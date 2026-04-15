Жоржиньо о ситуации с певицей Чаппелл Рон и его дочерью: «Оказалось, что она не знала о случившемся, охранник действовал от имени другого артиста. Рад, что все прояснилось»

Жоржиньо о ситуации с Чаппелл Рон и его дочерью: рад, что все прояснилось.

Жоржиньо извинился за то, что обвинил певицу Чаппелл Рон в грубом поведении по отношению к его дочери.

Полузащитник «Фламенго », выступавший ранее за «Челси » и «Арсенал », ранее опубликовал пост с критикой 28-летней американской певицы: «Ее охранник агрессивно говорил моей жене, чтобы она не позволяла моей дочери «доставать» людей. Она просто прошла мимо ее столика».

Впоследствии Чаппелл Рон заявила, что не просила охранника подходить к жене и дочери Жоржиньо: «Я их даже не увидела. У меня нет ненависти к детям» .

«Чаппелл Рон сделала публичное заявление, лично связалась с [моей женой] Кэтрин, наши представители также пообщались. Выяснилось, что она не знала о том, что произошло за завтраком, и не просила никого подходить к ним. Она с пониманием отнеслась к тому, что случилось с нашим ребенком.

Сам охранник впоследствии публично подтвердил, что работал на другого артиста, находившегося в то время в отеле. И хотя мы до сих пор не знаем, что побудило его обратиться к ним, и не верим, что присутствие 11-летнего ребенка за завтраком можно всерьез расценить как угрозу безопасности, теперь понятно, что он действовал не от имени Чаппелл.

В конечном счете это оказалось недоразумением, и я рад, что ситуация прояснилась. Для меня важно, чтобы все разъяснения было честными и точными. Мне жаль, что эта ситуация повлияла на Чаппелл Рон, Кэтрин, Аду и нашу семью. Я всегда буду защищать свою семью. Но также я знаю, как понять, что все было не совсем так, как казалось на первый взгляд.

Благодарю за поддержку, которую мы получили в этот непростой момент. Но я хочу прояснить одну вещь: я не поддерживаю и не поощряю разжигание ненависти или онлайн-атак с какой-либо стороны. Уважение, сопереживание и смирение – вот ценности, которые я несу с собой и которым учу свою семью каждый божий день. Для меня вопрос закрыт», – написал Жоржиньо в сторис инстаграма.