в матче с «ПСЖ» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов (0:2). В среду игрок сборной Франции должен пройти обследование, которое, как ожидается, подтвердит разрыв ахиллова сухожилия.

«Судя по кадрам, это вряд ли что-то другое. Он дважды пытался встать, но не мог идти.

Могли существовать предрасполагающие повреждения – хронические тендиниты, микротрещины, кисты или проблемы с растяжением икроножных мышц. Такие травмы не происходят из-за контакта с соперником. Это либо смена опоры, либо прыжок. Игроки описывают это как «удар грома среди ясного неба», будто их кто-то ударил по ноге», – сказал ортопед-хирург Николя Бодрие в интервью L’Équipe. 

Отмечается, что в случае полного разрыва и операции даже в лучшем случае потребуется около девяти месяцев для возвращения на поле.

Кто выиграет Лигу чемпионов?35630 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoЮго Экитике
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Франции по футболу
logoЧМ-2026
logoЛиверпуль
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ливерпулю конечно не позавидуешь, сначала Фримпонг, затем Леони, потом Исак, теперь Экетике, а Керкезу даже травмироваться не нужно.
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Комментарий удален пользователем
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Плюс Брэдли, Эндо и Алик второй раз.
Проклятие какое-то.
здоровья, обидно будет пропускать предсезонку с новым тренером
Ответ Quintin07
Хорошо, что не от тебя зависит и Слот останется
Ответ Liverpool_YNWA
да пусть остается, кто ж против то?
Ливерпуль в этом сезоне безнадёжно проклят. Сначала Исак, теперь Экитике. С учётом состарившегося Салаха в атаке совсем швах. Да ещё и у Слота любимый нап - дуболом Гакпо.
Ответ Max Semenik
ПСЖ они бы не прошли ни с каким составом. А так всё почти закончилось, осталась одна цель - пролететь мимо ЛЧ
Ответ Аркадий Коллапсников
Хз чего портовые так сгорели, будто бы сами не хотят пролететь мимо ЛЧ, чтобы избавиться наконец от лысого волшебника
Хорошо быть сборной Францией, они даже не заметят эту потерю. Там в атаке можно убрать условно ещё Мбаппе и Дембеле и они все равно будут одними из сильнейших на ЧМ.
Ответ Микель Артета 65%
Поэтому Зидан и хочет туда)
Ответ Бегемотик
Зидан уже ждет больше 10 лет, когда там был Жиру
Вирус из НБА добрался до футбола.
Больше матчей- больше денег.
Ахиллы рвет наш современник.
Ответ Ekaterina1987
Если хотят много зарабатывать, то должны играть много. А как иначе?
Ответ Lightkeeper
Ну тогда давай из них рабов сделаем. Что ж мелочиться. Они же миллионы получают, так пусть 24/7 пашут в залах и на поле.
Здоровья только , одно из светлых пятен Ливерпуля в этом сезоне , наряду с Собослаи, но все же последние месяцы сильно в моду погрузился и реклама Lv, и других брендов
Ответ Cosstigan
не будь у Ливерпуля этих двух, он шел бы еще ниже.
9 месяцев это ещё оптимистично, ахилл наверное самая тяжёлая травма для спортсмена
Ответ mastadon
Кресты ещё
Ответ mastadon
Да вон в Челси Колвил с крестами вылетел, до сих пор никаких новостей, а это случилось в прошлом августе
Ахилл это худшая травма из возможных, даже хуже крестов сейчас. Мало того что выбываешь на год, так еще и резкость теряется.

Баскетболист «Бостона» Джейсон Тейтум порвал ахилл и восстановился через 300 дней, что считается очень быстрым восстановлением, это так к слову.
Ответ Жора где ты был?
Селихов так и не восстановился после неё
Здоровья прежде всего, и возвращения на футбольное поле.
Выкиньте Слота пожалуйста
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экитике заменили в 1-м тайме с «ПСЖ» из-за травмы: форвард «Ливерпуля» неудачно поскользнулся, его унесли на носилках. Салах вышел вместо него
14 апреля, 19:42
